Издание «Коммерсантъ» сообщает, что ЛДПР анонсировала разработку собственной криптовалюты.

ЛДПР решила не оставаться в стороне от цифровых финансов. Как сообщает «Коммерсантъ», партия на своем криптофоруме заявила о работе над созданием персональной криптовалюты, что стало частью их нового приоритета. Инициатива напрямую зависит от готовящихся в Госдуме решений.

Куратор молодежного крыла ЛДПР Дмитрий Шатунов раскрыл детали «Ъ». По его словам, проект известен под рабочими названиями «Жириновский-койн» или «ВВЖ-койн». Суть, впрочем, не в имени. Партия видит в этом инструмент популяризации цифровых активов среди обычных людей.

При этом сама разработка пока отложена. Ее старт увязывают с будущим законом о легализации оборота криптовалют в России. Андрей Луговой, замглавы думской рабочей группы по этому вопросу, прогнозирует внесение предложений до июля 2026 года. Это его актуальная оценка сроков на момент публикации.

Контекст здесь уже частично создан. Еще в 2024 году в конце лета Владимир Путин подписал законы, разрешающие майнинг и трансграничные расчеты в крипте. Все это действует в экспериментальном режиме под контролем Банка России. ЛДПР, судя по всему, просто хочет занять свою нишу в формирующемся поле. Их советник Шатунов прямо называет это «хорошим шансом».