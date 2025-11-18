Сайт Конференция
Проверка процессорозависимости nVidia GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 на 15 процессорах Intel

Исследование процессорозависимости видеокарт, на примере nVidia GeForce GTS 250 512Mb и пятнадцати процессоров Intel под Socket 775, а также истории и байки о давно ушедших днях
[ ] для раздела Блоги
+
+

Введение

А сегодня, мои маленькие друзья, мы с вами поговорим начале эпохи шины PCI-E, а точнее о том разнообразии процессоров, которые использовали Socket 775. В то был "серебряный век" оверклокинга, длившийся долгих 7 лет. Разнообразие железа, которое производилось в те годы, повергло бы в шок ваши неокрепшие разумы, так что глубоко я копать не буду, дабы сберечь вашу психику, одни лишь чипсеты под Socket 775 производили аж 5 фирм: Intel, VIA, SiS, nVidia и ATi. И это количество, помноженное на количество производителей материнских плат - дало просто вал оных, на любой вкус и бюджет.

MSI PT890 Neo-F на чипсете VIA PT890 

ASUS P5SD2-FM на чипсете SiS 672
ASRock 775Twins-HDTV на чипсете ATi RS400
И если на чипсетах от VIA и SiS по традиции клепались в основном бюджетные материнские платы, а ATi к чипсетному пирогу не успела вовремя, так и не выпустив под Socket 775 ничего стоящего, то на чипсетах от Intel и nVidia производителям было где разгуляться, и они себя ни в чём не сдерживали, выдавая вот такие шедевры.

реклама



MSI X48 Platinum на чипсете Intel X48

XFX nForce 790i Ultra 3-Way SLI на чипсете nVidia nForce 790i SLIТакие монструозные системы охлаждения обусловлены тем что на Socket 775 и контроллер памяти и контроллер PCI-E жили в чипсете - а значит грелось оно всё довольно серьёзно. Но, собственно, разговор то у нас сегодня не о материнских платах, а о том насколько процессоры в них установленные, могли раскрывать "потанцевал" актуальных на тот момент видеокарт.

Внешний осмотр

И рассмотрим мы это на примере триединой видеокарты от фирмы Palit на базе чипа nVidia GeForce GTS 250 оснащённой 1Gb видео памяти GDDR3.

реклама



Почему "триединой" - спросите вы? А потому что это в девичестве она носила имя - 8800GTS 512 в 2007 году, замужем - 9800GTX в 2008 году, а после развода в 2009 году, взяла себе имя - GTS 250.

Карта ничем особо не выделяется, разве что имеет слегка заниженные частоты видеопамяти.

реклама



Тестирование мы сегодня будем производить с использованием следующих процессоров:

  1. Intel Pentium 4 524 3.06 ГГц /1 Мбайт / 533 Мгц;
  2. Intel Pentium 4 531 3.0 ГГц / 1 Мбайт / 800 Мгц;
  3. Intel Pentium D 805 2.66 ГГц / 2 Мбайт / 533 Мгц;
  4. Intel Pentium D 915 2.8 ГГц / 4 Мбайт / 800 Мгц;
  5. Intel Pentium D 935 3.2 ГГц / 4 Мбайт / 800 Мгц;
  6. Intel Celeron E3300 2.5 ГГц / 1 Мбайт / 800 Мгц;
  7. Intel Pentium E5200 2.5 ГГц / 2 Мбайт / 800 Мгц;
  8. Intel Pentium E5300 2.6 ГГц / 2 Мбайт / 800 Мгц;
  9. Intel Pentium E6600 3.06 ГГц / 2 Мбайт / 1066 Мгц;
  10. Intel Pentium E6800 3.33 ГГц / 2 Мбайт / 1066 Мгц;
  11. Intel Core 2 Duo E6400 2.13 ГГц / 2 Мбайт / 1066 Мгц;
  12. Intel Core 2 Duo E6420 2.13 ГГц / 4 Мбайт / 1066 Мгц;
  13. Intel Core 2 Duo E6750 2.66 ГГц / 4 Мбайт / 1333 Мгц;
  14. Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц / 3 Мбайт / 1066 Мгц;
  15. Intel Core 2 Quad Q8300 2.5 ГГц / 4 Мбайт / 1333 Мгц.

Как видите это практически всё возможное разнообразие доступных под Socket 775 процессоров, разве что не хватает ранних 32bit Pentium 4, и одноядерных Celeron, но в целом - невелика потеря.

А вот что нам говорит CPU-Z о наших процессорах:

реклама



Но не будем уже далее откладывать и перейдём к тестированию, которое мы будем производить на достаточно скромной материнской плате GA-EG41MF-US2H с парой планок памяти 2Gb DDR2-800 в двухканальном режиме.

Тестирование

3DMark'03

Интересные результаты... Мы видим, что архитектура Core показывает явное превосходство, а в остальном уже рост производительности ситуативный и незначительный - в зависимости от частоты самого процессора, шины и размера кэша, а от 4х ядер толку нет вообще.

3DMark'05

А в данном тесте уже тотальное доминирование процессоров Core, от 4х ядер толку по-прежнему нет, а более всего данный тест реагирует на рост тактовых частот, впрочем, не чураясь большого кэша и частоты системной шины.

3DMark'06

В целом, под DirectX 9.0 ситуация особо не меняется.

Да и под DirectX 9.0c то же самое.

3DMark Vantage

А вот под DirectX 10 ситуация довольно интересная, от 4х ядер толку по-прежнему нет, сильная просадка есть лишь у одноядерных процессоров, а вот все остальные позволяют нашей nVidia GeForce GTS 250 показывать +/- одинаковые результаты.

Впрочем, то всё синтетика, а что у нас в реальных играх.

Resident Evil 6 (2013)

Одноядерники в пролёте, двухъядерным Pentium D надо высоких частот, ну а на процессорах Core в целом одинаковая производительность, и по традиции никакого толка от 4х ядер. Самое забавное, что предыдущая часть данной игры под номером 5, на том же движке, рекламировала процессоры Intel Core i7 при запуске...

Street Fighter IV (2009)

Тут ситуация более рельефная, и одноядерников в принципе ещё достаточно для игры, а вот от четырёхядерников толку нет совсем. Ну и по традиции архитектура Core прекрасно себя показывает.

Итоги

Как видим, графика тех лет совершенно не раскрывала потенциал центральных процессоров, именно поэтому появились всяческие извращения по типу SLI и CrossFire, но работали они через пень-колоду, так что благополучно вымерли со временем. А процессоры Core ещё долго оставались актуальными, и четырёхядерные модели оных были актуальны вплоть до начала 2020 годов, особенно при наличии нормальной материнской платы, позволяющей без костылей и лишних телодвижений установить оперативную память объёмом более 4Gb.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

Сейчас обсуждают

Roditch
10:05
Интернет говорит, что DDR5 32 ГБ (KF560C40BBAK2-32) в DNS месяц назад не стоила 6 т.р. А вот 16 т.р. стоила.
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Andy
09:59
Люди уже для своего нового ПК сыновей берут...
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Заблокированный Пользователь
09:07
вытер слой огрызка влажной салфеткой, положил наушники в морозилку, так и начинается очередной день ЯБЛОдрочера
Некоторые пользователи помещают наушники AirPods Max в морозилку для сброса до заводских настроек
Водитель автобуса Мадуро
09:01
Взял для нового пк сына DDR-5 DIMM 32 GB 6000 MHz Kingston Fury Beast RGB, 2x 16 GB Kit, BOX (KF560C40BBAK2-32) за 6000 рублей в DNS, месяц назад стояла 5000 рублей, на 1000 подаражала.
Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК
Iezon Din'alt
09:00
ля ну админы очевидно если он к ним обращается нет?! а ты дураааачеееек
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Водитель автобуса Мадуро
08:58
Работодателям не нравятся "наймит" за деньги, работодателям подавай идейного работника который должен пахать за "три копейки" с ежедневными переработками и возможностью работать по выходным. Но такого...
В России набирает популярность тренд на «микропенсии» среди поколения Z
Заблокированный Пользователь
08:58
ХАХАХАХАХАХАХАХАХ, хомякам как всегда навалили амейзинг)
С корпуса iPhone 17 Pro Max начала стираться краска после очистки обычной влажной салфеткой
komatoz2000
08:39
интересно, будут ли в будущем ваять диссертации на тему, примерно "Генерация кадров, как способ исправления низкой квалификации программистов", а по простому говоря " генерация дополнительных кадров,...
GeForce RTX 5080 не смогла обеспечить приемлемого fps в Max Payne 2 RTX Remix без генерации кадров
Iezon Din'alt
08:35
самое тупорылое заявления что я слышал за последнее время.. т.е если по русски сказать, то валв в интервью признает что их коробка дешевле в полтора раза чем миник, но продавать по такой цене она их н...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Андрей Попов
08:33
За чей счёт банкет?
Украина планирует приобрести у Франции 100 истребителей Rafale
