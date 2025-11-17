Сайт Конференция
Nacvark
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море
В состав авианосной группы входят десятки истребителей и эсминцы с управляемыми ракетами

Авианосная группа Военно-морских сил США USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море, усилив присутствие страны в регионе. Формирование включает в себя авианосец, десятки истребителей, а также эсминцы с управляемыми ракетами. Проход в акваторию был осуществлён через пролив Анегада (Британские Виргинские острова).

Командующий авианосной группой контр-адмирал Пол Ланзилотта подтвердил намерения группировки войск усилить безопасность в регионе путём борьбы с картелями в Западном полушарии. Аналогичное заявление сделал командующий Южным командованием Армии США адмирал Элвин Холси, отметивший, что авианосец поможет военным противостоять «транснациональным угрозами» и попыткам дестабилизировать ситуацию в регионе.

Прибытие авианосной группы USS Gerald R. Ford в Карибское море является очередным усилением американской группировки войск в регионе. О передислокации авианосца из Средиземного моря в Карибский регион стало известно ещё в конце октября. Всё это происходит на фоне объявленной Пентагоном операции «Южное копьё» по противодействию картелям в Западном полушарии.

#сша #вмс сша #карибское море #uss gerald ford
Источник: nbcnews.com
