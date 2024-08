Samsung Electronics Co., Ltd., мировой лидер в области передовых технологий памяти, анонсировала выпуск карт microSD PRO Plus и EVO Plus емкостью 1 терабайт (ТБ). Эти карты памяти, основанные на технологии Samsung V-NAND восьмого поколения (V8), обеспечивают высокую производительность и большую емкость, идеально подходя для современных создателей контента, геймеров и всех, кто ценит скорость и надежность хранения данных на своих мобильных устройствах.

В эпоху развития мобильных технологий, когда смартфоны, планшеты и портативные игровые консоли становятся все более мощными, потребность в высокопроизводительных и емких носителях информации возрастает. Samsung, чутко реагируя на запросы рынка, представляет карты microSD PRO Plus и EVO Plus емкостью 1 ТБ, открывая новые возможности для хранения и обработки больших объемов данных на мобильных устройствах.

"Мы наблюдаем стремительный рост популярности мобильных устройств, используемых для создания и потребления высококачественного контента, будь то фото- и видеосъемка в высоком разрешении, игры с требовательной графикой или работа с объемными файлами", – отмечает Хангу Сон, вице-президент Samsung Electronics по продуктам памяти. "Новые карты microSD PRO Plus и EVO Plus емкостью 1 ТБ – это наш ответ на растущий спрос на надежное и высокопроизводительное хранилище данных, способное удовлетворить потребности самых требовательных пользователей".

Карты microSD PRO Plus и EVO Plus емкостью 1 ТБ обеспечивают скорость чтения до 160 МБ/с и записи до 120 МБ/с, что позволяет мгновенно передавать большие файлы, такие как видео 4K, и наслаждаться плавной работой приложений. Благодаря технологии V-NAND восьмого поколения, карты обладают повышенной надежностью и долговечностью, выдерживая до 1,300,000 часов непрерывной записи видео в формате Full HD.

Выпуск карт microSD PRO Plus и EVO Plus емкостью 1 ТБ – это важный шаг Samsung в развитии технологий мобильного хранения данных. Новые карты открывают перед пользователями широкие возможности для создания, хранения и обмена контентом, делая мобильные устройства еще более мощными и универсальными.