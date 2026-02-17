Ранее проходческие комплексы такого класса именно для добычи руды не применялись. Тем более в условиях Заполярья.

Необходимость наращивания добычи полезных ископаемых вынуждает человечество разрабатывать всё более совершенные технологии их извлечения. В частности, пресс-служба «Норникеля» сообщила о том, что компания готовится к скорому запуску в Заполярье механизированного проходческого комплекса «Норда» массой 700 тонн и длиной 160 метров для добычи руды.

Ранее проходческие комплексы такого класса использовались при работе по солевым или угольным породам, но непосредственно при добыче руды, тем более в условиях Заполярья, он будет применяться впервые в мире. С этим, собственно, и связана уникальность данного проекта.

Как пишет «Норникель», применение проходческого комплекса за счёт высокой автоматизации позволит нарастить скорость проходки и добычи, и одновременно с этим благодаря отсутствию необходимости в использовании промышленной взрывчатки повысить безопасность работ.

По словам директора Заполярного филиала «Норникеля» Александра Леонова, расчётная скорость проходки с использованием комплекса «Норда» составляет 500 метров в месяц с возможностью роста до 1000 метров в месяц. Исходя из этих данных, предприятие рассчитывает в текущем году добыть с его помощью 150 тысяч тонн руды с перспективой добычи до 500 тысяч тонн руды.

Комплекс будет задействован на руднике «Таймырский» при разработке залежи «Северная-4». Работа в испытательном режиме начнётся во втором квартале этого года.