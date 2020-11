Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

2020 год уже подходит к концу, за это время успело выйти много игр, а некоторые по сей день переносятся и находятся в листе ожиданий у геймеров. И всё же стоило бы составить список тех игр, которые получили огласку и стоят того, чтобы в них поиграли или хотя бы знали об их существовании .

5) Death Stranding

Платформа: PlayStation (2019), PC (2020)

Описание: Действия разворачиваются на территории бывших Соединённых Штатов Америки, уничтоженных неизвестными призрачными существами. Страна прекратила своё существование и погрязла в апокалипсисе. Игрок играет за курьера Сэма, цель которого пересечь континент и связать между собой поселения.

Оценка (MetaCritics): 86 баллов.

Игра была анонсирована ещё в 2016 году, ещё до своего релиза игра была несколько раз номинирована на награждение, а после своего выхода получила более пятнадцати награждений и десятки номинаций. Death Stranding имеет очень специфический геймплей, рассчитанный на тех, кто не любит спешить и просчитывает всё заранее. Кому-то это понравилось, а кому-то нет. Однако, рейтинг игры оказался достаточно высоким, любителям adventure игр точно зайдёт Death Stranding. Интересно, что релиз на ПК в 2020 году дал игре 86 баллов, когда на PlayStation 4 в 2019 году это были 82 балла.

4) Doom Eternal

Платформа: PC (2020)

Описание: Спустя два года Земля была захвачена демоническими силами, а люди несут многомиллионные потери. Роль главного героя выпадают демоноборцу Палачу Рока, цель которого противостоять демоническим силам, возомнившими себя богами. В конце игры главный герой всё-таки ликвидирует потенциальную угрозу человечества и вторжение демонов одерживает фиаско.

Оценка (MetaCritics): 88 баллов.

Спустя четыре года новая часть Doom увидела свет, она продолжила сюжет игры 2016 года. Анонс игры произошёл в 2018 году на выставке E3, уже в 2019 была объявлена дата на осень, а в итоге игра вышла весной этого года.





3) Half-Life Alyx

Платформа: PC (2020)

Описание: Игра берёт своё начало за пять лет до событий Half-Life 2. Главный герой, вернее героиня, Аликс Вэнс, в честь которой игра и получила приставку Alyx, должна добраться до некого "Хранилища", где хранится что-то, чего боится даже Альянс. Этим "что-то" оказывается G-Man, его способности сдерживало "Хранилище", но с вмешательством Аликс он получил свободу. По итогу G-Man предлагает Аликс работу в обмен на то, что он в будущем спасёт жизнь её отца.

Оценка (MetaCritics): 93 балла.

Двенадцать лет фанаты серии игр Half-Life ждали третью часть, но так её и не дождались. В 2019 был анонсирован Half-Life Alyx, фишка которого в VR-управлении. Умельцы придумали возможность поиграть в новую часть Half-Life без VR с помощью клавиатуры и мышки, но это будет не совсем удобно, так ещё и с багами.

2) Assasin`s Creed Valhalla

Платформа: PC (2020)

Описание: Сюжет берёт своё начало в 873 году, когда викинги были особо активны. Игрок будет управлять воителем Эйвором, который ведёт воинов клана от холодных земель Скандинавии в тёплые края Англии в поисках наживы. Главному герою придётся противостоять против четырёх королевств и помочь Незримым в борьбе с Орденом Древних.

Оценка (MetaCritics): 81 балл.

Assasin`s Creed давно начала отходить от своего названия, поэтому сеттинг викингов никого так сильно не удивил. Игра вышла довольно неплохой и зайдёт тем, кто хотел бы поиграть в игру про викингов, а кто остаётся преданный ассасинам, увы, лучше даже не показывать Assasin`s Creed Valhalla. Не смотря на огромный хейт со стороны фанатов, игра получила довольно высокие рейтинги. В Assasin`s Creed Valhalla никакой разговор с NPC не проходит просто так.





1) The Last of Us Part 2

Платформа: PlayStation (2020)

Описание: Спустя четыре года Джоэл и Элли поселились возле небольшого городка Джексон. Во время одного из патрулей зимой пропадает Джоэл и Томми, Элли со своей подругой идут их искать. Они встречают бойцов Фронта освобождения Вашингтона, которые до смерти забивают Джоэла, вырастившего Элли. Главная героиня клянётся отомстить.

Оценка (MetaCritics): 93 балла.

Анонс произошёл ещё в 2016, а в 2018 на выставке E3 первый раз был продемонстрирован игровой процесс. В игре должен был присутствовать мультиплеер, но в 2019 пришлось от него отказаться в угоду более качественному сингплею. После небольших переносов релиз произошёл в 19 июня 2020 года. Не смотря на общественно-политическую повестку в игре, она получилась очень чувственной. Те, кто проходил первую часть, не могут обойти стороной The Last of Us Part 2, игра даёт прочувствовать разрыв во времени и то, как изменилась главная героиня.