Проблемы с доступом к сервису Kernel.org возникли ещё 17 февраля.

Издание «Коммерсант» пишет, что вчера, 18 февраля, пользователи Linux не могли получить доступ к сервисам экосистемы. Речь идёт о недоступности библиотек апдейтов системы, которые открывают доступ к обновлению ядра и обеспечивают тем самым поддержку актуальности сборок Astra Linux, RED ОС и Alt Linux. Роскомнадзор оперативно отреагировал на запрос журналистов «Коммерсанта», подчеркнув, что он не имеет никакого отношения к ограничению доступа к сервисам обновлений Linux.

Здесь стоит уточнить, что специализированный сайт Kernel.org, используемый для отправки апдейтов, перестал открываться с территории России ещё с 17 февраля. Позже пользователи стали жаловаться на проблемы с доступом к другим сервисам Linux.

Опрошенный «Коммерсантом» инсайдер уверяет, что ранее РКН уже блокировал ресурсы открытой операционной системы, но после «спама» запросами о снятии блокировок со стороны заинтересованных компаний быстро эти ограничения снимал. Информатор издания с сожалением отметил, что проблемы с входом на связанные с Linux ресурсы стабильно возникают «последние два-три месяца».

Из опрошенных разработчиков российских сборок Linux только представители «Базальт СПО» сообщили о имевших место сбоях. Тогда как представители «Группы Астра» и «Ред Софт» дали понять, что они не успели ощутить на себе последствия кратковременных блокировок, поскольку «значительная часть» разработки ведётся автономно.