Введение

А сегодня, мои маленькие друзья, мы с вами поговорим начале эпохи шины PCI-E, а точнее о том разнообразии процессоров, которые использовали Socket 775. В то был "серебряный век" оверклокинга, длившийся долгих 7 лет. Разнообразие железа, которое производилось в те годы, повергло бы в шок ваши неокрепшие разумы, так что глубоко я копать не буду, дабы сберечь вашу психику, одни лишь чипсеты под Socket 775 производили аж 5 фирм: Intel, VIA, SiS, nVidia и ATi. И это количество, помноженное на количество производителей материнских плат - дало просто вал оных, на любой вкус и бюджет.

MSI PT890 Neo-F на чипсете VIA PT890

ASUS P5SD2-FM на чипсете SiS 672

ASRock 775Twins-HDTV на чипсете ATi RS400

И если на чипсетах от VIA и SiS по традиции клепались в основном бюджетные материнские платы, а ATi к чипсетному пирогу не успела вовремя, так и не выпустив под Socket 775 ничего стоящего, то на чипсетах от Intel и nVidia производителям было где разгуляться, и они себя ни в чём не сдерживали, выдавая вот такие шедевры.

MSI X48 Platinum на чипсете Intel X48

XFX nForce 790i Ultra 3-Way SLI на чипсете nVidia nForce 790i SLIТакие монструозные системы охлаждения обусловлены тем что на Socket 775 и контроллер памяти и контроллер PCI-E жили в чипсете - а значит грелось оно всё довольно серьёзно. Но, собственно, разговор то у нас сегодня не о материнских платах, а о том насколько процессоры в них установленные, могли раскрывать "потанцевал" актуальных на тот момент видеокарт.

Внешний осмотр

И рассмотрим мы это на примере триединой видеокарты от фирмы Palit на базе чипа nVidia GeForce GTS 250 оснащённой 1Gb видео памяти GDDR3.

Почему "триединой" - спросите вы? А потому что это в девичестве она носила имя - 8800GTS 512 в 2007 году, замужем - 9800GTX в 2008 году, а после развода в 2009 году, взяла себе имя - GTS 250.

Карта ничем особо не выделяется, разве что имеет слегка заниженные частоты видеопамяти.

Тестирование мы сегодня будем производить с использованием следующих процессоров:

Intel Pentium 4 524 3.06 ГГц /1 Мбайт / 533 Мгц; Intel Pentium 4 531 3.0 ГГц / 1 Мбайт / 800 Мгц; Intel Pentium D 805 2.66 ГГц / 2 Мбайт / 533 Мгц; Intel Pentium D 915 2.8 ГГц / 4 Мбайт / 800 Мгц; Intel Pentium D 935 3.2 ГГц / 4 Мбайт / 800 Мгц; Intel Celeron E3300 2.5 ГГц / 1 Мбайт / 800 Мгц; Intel Pentium E5200 2.5 ГГц / 2 Мбайт / 800 Мгц; Intel Pentium E5300 2.6 ГГц / 2 Мбайт / 800 Мгц; Intel Pentium E6600 3.06 ГГц / 2 Мбайт / 1066 Мгц; Intel Pentium E6800 3.33 ГГц / 2 Мбайт / 1066 Мгц; Intel Core 2 Duo E6400 2.13 ГГц / 2 Мбайт / 1066 Мгц; Intel Core 2 Duo E6420 2.13 ГГц / 4 Мбайт / 1066 Мгц; Intel Core 2 Duo E6750 2.66 ГГц / 4 Мбайт / 1333 Мгц; Intel Core 2 Duo E7400 2.8 ГГц / 3 Мбайт / 1066 Мгц; Intel Core 2 Quad Q8300 2.5 ГГц / 4 Мбайт / 1333 Мгц.

Как видите это практически всё возможное разнообразие доступных под Socket 775 процессоров, разве что не хватает ранних 32bit Pentium 4, и одноядерных Celeron, но в целом - невелика потеря.

А вот что нам говорит CPU-Z о наших процессорах:

Но не будем уже далее откладывать и перейдём к тестированию, которое мы будем производить на достаточно скромной материнской плате GA-EG41MF-US2H с парой планок памяти 2Gb DDR2-800 в двухканальном режиме.

Тестирование

3DMark'03

Интересные результаты... Мы видим, что архитектура Core показывает явное превосходство, а в остальном уже рост производительности ситуативный и незначительный - в зависимости от частоты самого процессора, шины и размера кэша, а от 4х ядер толку нет вообще.

3DMark'05

А в данном тесте уже тотальное доминирование процессоров Core, от 4х ядер толку по-прежнему нет, а более всего данный тест реагирует на рост тактовых частот, впрочем, не чураясь большого кэша и частоты системной шины.

3DMark'06

В целом, под DirectX 9.0 ситуация особо не меняется.

Да и под DirectX 9.0c то же самое.

3DMark Vantage

А вот под DirectX 10 ситуация довольно интересная, от 4х ядер толку по-прежнему нет, сильная просадка есть лишь у одноядерных процессоров, а вот все остальные позволяют нашей nVidia GeForce GTS 250 показывать +/- одинаковые результаты.

Впрочем, то всё синтетика, а что у нас в реальных играх.

Resident Evil 6 (2013)

Одноядерники в пролёте, двухъядерным Pentium D надо высоких частот, ну а на процессорах Core в целом одинаковая производительность, и по традиции никакого толка от 4х ядер. Самое забавное, что предыдущая часть данной игры под номером 5, на том же движке, рекламировала процессоры Intel Core i7 при запуске...

Street Fighter IV (2009)

Тут ситуация более рельефная, и одноядерников в принципе ещё достаточно для игры, а вот от четырёхядерников толку нет совсем. Ну и по традиции архитектура Core прекрасно себя показывает.

Итоги

Как видим, графика тех лет совершенно не раскрывала потенциал центральных процессоров, именно поэтому появились всяческие извращения по типу SLI и CrossFire, но работали они через пень-колоду, так что благополучно вымерли со временем. А процессоры Core ещё долго оставались актуальными, и четырёхядерные модели оных были актуальны вплоть до начала 2020 годов, особенно при наличии нормальной материнской платы, позволяющей без костылей и лишних телодвижений установить оперативную память объёмом более 4Gb.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.