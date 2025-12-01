Вертолёт оснащён недорогими ракетами, которые могут противостоять дронам

Армия США проводит испытания вертолёта AH-64E Apache, сосредоточенные на противодействии беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом пишет издание The War Zone, ссылаясь на недавние пресс-релизы по итогам испытаний.

В реалиях современных боевых действий оказалось, что вертолёты не могут эффективно выполнять задачи на передовой, поэтому их роль, в отличие от истребителей, оказалась под сомнением. На фоне этого и растущего спроса на недорогие средства противодействия БПЛА военные начали испытывать возможности вертолётов как перехватчика дрона.

Американская армия провела уже ряд таких испытаний, поручив AH-64E Apache обнаруживать, отслеживать и уничтожать беспилотники с помощью ракет с лазерным наведением и установленной 30-мм пушки. Как рассказывает уорент-офицер 5-го класса Дэниел Йорк, принимавший участие в подготовке таких учений, вертолёт успешно перехватил 13 из 14 дронов. По его словам, Apache может поражать как небольшие, так и крупные дроны, используя широкий спектр боеприпасов.

AH-64 Apache традиционно оснащают ракетами AGM-114 Hellfire, Hydra 70 и AIM-92 Stinger. Hellfire является относительно недорогим (около 60 тысяч долларов за ракету) способом поражать дроны, хотя есть и более выгодный вроде Hydra 70 стоимостью несколько тысяч долларов. Другой вопрос в том, что эффективность Hydra 70 не такая высокая, ведь она является неуправляемой ракетой. По этой причине у американской армии есть ракеты APKWS II, основанные на базе Hydra 70 и оснащённые лазерным наведением. Итог – высокая эффективность и сравнительно небольшая стоимость (около 30 тысяч долларов за ракету). Мобильность вертолётов также компенсирует недостатки наземных средств противодействия БПЛА, делая их одним из экономически целесообразных способов защиты от недорогих дронов.