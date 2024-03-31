Всем привет. С вами Zero. После отзыва лицензии у Qiwi банка и прекращения работы одноименной платежной системы российским геймерам стало еще сложнее, чем раньше пополнять счета игровых сервисов Steam и Epic Games, а также покупать игры и донатить в них. В сегодняшней статье я расскажу о том, какие способы актуальны и наиболее выгодны в условиях санкций. Я не буду описывать все возможные методы, а расскажу лишь о наиболее простых и доступных. Но хватит предисловий, поехали!

Как пополнить Steam в 2024 году — самый простой способ

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Самый простой способ пополнения Steam на начало апреля 2024 года – это использование МТС банка или сайта оператора мобильной связи МТС. Причем пополнить игровой сервис можно с карты любого банка. При этом придется заплатить комиссию – в самом худшем случае она может составить до 10%, но, как правило, составляет значительно меньше. Для пополнения нужно лишь указать логин Steam (не путайте с никнеймом!) и выбрать требуемую сумму. Сам я дважды за месяц пользовался этим методом, и оба раза деньги приходили мгновенно.

Альтернативный способ – использование маркетплейсов, но обычно это обходится дороже, чем пополнение чем через МТС, да и риски при этом выше. Ведь продавец на маркетплейсе может использовать для пополнения, например, деньги с похищенных банковских карт, что в перспективе приведет к проблемам для вашего Steam-аккаунта, а возможно, и для вас, если настоящий владелец карты сделает чарджбэк и вернет отправленные игровому сервису деньги.

Как пополнить Epic Games в 2024 году — самый простой способ

Расскажу и о том, как пополнить счет Epic Games Store через сервис приема платежей Xsolla. К сожалению, Xsolla уже не принимает денежные средства с, например, карт Ozon банка, хотя этот способ работал буквально месяц-два назад. А вот с виртуальных карт «Яндекса» – по-прежнему принимает. Поэтому просто заходите в «Яндекс.Пэй», создавайте виртуальную карту и заполняйте анкету со своими данными. Или разрешите «Яндексу» подхватить всю необходимую информацию с «Госуслуг». Пожалуй, в настоящий момент это самый простой и выгодный способ, поскольку при помощи Системы быстрых платежей (СБП) вы можете пополнять свою виртуальную карту без комиссии, используя другие банковские карты. Точно так же, через Xsolla и виртуальную карту «Яндекса» можно донатить во многие популярные игры – например, Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Только не забудьте отключить «Яндекс.Плюс», если вам его подключат – бесплатными там будут только первые 60 дней.

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Можно использовать также биржи и маркетплейсы вроде Funpay, но я рекомендую избегать любых способов, которые требуют передачи аккаунта. Как правило, передавая кому-либо свою учетную запись, вы нарушаете пользовательские соглашения сервисов, а значит – даете компании формальный способ вас заблокировать. Также люди, пополняющие чужие аккаунты, могут таким образом отмывать краденые или полученные каким-либо незаконным путем деньги. Например — украв чужие аккаунты в платежных системах или банковские карты, тратить их на подобные пополнения, и получать за это на свои личные карты уже «чистые» деньги от клиентов на маркетплейсах и биржах.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о самых простых и актуальных способах пополнить игровые сервисы Steam и Epic Games, работающих на начало апреля 2024 года. А как вы пополняете эти сервисы, если пользуетесь ими, и как донатите в игры, если донатите? Пишите в комментариях! А также пишите, что вы думаете по поводу политики упомянутых компаний в отношении пользователей из России.

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