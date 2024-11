Как только выходит новая ожидаемая ААА-игра, она сразу попадает в топы продаж Steam и магазинов по всему миру. Геймеры покупают игру, даже если цена на нее кусается. Когда-то игры стоили $60, теперь все $70, но люди все равно их покупают. Для многих геймеров сама идея отказа от покупки новинок кажется дикой. Ведь как можно пропустить игру, которую так долго ждали? Как можно не купить то, что все обсуждают? За красивыми цифрами рекордных продаж игр и финансовых отчетов компаний не заметны геймеры, которые давно уже отказались от покупки новинок и дорогих игр. Я один из них и я хотел бы рассказать, почему я принципиально не покупаю новинки и дорогие игры.

Цены явно завышены

Хотя у меня есть зарплата, доход от блога и куча лута в Steam, который можно продать и купить не одну игру, я не могу позволить себе новинки. Издатели создали настолько неадекватную систему ценообразования в Российском регионе, что я должен выбирать между реальной жизнью и их цифровым товаром. Банальный пример - сегодня игры на релизе стоят в среднем от 2-х до 5 тысяч, при этом, никакой логической связи между качеством игры и ценой нет.

Возможно вы скажете - дело в курсе доллара. Поверьте мне, региональные цены придумали как раз для того, чтобы доллар никак не мешал людям покупать игры. Но издатели давно уже на это закрывают глаза и пытаются продавать игры в России по цене, которая здесь явно завышена. Я приведу примеры игр, которые близки мне. Простите, если они будут вам не понятны.

Ремастеры культовой классики шутеров - Killing Time: Resurrected за 880 рублей и Rise of the Triad: Ludicrous Edition за 710 рублей. Это не такие игры, чтобы продаваться в этом ценовом сегменте, это явный оверпрайс. Будь они хотя бы на 30% дешевле, их цена не казалась бы ощутимой. Я понимаю, что производство таких игр связано с большими тратами, но регионы подобные РФ просто не способны их покрыть. Здесь нет такого числа ценителей этих игр, как в других регионах. Их просто покупают те, кто любит шутеры. Если бы у этих игр был более доступный ценник, их покупка не была бы ощутимой для кошелька. А так, игры с такой ценой просто некомфортно покупать.

Master Detective Archives шедевр, но я лучше поиграю на Youtube



Еще более яркие примеры - цены на новинки от Bandai Namco. Они плюс-минус неплохие, но SPY×ANYA: Operation Memories за 3579 рублей это какой-то кринж. Подобная игра не может столько стоить. Мне нравится это аниме, но я не понимаю, как игра по нему может стоить столько. Это же не GTA VI.

Вы слышали про Master Detective Archives: RAIN CODE Plus? Это одна из самых обсуждаемых новинок среди японских игр. Но я не стану покупать ее за 5527 рублей, это явно не подходящая цена. И я уверен, что издатели знают, что цены завышены, но просто пользуются тем, что геймеры не могут себе отказать в покупке важной для них игры. Например, Valve рекомендует продавать Master Detective Archives: RAIN CODE Plus за 1900 рублей. И знаете, я бы даже взял за такую цену. Но нет, выложи 5527 рублей. При этом не менее востребованная Fate/stay night REMASTERED стоит всего 1300 рублей, почему-то Aniplex могут позволить в нашем регионе нормальную цену.

Вот и выходит, что у одних издателей региональные цены есть, а у других нет.

Удар по семейному бюджету

Как бы я не любил Spy × Family, такую дорогую игру я не куплю



Простой вопрос - что можно купить на две тысячи рублей? Много всего. Кучу хороших продуктов, качественные консервы, разнообразный гарнир, фрукты или целую коробку напитков в банках. И уж поверьте мне, геймер который хорошо питается и пьет вкусные напитки счастливее, чем геймер, который купил крутую игру за две тыщи, но ест пустые макароны и пьет чай из пакетиков. Можно вложить эти деньги в домашних животных или уход за растениями. Можно просто купить хорошую книгу или мангу, которые радуют куда больше, чем игры. И стоят дешевле. И я понимаю, что у многих на подобные вещи денег нет, но это просто пример. Если выбирать между игрой и чем-то, что повысит качество жизни, лучше выбрать качество жизни. Роль семейного бюджета - обеспечивать качество вашей жизни и финансовую стабильность в любой момент, а не успешность менеджеров игровых компаний, которым нет дела до ценообразования в вашем регионе. Поэтому вместо того, чтобы отдавать две, три или пять тысяч за игру, я трачу их на свою жизнь.

Цена игры не влияет на впечатление от нее

Doom Eternal на релизе и сейчас - одна и та же замечательная игра



Еще одна вещь, о которой всё почему-то забывают, заключается в том, что цена игры никак не влияет на впечатление от нее. Ложный образ того, что играющий в новинки геймер получает какой-то уникальный игровой опыт и необычайные впечатления многих заставляет делать дорогие покупки. Но на деле - игра на релизе и игра через пару лет по скидке 90% вызовет у игрока одни и те же эмоции.

Единственное, что позволяет покупка игры на релизе - стать частью глобального обсуждения игры. Ты купил дорогую игру, прошел и у тебя есть о чем поговорить с такими же игроками, ты понимаешь, о чем говорят блогеры и авторы контента по этой игре. Вот только стоит ли оно того? Я считаю, что нет.

Ужасное техническое состояние на релизе

Cyberpunk 2077 игра замечательная, но релиз у нее был неудачный. А затем были первые патчи и скидка 50%



Еще одна проблема новинок заключается в том, что за огромную цену ты получаешь ужасающее техническое качество игры, проблему с сервисами и череду патчей, по весу превышающей саму игру в несколько раз. Все помнят ужасный релиз GTA V на ПК, чудовищные релизы Dead or Alive 5 и Mortal Kombat X, Grand Theft Auto: The Trilogy, Mafia III, No Man's Sky, Anthem, Fallout 76, Batman: Arkham Knight, Payday 3, The Day Before, Cyberpunk 2077, Frozen Synapse 2…Продолжать можно бесконечно. Вы можете сказать, что половина этих игр в итоге была доделана и все стало нормально работать. Но может и стоит покупать игры после того, как их починят?

Одна игра на релизе равна десяткам обычных игр

Call of Cthulhu мне понравилась, но покупал я ее по огромной скидке



Еще одна проблема дорогих новинок заключается в том, что они лишают вас выбора игр. Когда вы отдаете какую-то крупную сумму за одну игру, пусть даже на скидке, вы не можете купить других игр, ценой поменьше. И в итоге вместо 10 хороших и реально доставляющих удовольствие игр, вы покупаете одну и не факт, что она вам зайдет. Мой друг планировал купить несколько небольших игр, но увидев на релизе Call of Cthulhu, купил ее. Он потратил все отложенные на игры деньги, игра ему совершенно не понравилась и он остался и без игр и денег. Что мешало дождаться скидки? На мой взгляд, лучше купить много игр на скидках, чем одну без.

Издатель потратит деньги без пользы

Наконец, давайте поговорим о замечательном стереотипе под названием “поддержка разработчика”. Не хочу никого расстраивать, но разработчик ваши деньги не получит. Игру продает издатель и именно он получает весь доход от продажи игры. Будет он платить разработчику роялти или нет - неизвестно. Но зато точно известно, что в современных играх почти не осталось крутых персонажей, качественной проработки мира, нормально работающего одиночного режима, ботов и контента, не зависящего от интернета.

Люди, которые долгие годы покупали игры по предзаказам и хотели поддержать индустрию, в итоге получили не высококлассные игры, выводящие геймдизайн и нарратив на новый уровень, а Assassin's Creed Shadows и Concord.

Я могу сделать вывод, что покупая дорогую игру я не спонсирую разработку новой хорошей игры, а просто оплачиваю причуды издателя, халатное отношение к разработке и наем людей, которые испортят игры своими “профессиональными” знаниями о том, какими игры должны быть.

Исключения

Serious Sam 4 оказался настолько плох, что я не хотел покупать Siberian Mayhem, а он оказался в сто раз круче



У меня есть исключения из правил, но даже они не всегда работают. Потому что быть уверенным в игре на релизе сегодня - очень тяжело. Но все же, я могу купить за полную цену на релизе если:

Это игра, которую я ждал очень долго. Postal 4, Serious Sam 4, Hotline Miami 2. Забавно, но две последних игры оказались разочарованием.

У игры приемлемая цена на релизе. К примеру, Shadow Warrior 2, 629 рублей за предзаказ такой игры - это очень мало.

Игра - нечто невероятное и важное для индустрии. Такие игры выходят редко и благодаря тому, что Steam дает возможность зарабатывать на дропе, купить их не сложно.

В остальных случаях я просто жду хороших скидок. И если их нет - просто не покупаю игру.

Расскажите и вы, покупаете ли вы игры на релизе и за полную цену? Насколько для вас ощутимы эти траты? Разочаровываетесь ли вы покупками?





Спасибо за внимание.