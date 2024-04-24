В популярной игре появилась возможность скрыть конфронтационные эмоции, которые часто используются для троллинга и оскорбления других игроков.

Компания Epic Games, разработчик Fortnite, представила новую функцию для создания более комфортной игровой среды. Речь идет о настройке "Скрыть конфронтационные эмоции", которая позволяет игрокам не видеть определенные эмоции, используемые для насмешек и унижения соперников.



Данная функция была добавлена в обновлении v29.30 и затрагивает четыре конкретные эмоции: "Смех", "Возьми L", "Кнут" и "Сделай подорожник". Эти эмоции часто используются игроками, чтобы высмеять и унизить соперников после победы над ними в бою. Теперь каждый игрок может в настройках включить опцию "Скрыть конфронтационные эмоции" и не видеть эти эмоции от других игроков. Вместо эмоций будет показан просто стоящий на месте персонаж без звуковых эффектов.



Это решение вызвало неоднозначную реакцию в игровом сообществе. Одни игроки приветствуют данный шаг для создания более дружелюбной атмосферы, особенно для юных геймеров. Другие считают, что это делает игру слишком мягкой и не позволяет полноценно насладиться победой над соперниками.



В целом, данная настройка вписывается в общий тренд Epic Games по созданию более комфортных условий для игроков в Fortnite. Ранее компания ввела возрастные рейтинги для пользовательского контента, а также функцию репорта за токсичное поведение с использованием голосовых сообщений.

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Очевидно, что Epic пытается сбалансировать интересы разных групп игроков, чтобы сохранить массовую аудиторию Fortnite.