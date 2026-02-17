Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Норникель» впервые в мире запустит большой проходческий комплекс для добычи руды
Ранее проходческие комплексы такого класса именно для добычи руды не применялись. Тем более в условиях Заполярья.

Необходимость наращивания добычи полезных ископаемых вынуждает человечество разрабатывать всё более совершенные технологии их извлечения. В частности, пресс-служба «Норникеля» сообщила о том, что компания готовится к скорому запуску в Заполярье механизированного проходческого комплекса «Норда» массой 700 тонн и длиной 160 метров для добычи руды.

Может быть интересно

Источник изображения: ChatGPT.

Ранее проходческие комплексы такого класса использовались при работе по солевым или угольным породам, но непосредственно при добыче руды, тем более в условиях Заполярья, он будет применяться впервые в мире. С этим, собственно, и связана уникальность данного проекта.

Как пишет «Норникель», применение проходческого комплекса за счёт высокой автоматизации позволит нарастить скорость проходки и добычи, и одновременно с этим благодаря отсутствию необходимости в использовании промышленной взрывчатки повысить безопасность работ.

По словам директора Заполярного филиала «Норникеля» Александра Леонова, расчётная скорость проходки с использованием комплекса «Норда» составляет 500 метров в месяц с возможностью роста до 1000 метров в месяц. Исходя из этих данных, предприятие рассчитывает в текущем году добыть с его помощью 150 тысяч тонн руды с перспективой добычи до 500 тысяч тонн руды.

Комплекс будет задействован на руднике «Таймырский» при разработке залежи «Северная-4». Работа в испытательном режиме начнётся во втором квартале этого года.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять по-настоящему удививших меня игр
26
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
45
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
24
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
6
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
1
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
1
Обзор доступных спортивных часов Suunto Run
2

Сейчас обсуждают

Shad
23:10
этим нечем думать, все-равно
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Илья Старинов
22:32
Пока самая низкая цена, китайцы озолотятся скоро
YouTube-канал Hardware Unboxed проверил на платформе AMD AM5 комплект DDR5 с чипами китайской CXMT
Илья Старинов
22:31
Не плохо так по цене, пересидеть можно
Hardware Unboxed протестировали китайские модули оперативной памяти с чипами CXMT
Vassiss Puppkinn
22:29
"...принцип работы газобаллонного оборудования, подразумевающего запуск и прогрев на бензине..." russian hybride !!
Дилеры начали сообщать о появлении у них битопливных Lada Vesta CNG
Никита Абсалямов
22:17
Лол... "которая сейчас специализируется на мотогонках"... это сейчас длится уже 25 лет... ох уж мне это поколение ЕГЭ...
«RIDE 6»: очередные безликие гонки (краткий обзор игры)
rackshazz
21:25
Давно пора
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Egorka
21:21
А кто ж будет тогда думать ... как там народ, как там люди?... а народ он как всегда - ликует...
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Shad
21:15
госдуму может лучше запретим?
Valve предупредила о периодическом отсутствии в продаже Steam Deck OLED из-за дефицита памяти
Эля Курбанова
21:04
Когда под 25кило весит в сборе системник, это уже имеет значение даже если требуется просто подвинуть на 20 см чтобы убрать пыль. Или когда хочешь их на балконе штук 5 друг на друга поставить под майн...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
Сергей Анатолич
20:57
Для Digital Edition придётся только покупать.
Британское подразделение Sony предлагает пользователям арендовать консоль PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter