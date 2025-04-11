Ситуации, когда хорошая игра не получает должного внимания от игроков, появились не вчера. Всю историю геймдева многие хорошие игры оставались непонятыми или незамеченными игроками. Даже одна из первых коммерческих игр, Computer Space, столкнулась с непониманием игроков и не могла сравниться с Pong по востребованности игроками. Сегодня, когда игр выходит очень много, проблема hidden gems стала еще более актуальной.

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Hidden gems — это хорошие, но не получившие широкого внимания игроков игры. Поэтому, на мой взгляд, любой игрок, который видит такие игры, должен рассказать о них другим игрокам. Чтобы хоть как-то помочь распространению информации об этих играх. Что я сейчас и сделаю.

Tactical Ops: Assault on Terror

История этой игры интереснее её самой. Первоначально это был мод 1999 года на Unreal Engine. Именно поэтому в поиске серверов Unreal Tournament сегодня можно найти сервера этого мода. Но в компании Infogrames увидели его коммерческий потенциал. В итоге, над игрой работала огромная команда специалистов, которая добавила в мультиплеерный шутер одиночные миссии. Получилось что-то вроде Counter-Strike: Condition Zero, только более графонистое и интересное.

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И вот, в 2002 году, игра попадает в магазины. Любители шутеров покупают её и офигевают. Во-первых, она очень красивая. Большая часть шутеров того времени выглядит намного хуже. Во-вторых, стрельба очень приятная и освоить ее легко. Но мастерство есть где проявить, умело стреляя в узкие проемы или на бегу. Наконец, в игре есть девушки! Сколько лет геймеры гадали — откуда в играх все эти женские скины? А оказывается, они были ещё в таких старых играх, как Tactical Ops. Причем, озвучка была настолько живой и убедительной, что многие игроки жаловались, что их пугают крики противниц.



В России игра вышла под названием “Приказано уничтожить: Война без правил”. Это произошло в 2007 году, причем игра вышла с русской локализацией. Издала её “Акелла” и надо сказать, издание получилось очень хорошим. Красивая обложка, хорошая локализация, никаких проблем с установкой. Игрожур и многие игроки назвали игру клоном Counter-Strike, но она им не была.

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Игра содержала одиночную кампанию, которая была типичным тиром. По сути, это был набор однообразных миссий, однообразность которых компенсировала красота уровней.

А вот мультиплеер был интересен. Прежде всего многообразием оружия и возможностью применять разные тактики. Ни о каких дефолтах тогда и речи быть не могло. Сражения проходили по самым разным схемам. Иногда игроки делали очень странный закуп и шли творить невозможное. Например, с одним пистолетом и гранатой пытались победить весь отряд противника.

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Возможно, у вас возник вопрос — если игра такая хорошая, почему она не стала популярной? Основной проблемой распространения этой игры был зоопарк версий. Одна часть игроков играла в оригинальный мод. Другая — в версию Tactical Ops 2.2 от 2002 года, которая считается лучшей и самой популярной. Даже я большую часть матчей в 2015 играл на ней. Первая коммерческая версия тоже существует в разных версиях. В итоге, даже если ты хотел поиграть в эту игру, часто тебя не пускало на сервер, потому что твоя версия была старше или новее. Такая проблема в нулевых была у многих онлайн игр. И Valve решила её радикально — создала Steam для обновления своих игр. А вот у Tactical Ops ничего подобного не было. Поэтому к концу нулевых играли в нее лишь фанаты.

В десятых годах игра получила новую жизнь в Азии, где сервера игры были подняты энтузиастами. Похоже, им очень зашел геймплей, похожей на типичные азиатские шутеры, только без доната и с женскими моделями персонажей. Ну а третье рождение игра получила благодаря Youtube. В конце все тех же десятых многие блогеры и авторы прохождений стали выкладывать видео об этой игре. А если учесть, что в те времена был дефицит видеокарт, и люди искали во что поиграть, чтобы тащила старая карта, это был идеальный вариант. Все таки одиночные миссии в игре были хоть и архаичны и примитивны, но не так скучны, как их описывают многие. Пострелять можно было от души.

Ходит среди игроков такая легенда, что те, кто поиграл в Tactical Ops в начале нулевых, в Counter-Strike не возвращались. И я думаю, что это никакая не легенда, а чистая правда. Я играл в Counter-Strike от силы раз десять и игра мне безумно не нравилась. А вот в Tactical Ops я впервые сыграл еще в клубе, а после подключения интернета играл в нее постоянно, даже с огромным пингом. Настолько она была интересной и красивой. В ней чувствовался какой-то драйв, которого не было в других играх. Именно в Tactical Ops у меня появилась привычка использовать в качестве основного оружия пистолет, которая много раз пригодилась в других играх.

В некоторых российских клубах поиграть в нее можно до сих пор. Ну а про сервера и говорить нечего — до сих пор работают. Есть даже сайт, где можно скачать игру и паки улучшений. Душевные шутеры живут вечно.

Survival Quiz CITY



А вот другой онлайн-игре не повезло конкретно. У Bandai Namco есть собственный инди-лейбл, маскотом которого являются цветные бегемотоподобные персонажи. Первой игрой с ними стала мультиплеерная битва Survival Quiz CITY, напоминающая Fall Guys. Это была необычная смесь викторины и королевской битвы, в которой ответы решали, какую роль вы в ней сыграете.

У игры был необычный дизайн. Яркий город, напоминающий чем-то декорации безумного шоу, ждал толпу забавных существ. Да, эти бегемотики были чертовски милыми и забавными. Но вот что не было милым и забавным, так это ценник. Издатель поставил для игры цену, сравнимую с АА-игрой. Из-за чего она не набрала фан-базу и онлайн был пустым. Не помог даже режим гостя, который позволял играть в эту игру бесплатно и о котором никто не знал. Это очень огорчало фанатов игры, которые полюбили это необычную викторину.

Главная фишка Survival Quiz CITY — это вопросы. Ты никогда не знал, правильно ты ответил или нет. И мог оказаться как в команде неудачников, так и в команде победителей, что мешали неудачникам прийти к финишу. Руководила странным шоу девушка по имени Лэмми и её изображение можно было видеть на тренировочном уровне и в городе. Хотя это был интересный персонаж, он не получил популярности. Даже фан-арта с ней нет.

Это был провал. Bandai Namco сняли игру с продажи и передали издателю Phoenixx Inc. И они переиздали её в формате free-2-play. Снова в Steam. Однако, даже здесь без проблем не обошлось. В новой версии нет английского языка, доступен лишь японский. Это обстоятельство окончательно убило игру. Ведь никто не понимает, как найти мультиплеер в меню.

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Я пытался играть в эту версию с переводчиком, но это того не стоит. Онлайн низкий, вопросы переводятся неверно. Похоже, что у этой игры нет будущего. Однако, стоит отметить, что это была креативная, веселая и удивительная онлайн-игра. С прекрасным дизайном персонажей, которые к себе располагали. Надеюсь, по игре выпустят хотя бы мангу.

Koihime Enbu В то время как в Европе величайшим писателем считается Шекспир, а в России — Пушкин, в Азии очень уважают китайского писателя Ло Гуаньчжуна, который написал классический роман “Троецарствие”. Этот роман оказал огромное влияние на мировую культуру. И легче всего заметить это влияние будучи анимешником или геймером. Игр и аниме, вдохновленных “Троецарствием” огромное множество, а отсылок еще больше. Самая необычная игра, связанная с “Троецарствием” это файтинг Koihime Enbu. Она является переосмысление этой истории, в которой все персонажи — воинственные девушки.

Игра является частью франшизы Koihime Musou, которая известна прежде всего аниме 2008 года и одноименной визуальной новеллой. Проблема в том, что у них высокий возрастной рейтинг и они никогда не были массовыми. В то время как Koihime Enbu относительно безобидна. Если конечно, не считать ее сюжетную компанию.

Главное, чем хорош это файтинг — он учит играть вдумчиво и осмысленно. Его боевая система к этому располагает. Описать её довольно тяжело. По сути, файтинг является миксом из Samurai Shodown и Street Fighter. Бои проходят преимущественно на земле, но хадукены и прыжки никто не отменял. Каждый удар нужно как следует обдумать, чтобы не дать противнику окно для атаки. Кроме того, в игре есть персонажи-ассистенты и это тоже стоит учитывать при атаках.

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Ключевая проблема Koihime Enbu заключается в том, что рынок файтингов перенасыщен. И игр, которые даже на скидках стоят меньше 50 рублей, хватает. Поэтому даже недорогая Koihime Enbu редко попадает в поле зрения любителей файтингов, но даже если попадает, они её не покупают. А жаль. После Koihime Enbu совершенно иначе начинаешь играть в другие файтинги и можешь осилить даже хардкорные тайтлы, такие, как The King of Fighters.

“Падал прошлогодний снег”



Мне безумно нравятся мультфильмы Александра Татарского и студии “Арменфильм”. Когда в седьмом классе одноклассник сказал, что существует игра по мотивам “Падал прошлогодний снег”, я очень обрадовался. Но не поверил. Я часто слышал истории о том, что по каком-то мультику или фильму есть игра. А потом не мог её найти. Продавцы лишь разводили руками.

И вот, прошло много лет и я случайно нашел эту игру в обычном магазине. Оказалось, что это квест. И не просто квест, а пластилиновый. Сохраняющий дух оригинального мультфильма и его абсурда. У многих квестов была проблема с логикой. Но в этом квесте любые события и действия являлись бы частью логики мира мультфильма. Ведь оригинальный мультик был очень сюрреалистичен.

Игра выглядела так, будто это вторая часть любимого с детства мультика. Да, некоторые предметы и персонажи выглядели лишними и чужеродными, например, подводная лодка, щиток или гости обсерватории. Но половина всего в игре было слеплено так, что различия между игрой и мультфильмом найти было очень тяжело. Озвучка тоже была хорошей.

Игру я прошел, хотя квесты не любил. Она мне очень понравилась. Но когда я спрашивал об игре друзей-геймеров, они очень удивлялись. Оказалось, в эту игру никто из них не играл и многие вообще не знали, что она существует.

Для меня остается загадкой, почему эта игра так и не попала в Steam. Чисто визуально, она очень крутая. И играть в нее интересно. Кроме того, оригинальный мультик известен до сих пор. Почему-то “Братья Пилоты” продаются, а этот квест — нет.

TAGAP: The Apocalyptic Game About Penguins

А вы играли в шутан, в котором пингвин с пушками ходит и мочит других пингвинов под трэш-метал? Не поверю, что нет. Tagap была очень крутой бесплатной инди-игрой, выпущенной финскими энтузиастами. Её даже закинул на свой диск с файлами один российский игровой журнал. Для бесплатной игры Tagap был слишком крутым. Прекрасный саундтрек, звук, очень качественный арт, озвучка, невероятный дизайн уровней с кучей неочевидных мест, разрушение объектов и прекрасное ощущение стрельбы. Фанаты назвали игру 2D-шутером.

Несмотря на бесплатность, Tagap плохо уходил в народ. В 2007 году всех волновала графика в играх. А инди, даже хорошие, еще не завоевали то доверие, которое получат в 2013. В итоге, Tagap остался игрой нишевой. Это не помешало разработчикам выпустить вторую часть. В 2011 году главный герой первой игры пингвин Пабло, объединялся с противником второй игры — пингвином Педро. И они вместе шли мочить пингвина Примо. Примо был таким же клоном, как и сами герои. Но нрав у него был иной.

Игра была примечательна тем, что умело работала со штампами 2D-игр, получила уровни с транспортом, отсылку на Linux, саундтрек стал еще более красивым и рокерским, а начальное интро казалось бесподобно крутым. А еще у игры был локальный кооператив.

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Но игра снова не получила должного внимания. В 2019 были выпущены обновленные версии игр. 3 часть вышла в 2022 году и оказалась провальной. Она мало кому понравилась. 4 часть тоже мало кому зашла. Однако, первый и второй Tagap это буквально лучший пример того, что бесплатные игры могут быть хорошими. До сих пор эти игры смотрятся и играются как что-то передовое. И запросто уделывают большую часть коммерческого 2D-инди.

Chains

Безумно обидно, что такая самобытная и оригинальная игра, как Chains не нашла среди игроков должной оценки. Chains это антистресс-казуалка в жанре три-в-ряд. Не последнюю роль в ней играла физика и общее ощущение предметов. Шарики были будто из каучука, ими наполняли различные формы и предлагали игроку искать совпадения. Если игрок не успевал — форма могла сломаться.

Этот простой геймплей с необычным минималистичным визуалом и делает игру интересной. Chains напоминала какую-то необычную игрушку, которую вы купили в 90-х среди фигурок и машинок. Принесли домой и начали крутить, пытаясь понять, что в ней делать. И когда поняли — не могли оторваться.

В моем детстве в соседнем магазине был огромный отдел игрушек. И самым интересным местом в них были несколько витрин напротив продавца. Там лежали странные вещи. Понять, как играть которыми было очень сложно. Пирамидки из шариков, бутылочки с цветной жидкостью, прозрачные кубики с шариками внутри, прыгающие разноцветные пружины, светящиеся конструкторы и прочие странные вещи. Я никогда не хотел купить что-то из этого, но мне всегда нравилось смотреть на эти диковинки. Chains вернула мне это чувство из детства. Каждый ее уровень похож на странную игрушку из 90-х.

Печально, но у игры в Steam были “в основном положительные” отзывы. При этом в том же Steam есть куча некачественных игр с лучшей оценкой.

Super Mutant Alien Assault



Hotline Miami для многих геймеров стала откровением. Никто не ожидал от топ-даун шутеров такого внезапного камбэка. Казалось, жанр остался где-то в палеолите. Но тут приходит Hotline Miami и все начинают любить 80-е, ретровейв, хардкорные инди и куртки-бомберы. Hotline Miami воссоздали в 3D, скрестили с Half life, превратили к RPG. А потом появилось много-много клонов.

Среди этой розово-фиолетовой массы духовных наследников заметить маленький рогалик Super Mutant Alien Assault было тяжело, между тем, это была потрясающая игра. От Hotline Miami она взяла принципы, но остальное в игре было оригинальной идеей. Вы были роботом на космическом корабле, на который ломились инопланетяне. Почти как в Super Crate Box, вы получали случайное оружие из раздатчиков и бежали по арене 2D-уровня в поисках врагов или предметов для задач.

Враги были разные — мухи, космические собаки, жуки, прыгающие демоны, боты, летающие мозги и какая-то фигня с панцирем, что бешено крутилась и летала по уровню, снося все на своем пути. Враги мешали вам выполнять задания — контролировать фильтры, носить баллоны и т.д. Часто они даже не давали вам пополнить здоровье в относительно безопасном месте у раздатчика.

Боролись с ними вы самыми разными орудиями. От магнитного бублика до лазерного меча. Гранаты, РПГ, автоматы и снайперки часто сами были препятствием на пути к новому уровню — стрелять и кидать их нужно было осторожно. Но, как и в Hotline Miami, настоящую радость игры приносила быстрая и безумная зачистка уровня, без какого либо страха подорваться на своем же снаряде. Это был не танец смерти, это был смертельный космический рэйв. Финальный босс часто представлял собой большого пришельца, что передвигался по уровню в определенной последовательности. Победить его было не сложно, сложно было до него дойти.

В Super Mutant Alien Assault больше всего поражали мелочи. Пиксель-арт был очень крутым и детализированным. Вокруг пришельцев мог быть токсичный светящийся ореол. От гранат поднималось облако серого дыма. Был еще двухцветный дым. У игры была крутая пиксельная заставка. Некоторые уровни имели крутые эффекту ускорения и разрушения обшивки. Даже у сигнальных ламп были лучи. А аватарка босса на карте уровней злорадно смеялась над каждым игроком, что решил бросить игре вызов. Было видно, что над игрой работали. Была даже такая фишка дизайна, как окрашенные края платформ и стен. Трудно было понять — это инопланетная слизь все выкрасила или так окрашен корабль?

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Проблемой игры был только однообразный и скучноватый электронный саундтрек. Ей очень не хватало авторской работы с настроением. Super Mutant Alien Assault был игрой по-хорошему сложной, в которой каждая неудача только усиливала желание пройти игру. Я до сих пор не понимаю, почему игра не стала хитом.

Revolver360 Re:Actor



И закончить эту подборку, я хотел бы игрой, которая на первый взгляд не отличается от других похожих. Шмапов действительно существуют тысячи. Но у многих из них есть настолько крутой визуал, что даже посредственный геймплей можно простить. Revolver360 Re:Actor пришла к нам с консолей и в свое название заложила намек на то, что ждет игрока.

Многие шмапы представляют собой полет по обычному статическому уровню. Но в Revolver360 Re:Actor вы будто становитесь героем футуристичного клипа для музыки в жанре техно. Камера летает вокруг вас и показывает красивый, будто пропущенный через сенсоры и датчики тепловизора, мир. Мир, похожий на что-то земное, но при этом, фантастическое.

Вы летите между домов и небоскребов, в тоннеле, оказываетесь посреди улицы, погружается куда-то под землю. Кажется, будто вы попали внутрь “Звезды Смерти” или путешествуете по техническим каналам штаба NERV. На вас при этом нападают кибер-змеи, дроны, ползут огромные пауки, подлетают гигантские вертолеты. Это та самая игра, которая возвращает вам детский восторг, помещая на уровень гигантских боссов с крутым внешним видом.

Игра выполнена в голубых тонах, но есть уровень красного цвета. На нем мы встречаем гигантского паука, стреляющего лазерами. Он продолжит охоту за нами на других уровнях.

Игра воспринимается как что-то среднее между рельсовым шутером и шмапом. Полеты ощущаются головокружительными, в меру быстрыми, наполненными моментами внезапных атак и напряженных сражений. Игра ощущалась очень крутой и красивой, но финальный босс был странным. Это был гигантский человекообразный киборг. Игра так мне понравилась, что я записал видео с ней, вырезал моменты появления гигантских противников и смонтировал из них клип.

У игры есть проблема. Если вы играете с клавиатуры, придется помучиться, меняя управление. Это огромный минус, поскольку, многие игроки, купившие игру в Steam, думают что она сломана и бросают её. Это не так.

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Эти игры вызывают у меня только теплые чувства. Но я не понимаю, почему они остались на втором плане игровой индустрии. И все, что я могу сделать — рассказать о них. И быть может, кто-то также поиграет в них и найдет их интересными.

Спасибо за внимание.