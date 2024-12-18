Консоли всю свою историю тащат игровую индустрию вниз. Начиная с порта Pac-Man на Atari 2600, заканчивая общим влиянием на представление о геймдизайне. Вы никогда об этом не задумывались? У меня для вас хороший повод это сделать.

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Каждый раз, когда вы покупаете японскую игру, вы рискуете столкнуться с вирусом консольного геймдизайна, который поражает даже самые лучшие игры. Неудобное управление камеры, странная раскладка клавиатуры, ужасная графика и вездесущие QTE это лишь верхушка айсберга проблем, которые геймерам принесли консоли. Гораздо хуже то, что часто именно консоли становятся причиной игровых ограничений, превращающих хорошие игры в недоразумение. Причем, эти ограничения зачастую существуют на уровне движка, или настроек, которые необходимы для правильной работы игры на консоли. Я не являюсь противником консолей. Но мне всегда было обидно за ПК-версии японских игр.

И особенно обидно, когда такой вирус консольного геймдизайна пробирается в игру, которая посвящена твоему любимому аниме, фильму или книге. Сегодня я расскажу вам о том, как консоли уничтожили игру, о существовании которой мечтали многие фанаты качественного аниме.

Речь идет о файтинге One-Punch Man: A Hero Nobody Knows, в котором игрок берет на себя роль начинающего героя, помогающего людям и сражающегося с монстрами и преступниками. И между делом, знакомится с самым сильным человеком в мире - Сайтамой.

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Немного о сюжете





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Игра повторяет сюжет оригинального аниме. На планете, похожей на Землю, живут люди. На них постоянно нападают различные монстры. Монстрам противостоят герои - люди, решившие проявить храбрость. В какой-то момент богатые люди создают “Ассоциацию героев” - организацию, что платит героям деньги и выдает задания. Она же обеспечивает их информацией и выполняет всю административную работу. Все герои распределены по рангам. И мечта каждого героя - перейти в более высокий ранг. Однако, многие герои поступают подло и мешают коллегам в этом.

Молодой безработный парень Сайтама никак не может найти работу. И как-то раз, возвращаясь с проваленного собеседования, он спасает ребенка от чудовища. Вдохновившись своей победой, он решает посвятить свою жизнь геройству. Каждый день он усиленно тренируется и вскоре получает такую силу, что с одного удара убивает любого монстра. Сила делает его неуязвимым. Но он по-прежнему остается никому не известным и нищим. А заодно начинает мечтать о встрече с монстром, что способен сразиться с ним на равных. Но такие встречаются ему лишь во сне. В реальности же никого сильнее Сайтамы в мире нет.

Один удар и монстр пал



Однажды, он знакомится с киборгом Геносом, куда более известным героем. И он рассказывает ему об “Ассоциации героев”. Сайтама в нее записывается и остается таким же никому не известным. Однако, его невероятная сила не раз спасает планету.

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Почему игру не любят





One-Punch Man: A Hero Nobody Knows многие обзорщики назвали ужасной игрой. И для этого у них были все основания. Просто так поиграть в файтинг было нельзя - персонажи в меню выбора были заблокированы до момента прохождения сюжетной компании. Сюжетная кампания была глупым и бессмысленным гриндом уровней с примитивными миссиями в городе. В игре не было нормального меню. Чтобы попасть в лобби игры, вы должны были из города попасть в штаб “Ассоциации героев” и уже там, у стойки регистратора перейти в режим лобби, где вас ждали мультиплеер и бой с ИИ. Да и монстры из аниме в игре выглядели маленькими и слабыми.





Но те, кто хотел присоединиться к команде Лысого Плаща и валить монстров, без проблем справлялись со всем этим. Сюжетная кампания One-Punch Man: A Hero Nobody Knows была неплохой. В ней вы создавали своего героя-новичка, который познавал реалии битв с монстрами, помогал людям и знакомился с Сайтамой, а после мог присоединиться к команде одного из известных героев. А заодно становился героем событий, которые можно было увидеть в аниме.

Игра действительно радовала, не страдала самодеятельностью и позволяла игроку попасть в любимое аниме. А новая песня от JAM Project и невероятно красивая заставка игры вызывали восторг, который мог вызывать только 3 сезон этого аниме. Обзорщики как обычно пропустили главное - подход к созданию игры. А он был очень внимательным и дотошным.





Миссии в городе были прикольными. Саундтрек был подобран удачно. Даже внешний вид NPC соответствовал рисовке в аниме. Да даже кастомизация персонажа была в духе безумных костюмов героев этой истории. А в меню при переключении пунктов можно было слышать звук листания страниц. Внимание к деталям было на очень высоком уровне.

Главная проблема игры заключалась в её отвратительной реализации, явно имеющей консольные корни. В игре был небольшой и красивый городок. Он напоминал города из Yakuza и Persona, но им нельзя было нормально полюбоваться. По какой-то странной причине, поведение камеры в игре было строго ограничено и не позволяло смотреть на здания, поворачиваться на 360 градусов и делать вещи, нормальные для любой игры открытом мире. Это порядком раздражало, ведь город был не просто декорацией - по нему были раскиданы задания и квесты. А здания были украшены плакатами, хотелось рассмотреть все таблички и надписи. Над ними явно работали. Даже канализационные люки имели логотип “Ассоциации героев”. Но ужасная камера мешала все это рассмотреть.

Игра постоянно подгружалась, от безумного числа экранов загрузки не было спасения. Бои с Сайтамой были поставлены криво. Ты не понимал, что происходит, так должно быть или нет? Я уже выиграл бой или нужно продолжать тянуть время? Когда игра доходила до мини-игры с интерьером квартиры, хотелось выть от её скучности и примитивности. Проще говоря, One-Punch Man: A Hero Nobody Knows ощущалась как игра для портативки. Маленькие локации вызывали клаустрофобию. Ужасный интерфейс раздражал. Тебе не хотелось читать ничего из того, что игра тебе предлагала. Ни смс, ни биографии персонажей, ни списки заданий. Все в этой игре казалось каким-то ненужным визуальным мусором, что отвлекает от основной игры.

А 28 февраля 2022 года онлайн бои в игре были отключены. И тогда многие игроки поспешили сказать, что игра мертва. На деле же для игры мало что поменялось. Это по-прежнему был файтинг для фанатов, в котором можно было вызвать на бой любимых героев.

Почему игру люблю я

Из-за особенностей реализации, заметить всю красоту и качество игры было тяжело. А между тем, One-Punch Man: A Hero Nobody Knows — игра на редкость качественная и превосходит почти все аниме-игры от Bandai Namco. Ей далеко разве что до Sword Art Online: Fatal Bullet, но там уровень качества просто заоблачный.

Судите сами - набор локаций хороший, отсылает к аниме и обладает атмосферой старых видеоигр. Я уже писал в обзоре DOA 5, что локации подобных игр имеют атмосферу, которая напоминает об играх из детства. И в этом плане карты игры невероятно крутые.

Внешний вид персонажей не был испорчен 3D-графикой. Они выглядят очень круто и неудачных среди них почти нет. Разве что Женщина-Комар получилась какой-то неинтересной в плане анимаций атак. Оригинальная японская озвучка тоже есть и ее можно включить. Для фанатов аниме это важно. Никто не хочет слушать скучный английский дубляж, ведь почти все смотрят аниме на японском.

В такие моменты игра похожа на аниме



Атмосфера битв невероятная. Когда противник отбегает далеко, игра сразу становится похожей на аниме. Во время комбо видны красивые эффекты в виде иероглифов, будто это не игра, а манга. Это выглядит очень стильно и мотивирует играть лучше. Во время боя дроны ассоциации приносят на поле припасы и если их забирает противник, а не вы - становится очень обидно. А иногда дрон врезается в противника и наносит урон. Это может произойти даже после битвы.

Экстренные сообщения - самая крутая часть постановки боев



Игре очень удалась атмосфера экстренного репортажа. Я очень люблю такие вещи в играх и кино, но сделать их под силу только настоящим мастерам. И Spike Chunsoft ими являются. Когда экран становится похож на экран новостей и внизу бежит строка с экстренным оповещением, ты буквально кричишь от восторга. Настолько это круто. Причем, строка прекрасно локализована. Сообщают в этой строке о том, что рядом проходит бой какого-нибудь сильного героя, происходит стихийное бедствие или что-нибудь в этом духе. Даже надписи в конце боя не пострадали от локализации и выглядит очень стильно. Локализаторы перевели игру превосходно, не изменив ничего, кроме имен героев. Но это мелочи.

Играть против ИИ в One-Punch Man: A Hero Nobody Knows интересно. Боевая система здесь обычная, с блоками и различными ударами, но ее расширили за счет стилей и приемов. У каждого героя и монстра есть свои приемы. И игрок может взять их себе. Проблема лишь в том, что приемы соответствуют стилям боя и совмещать стили нельзя. Многих это расстроило, ведь создать героя мечты в игре не получилось.

Даже такая особенность, как сны Сайтамы в игру была перенесена. Поскольку Сайтама любого противника вырубает за один удар, ощутить настоящий бой он может лишь во сне. Поэтому в игре есть два Сайтамы. Один - спящий, он видит бои во сне и мало отличается от других бойцов. И настоящий. Он в любом режиме не восприимчив к урону и вырубает любого противника с одного удара. В сюжете игроку предстоит биться с монстрами и ждать, пока герои или сам Сайтама прибегут на помощь. И после герой или Сайтама дается под управление игрока. Но есть в сюжете момент, когда сам игрок сражается с Сайтамой и необходимо уворачиваться от его атак.

А вот что кажется странным, так это бои 3 на 3. Я до сих пор не понимаю, в чем смысл.

Немного о городе

Город в котором нужно выполнять квесты неплохой. Его даже можно назвать уютным. Некоторые задания весьма смешные. Например, в центре города стоял какой-то дедушка. Он попросил помочь ему выйти на связь с инопланетянами. Мы два часа стояли и махали руками. Но инопланетяне не появились.

Зато пришел какой-то розовый монстр. Он сказал, что наш танец приветствия его оскорбляет и сейчас он нас уроет. Мне, как герою, пришлось защитить старого любителя инопланетян и навалять чудовищу. Полагаю, он не прошел кастинг в Fall Guys и поэтому стал злым.

Один парень попросил меня помочь ему признаться в любви, поскольку он был трусом. Я помог ему, а девушка сказал что никогда не скажет “Да” трусу. Потом мне встретился Серебряный Клык на одной из улиц. Он пригласил меня на тренировку и уделал. Семь раз подряд. Наконец, посреди улицы появлялись какие-то бандиты, угрожали мне и после я за пару ударов их выносил. Они оставались лежать посреди улицы, а я шел дальше. В общем, было весело.

Но был квест, который меня просто достал. Он называется “Пацан в беде”. Какой-то мальчик потерял свой проездной. Но как его найти - не понятно. Я час пробегал по городу и ничего не смог найти. Такие квесты раздражают.

Если же вы устали от беготни по городу, можно пойти в филиал “Ассоциации героев” или главный штаб и взять там задание. Любая активность повышает ваш уровень и дает очки, которые можно потратить на прокачку и улучшения своей комнаты.

По городу стоит много NPC, но поговорить с ними не о чем. Однако, они создают ощущение того, что город живет своей жизнью. Город мне напомнил город из аддона к Borderlands 2 про Тину. Разве что единорога не хватает.

Своя комната

Сайтама живет здесь



Пару слов стоит сказать про комнату героя. Судя по всему, авторы пытались воссоздать место, где жил Сайтама и поместили туда комнату героя. Однако, зачем-то разместили там же филиал “Ассоциации героев”. По сюжету аниме, место было заброшено людьми. Туда даже герои ходили с опаской.

В самой комнате из-за дурацкой камеры делать нечего. Вы даже осмотреть её из-за ограничения поворота толком не сможете. Чтобы включить мини-игру настройки комнаты, нужно подойти к рамке на стене. Но я эту рамку не мог из-за камеры заметить. Когда мне наконец удалось войти в редактор, я обнаружил, что у комнаты есть стили и ее можно сделать вполне себе милой.

Редактор комнаты



Вещи для комнаты можно купить в мебельном магазине. Причем, авторы постарались и многие из них можно было видеть в аниме, в комнате Сайтамы. Знаменитая копилка-хрюшка и лейка-слоник в продаже есть. Вот только копилка идет сразу с телевизором.

Описания предметов и "чудесная" работа камеры



Сам редактор комнаты простой, но примитивный. Поэтому сказать, что в игре можно сделать что-то интересное нельзя. Да и зачем? Камера все равно помешает осмотреть свои владения. Это бесполезная особенность игры.

Игра плохая или хорошая?

Когда ты играешь много боев за любимых персонажей, наблюдаешь множество случайных событий, проникаешься атмосферой игры и погружаешься в мир героев, у тебя нет сомнений в том, что это хорошая игра. Когда ты видишь, как эмоционально замахивается велосипедом Бесправный ездок, выражает недовольство Тацумаки, трансформируется Генос и применяет комбо Серебряный Клык, ты искренне начинаешь любить эту игру. Это именно то, что я хотел как фанат этого аниме.

Но когда ты сталкиваешься с тем, как криво устроена игра в городе, как ужасно много в ней нужно гриндить, как фальшиво выглядят сцены диалогов, у тебя возникает ощущение, что ты играешь в какой-то треш. Возможно, вы считаете, что это очередная аниме-игра и они все плохие. Но это не так.

Ключевая проблема таится в самой природе игры. Проблема качества японских игр поднималась не один раз, но решение у нее всего одно - создание подразделений, которые бы выпускали полные ПК-версии отдельно от консольных версий. Иначе никак. Консолей много, у них разное управление. А геймдизайн, годами ориентированный на консоли из игры и вовсе просто так не убрать. Вот и получаем мы ужасную камеру, что не может повернуться нормально. Узкие локации, деревянных персонажей и ужасную графику.

Почему в ПК-играх нет проблем с камерами? Потому что подход к геймдизайну иной. Западному разработчику не нужно думать о том, что игра выйдет на портативке или маломощной консоли. Ему важно, чтобы игра хорошо продавалась на ПК, ведь это основной рынок. Японский разработчик же должен волноваться о целом зоопарке консолей и в целом не привык к работе с ПК. Поэтому даже если он хочет выпустить хороший ПК-порт, он может не знать, как это сделать.

И это хорошо заметно по японским ААА-тайтлам. Их давно делают с учетом ПК и получают превосходный результат. Resident Evil 2 и Nier: Automata хороший пример. Но с консолей на ПК приходят такие игры, как Soul Saber 2 и Bullet Girls Phantasia. То, что подобные игры пришли на ПК - прекрасно. Плохо, что первая неуправляемое нечто, а вторая - игра в духе “убей 100 орков в локации-коридоре”. Это всё следствие консольного геймдизайна.

Вирус японского консольного геймдизайна пробирается даже в американские игры. Возьмите относительно свежий пример - River City Girls. Игра просто супер - очень красивая пиксельная метроидвания. Но управление на ПК - сущий кошмар. Создатели такую кривую раскладку в игру засунули, что даже профессиональные “трактористы” пальцы сломают. И изменить её нельзя. Представьте себе, в 2019 году выходит игра, в которой нельзя сменить раскладку. Думаю что игру делали для японского рынка и поэтому она вышла такой посредственной. Но оправдывает ли это издателя? А игроков, что забивают на это и пишут положительные отзывы?

Эпоха консолей уходит. Сейчас разработчики всё чаще делают игры для мобильных устройств и обходят стороной ПК. Это тоже оставит след на геймдизайне. И игроки снова ничего не делают, чтобы игры, которые им нужны, вышли на ПК и были пригодны для игры на ПК. А всего-то нужно написать издателю и попросить о нормальной версии на ПК. Зачем вообще у игровых компаний обратная связь на ваш взгляд?

Итог





Легко ругать One-Punch Man: A Hero Nobody Knows, ведь это очередная аниме игра. Гораздо сложнее признать, что разработчики старались. И их подход без консольного влияния был бы куда более успешен. Делай они игру сразу на ПК, в ней бы не было этих долгих загрузок, маленьких локаций и ужасного управления камеры. А был бы большой и красивый город-хаб, анимированные кат-сцены, поворот камеры на 360 градусов и по-настоящему интересные мини-игры.

Поэтому на вопрос "Плохая ли это игра?" я могу точно ответить: "Нет". Ей просто не повезло быть созданной с расчетом на консоли. Если вам не нравятся подобные игры, не хочется гриндить уровень или вы просто хотите сразу играть в файтинг, лучше поискать другую игру. Но для фаната One-Punch Man: A Hero Nobody Knows она вполне подходит.

Как получить удовольствие от One-Punch Man: A Hero Nobody Knows?

Настройте управление и смените язык озвучки на японский

Пройдите сюжетную компанию и откройте всех персонажей. Запаситесь терпением, это сложно.

Выберите себе приемы и стиль

Попробуйте все арены и найдите лучшие

Сохраните прогресс игры на случай проблем с облачными сохранениями

Зайдите в режим “Бой с ИИ”

Играйте

Спасибо за внимание.