Ноябрь и его снежные пейзажи я обычно встречал сидя за компьютером, играя в игры, посвященные зиме или снегу. Даже если игра была не про зиму, я старался в этот период подобрать что-то с заснеженным началом, как в Penumbra или Darksiders 2. Мне очень хотелось, чтобы игры, в которые я играю, отражали состояние природы за окном.

В этой подборке я решил вспомнить ряд игр, которые стали для меня символами надвигающейся зимы. В них много снега, льда, белоснежных пейзажей, звездных ночей, полярных сияний и праздничного настроения.

Lost Planet 3

Одна из самых «заснеженных» игр в истории — это, конечно же, Lost Planet 3. На планете E.D.N. III чертовски холодно, она скована льдом, и снег идет там чаще, чем в Сибири зимой. Колонисты с Земли разбили там базы и добывают минералы с помощью буровых мехов. Колонист по имени Джим — один из таких пилотов-шахтеров.

Он садится в уютную меху, включает музыку и идет выполнять различную работу. Иногда это срочные дела, иногда стандартные задания. Робот шагает по заснеженным просторам и пещерам, покрытым льдом. Где-то нужно настроить опоры, где-то снять наросший лед.

Но увы, как и многие консольные игры, Lost Planet 3 имеет серьезную проблему. Это QTE и связанные с ней механики. Меха имеет свойство замерзать, поэтому приходится из нее вылезать и сражаться с местной живностью. И пока есть патроны, это сражение выглядит неплохо. Но стоит им закончиться, как начинается унылый QTE-бой. Многие игроки бросали игру именно из-за QTE, хотя им очень нравилась потрясающая зимняя атмосфера игры. И я хорошо их понимаю. Lost Planet 3 — это по-настоящему зимняя, красивая и захватывающая игра, играть в которую мешает консольный геймдизайн.

Ice Lakes

Зимняя рыбалка — это невероятно увлекательное занятие, которое, несмотря на свою медитативную природу, нельзя назвать однообразным. Свежий воздух, тихо работающее радио, вкусный горячий чай, разговоры о жизни и рыбалке, первый улов, который радует больше, чем многие вещи за весь год. Иногда даже кутора может заглянуть и утащить мелкую рыбку.

Но людям, далеким от рыбалки, ощутить эту зимнюю романтику было невозможно. Пока одна за другой не стали выходить игры про рыболовство. Одной из них стала Ice Lakes. Ее оценили как рыбаки, так и геймеры, удочки в руках не державшие.

Помимо того, что в игре было множество красивых заснеженных локаций в разных точках мира, Ice Lakes предлагала игрокам соревновательный мультиплеер с разными режимами, медитативную песочницу и увлекательный одиночный режим. Кроме того, в игре был VR-режим. Печально лишь то, что на многих устройствах он не работал. А в последнее время игроки все чаще жалуются, что игру нельзя запустить.

Alien Swarm: Reactive Drop

Когда-то давно Valve выпустили игру Alien Swarm, представляющую собой хардкорный кооперативный шутер. Игра была очень сложной, почти не обновлялась и чаще всего скачивалась с одной целью — получения шапки для Team Fortress 2. В 2017 году вышла обновленная версия игры, но Valve уже не имели к ней отношения.

В Alien Swarm мы передвигаемся по платформам и коридорам, заполненным инопланетными жуками. Кто на кого охотится, определяет скилл игроков. Но стоит нам выйти на поверхность, и пушистый снежок начинает падать со всех сторон. А вокруг вырастают покрытые снежными шапками скалы. Alien Swarm, возможно, не самая «зимняя» игра. Но атмосфера у нее все же прекрасная.

Endless Winter

В холодном мире будущего роботы стали врагами человечества. И лишь умелые водители-курьеры могут помочь человечеству выжить. Катаясь по заснеженным территориям с ловушками и препятствиями, игрок обретает навыки, которые пригодятся для выживания в этом жутком мире бесконечной зимы. Игру трудно с чем-то сравнить. Это оригинальная игра про вождение в суровых условиях зимы.

Borderlands 2

Borderlands 2 начинается с того, что среди заснеженной пустоши нас встречает забавный робот по имени Железяка. Он отводит нас в свое убежище, и мы видим жуткие картины его одинокой и несчастной жизни. Но Железяка не унывает. И помогает нам начать долгое приключение. Впереди нас ждут невероятные истории жителей Пандоры, а пока предстоит выжить в заснеженной глуши, полной жутких обитателей и головорезов.

Главный минус Borderlands 2 – это дьяблоид. Без прокачки в этой игре делать нечего. И приходится буквально пылесосить локации, чтобы поднять уровень. Именно низкий уровень мешает изучать разнообразные, масштабные и зачастую невероятно красивые локации Пандоры. Здесь есть даже рождественская деревня с боссом-снеговиком. А как вам такое название – «Ущелье отмороженных»? Зимних локаций в игре хватает, но ими игра, к счастью, не ограничивается.

Marvin's Mittens

Классика инди-игр, вышедшая в 2014 году. Marvin's Mittens — это платформер про исследование зимних просторов. В игре нет противников или боевой системы. Вы просто исследуете зимний лес, ищете предметы, учитесь точно прыгать и кататься на санях. Мне не очень нравится управление, прыжки здесь не лучше, чем в массе других инди-игр. Но сама идея игры достойна внимания. Мы погружаемся в зимние приключения мальчика по имени Марвин, что вместо компьютеров, игрушек и телевизора выбрал природу и свежий воздух.

Snow Problem

У каждого геймера свои воспоминания о зиме. У меня они связаны не со снегом или морозами, а с игровыми приставками. Зимой я очень любил сидеть у окна и играть в различные видеоигры. Я хорошо помню, как на большом советском телевизоре, на полностью черном фоне, двигались белые пиксели. И необычная головоломка Snow Problem напоминает мне об этих временах.

Игра выглядит очень просто, можно даже сказать, примитивно. Но механики у нее не простые. Вам необходимо нарисовать на экране такую систему снегосбора, чтобы весь снег шел в нужном направлении. Иначе со снегом будут проблемы. На первый взгляд все просто, но геометрия уровней часто довольно хитрая, и снег падает куда угодно, только не в улавливатель. Это одна из самых оригинальных игр, что я встречал за последние пять лет. И хотя это относительно новая игра, я не мог её не добавить.

Super Snow Fight и Penguins Arena

Игра в снежки – забава популярная в любой точке мира. Неудивительно, что многие игровые компании пытались создать на её основе игры. Примечательны в этом жанре две игры. Первая — изометрическая Super Snow Fight, в которой есть бой против ботов и разнообразие уровней. Хоть игра и зимняя, в ней есть хэллоуинский уровень.

Вторая игра очень любима пользователями Linux и админами, ведь её героями являются цветные пингвинчики с забавными мордочками. Они кидаются снежками на маленьком острове, пытаясь скинуть противников в море.

Игра никогда не поддерживала Linux. Но это не мешало пользователям этой операционки запускать игру под Wine. Ровно до тех пор, пока сервера игры не легли. Впрочем, бой с ботами и кастомизация всё ещё работает.

Хотя обе игры сильно различаются по геймплею, они хорошо передают настроение этой зимней забавы. В Super Snow Fight важна тактика и решительность. А вот в Penguins Arena геймплей больше похож на хаотичные танцы. Расстояние между противниками небольшое, бой проходит на маленьком острове. И каждый противник норовит скинуть вас в море. Бывает, бой только начался, а ты уже летишь высоко и падаешь в воду.

Я очень люблю Penguins Arena. Во времена популярности игры я часто играл в нее во время новогодних праздников. Как-то раз один магазин устроил раздачу этой игры, и онлайн вырос значительно. Но сегодня остается играть лишь с ботами.

Dwice

Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов известен не только знаменитой головоломкой, но и множеством других игр. Одна из них, Dwice, очень похожа на перевернутый «Тетрис». Мы переносимся в горную деревушку, на которую с гор падают ледяные глыбы. Блоки в игре сложены вместе и двигаются сверху вниз. Напоминают они фруктовый лед. Эти блоки нужно разбивать, иначе они навредят жителям деревни. Иногда на экране будут сразу три поля с блоками. Игра очень красивая, с заснеженными фонами и забавными 3D-моделями жителей.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Я думаю, никому не нужно говорить, что такое The Elder Scrolls V: Skyrim. Это огромная, шокирующая своими масштабами фэнтезийная игра. Но в список она попала не поэтому. Skyrim — это одна из самых «зимних» игр, даже в песнях его называют заснеженным. Играть в Skyrim зимой, глядя в окно и попивая чай — опыт, который стоит попробовать любому геймеру.

Yukikoi Melt

Эта новелла имеет машинный перевод на русский язык и понравиться только тем, кто любит жанр. Я считаю эту новеллу самой зимней из всех, что я читал. Она легкая и забавная. С очень красивыми артами.

Михару Окадзаки терпеть не может зиму. Для него зима — это период, когда все мысли посвящены весне. Но, как назло, он переезжает в Зимнюю Страну, где холодно и лежит снег. Повод впасть в апатию. Но жизнь юноши меняют девушки из «Зимнего клуба», которые видят в зиме не столько холод и тоску, сколько красоту природы и место для интересного времяпровождения. Игра в снежки, лепка снеговиков, горячие ванные горного отеля — есть ли во всем этом что-то большее, чем развлечение? Михару предстоит это узнать.

Это довольно банальная, но милая визуальная новелла. Ее можно отнести к жанру moege, то есть ориентированную на милоту. Этим объясняется большое количество забавных скетчей.

Стоит также помнить, что в оригинале Yukikoi Melt — это игра для взрослых. Но я пишу о версии +16 для западного рынка, из которой убрали весь сомнительный контент, оставив лишь романтику и милые арты. Правда, сюжет из-за этого сильно изменился.

Fallout 3 – Operation: Anchorage

Fallout 3 — игра от зимней темы невероятно далекая. Снега на Столичной пустоши нет, снеговиков тоже, а снежные шары стоит искать в Fallout: New Vegas. Однако, дополнение Operation: Anchorage заставляет иначе посмотреть на культовую RPG. В этом DLC мы попадаем на Аляску и участвуем в масштабном сражении.

Стоит сказать, что среди фэндома неоднозначное отношение к этому DLC. Одни игроки называют его скучным и прямолинейным, сравнивают с Sword Art Online и называют бессмысленным. Многие мои друзья не смогли пройти его до конца и бросали. Другие геймеры, наоборот, видят в нем расширение серии, необычный подход к истории и геймплею. Кто-то даже видит сходство с игрой «Анабиоз: Сон разума», известной своим снежно-ледовым визуалом.

Мне это DLC нравится тем, что в нем намного больше экшена, чем в основной игре. Он не про отыгрыш и продуманные действия, он про приключение. Ты будто играешь в совершенно новую игру, похожую механиками на Fallout 3. А то, как художники Bethesda смогли превратить ассеты игры про пустошь в Аляску, вызывает лишь восхищение.

Fork Parker's Holiday Profit Hike

В издательстве Devolver Digital работает очень интересный финансовый директор. Он любит едкий юмор, пишет в блог и даже сам ведет переписку с мошенниками, что под видом обзорщиков выпрашивают ключи у издателя. Он очень креативный и искренне любит деньги. Зовут его Форк Паркер. Интересен он также тем, что его не существует. Форк Паркер — это вымышленный персонаж, ставший маскотом Devolver Digital.

В декабре 2014 года Devolver Digital выпустили бесплатную игру Fork Parker's Holiday Profit Hike, которая стала рождественским подарком для всех клиентов компании. В этой игре Форк Паркер отправился в заснеженные горы, чтобы собрать там побольше денег. Откуда они там появились? Непонятно. Но Форка это не волновало. Снег падал постоянно, везде встречались зимние свитера и карамельные трости. Форк подобно скалолазу цеплялся за ледяные уступы и прыгал по платформам, разбивая палаточные лагеря в контрольных точках. И становился богаче.

Но не все смогли оценить подарок – игра была чудовищно сложной. Уже вторая пачка денег, которую пытался схватить Форк, заставляла игроков напрячься. Из-за этого игру сравнивали с Braid и Super Meat Boy. Главной особенностью игры была механика канатов, которой в других играх я не встречал.

Стоит отметить, что игры-подарки не являются редкостью. В 2021 году инди-издатель Nicalis выпустил игру Cave Story's Secret Santa.

Extreme Tux Racer

Об этой игре нельзя говорить без улыбки. Пингвин стремительно летит посреди снежной глади. Его окружают величественные горы и украшенные белоснежным снегом елки, настолько идеальные, что обои с ними можно ставить на рабочий стол. Пингвин подобен гоночному болиду, он летит вперед, оставляя позади след на снегу. Он хватает рыбу на своем пути, входит в опасные повороты и влетает за финишную черту. Он не просто пингвин, он экстремальный гонщик.

Extreme Tux Racer — это классика Linux-гейминга. По сути, это улучшенная версия игры Tux Racer, вышедшей в далеком 2000 году. Первоначально это была GNU GPL программа. Но вскоре появилась коммерческая версия игры. А сообщество создало большое число бесплатных форков, среди них — Extreme Tux Racer 2000 года.

Несмотря на простоту игры, в ней есть интересные опции. Снегопад, время суток и ветер можно настроить. А если пингвин показывает плохое время заезда, он грустно качает головой. Пройти чемпионат сразу получится далеко не у всех геймеров. Я сильно удивлен, что не существует современных ремейков этой игры с большим числом контента, хотя клонов наделали много.

Puzzle Agent 1-2

И закончить эту подборку я хотел бы одной из самых необычных зимних игр. По своей сути, Puzzle Agent — это сборник головоломок. Самых разных — от очень простых до крайне заумных. Но подан он в виде квеста. Из-за этого многие головоломки становятся еще сложнее. Но интересна игра даже не этим. А своим уникальным визуальным стилем, созданным художником под ником Grickle. Сегодня многие его не помнят, но в нулевые годы он был очень популярным в интернете карикатуристом. Он одинаково хорошо рисовал как обычных людей, так и вампиров и монстров. У него прекрасно получались утки и прочие звери.

Он нарисовал множество карикатур, комиксов и мультфильмов. И Puzzle Agent — это одна из его интереснейших работ. Восхитительное зимнее приключение, в котором агент ФБР Нельсон Тетерс из Отдела головоломок направляется в маленький городок, чтобы выяснить причину закрытия фабрики, производящей ластики. В нем живут очень своеобразные жители, но самое интересное, что на каждом шагу Нельсон натыкается на головоломки. А позже в сюжете и вовсе начинается мистика. И веселое приключение обретает черты триллера. Вы без труда узнаете здесь черты «Фарго» и «Твин Пикс». А молодое поколение заметит здесь небольшое сходство с «Гравити Фолз».

У Grickle потрясающий визуальный стиль. Он рисует простые вещи так, что оторвать глаз сложно. И заметить его талант можно не только в рисунках города и персонажей, но и во внешнем виде головоломок, формы их отправления, карте города и прочих мелочах. А уж как круто выглядит процесс отправки решения головоломок в ФБР, со всеми этими печатями и фотографией счастливого Нельсона… Искусства в этой маленькой игре не меньше, чем в играх ААА-класса.

Главная беда Puzzle Agent заключается в том, что она не завершена. Сюжет первой части обрывается на самом интересном месте. И концовку можно увидеть только во второй игре. Из-за чего многие геймеры разочаровались в игре и не захотели брать продолжение. А у создателей игры, Telltale Games, это было в порядке вещей. Я же сразу купил две части и играл в них весь декабрь 2014 года. И вторая часть мне понравилась больше. Она посвящена ночи, Луне и космосу, в ней чувствуется налет конспирологии. Я бы даже сказал, вторая часть в разы интереснее первой, и кат-сцены в ней запоминаются лучше. А уж «лунная пробежка» Нельсона в конце и вовсе навсегда осталась в моей геймерской памяти.