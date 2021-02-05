Epic Games на этой неделе раздают Metro: Last Light Redux и For The King
Epic Game Store продолжает радовать новыми играми, так на этой неделе раздают Metro: Last Light Redux и For The King. Обе игры в интернет-магазине Epic Games Store продаются по цене в 10 долларов, хотя на других площадках их цена будет выше.
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Если о серии Metro от украинского разработчика 4A Games наслышан практически каждый, то For The King остаётся малоизвестной и не популярной игрой.
For The King - пошаговая стратегия в стиле Roguelike, сочетающая в себе элементы RPG. Перед игроком стоят разные сценарии дальнейшего развития сюжета, в каждом из них разные задачи. После выбора сюжетной линии нужно определиться с классом и обликом персонажа. Покупка элементов кастомизации происходит в игровом магазине, но нет, это не Ubisoft, поэтому ждать в нём доната не стоит
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Из слов выше можно понять, что перед нами типичный представитель RPG, но в For The King есть ключевое преимущество над всеми инди-играми - она поддерживает кооперативный режим до трёх человек, где каждый должен играть за своего персонажа. Любителям одиночных прохождений придётся управлять всеми тремя самостоятельно. Прочитав различные рецензии и отзывы об игре, можно сделать вывод, что For The King не представляет особого интереса, если играть в неё одному.
Игры доступны для бесплатного добавления в библиотеку до 11 февраля.
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