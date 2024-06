В последнее время наблюдается повышенный интерес к концепции мультивселенной. Это понятие стало предметом широкого обсуждения, однако не всем удаётся эффективно релизовать его в своих проектах, даже таким крупным студиям, как Marvel, которые строят новую киносагу на основе этой концепции. Возможно, именно поэтому Spider-Man: Across the Spider-Verse, снятый компаниями Sony и Columbia Pictures, успешно использует идею мультивселенной, делая её почти незаметной в контексте сюжета.

Продолжение Spider-Man: Into the Spider-Verse, вышедший в 2018 году и ставший одним из немногих проектов, получивших премию «Оскар» и опередив фильмы Disney, возвращает нас в ту вселенную, где существует лицензия на Человека-паука, принадлежащая частично Sony и частично Marvel. Главным героем здесь выступает не классический Питер Паркер, а молодой Майлз Моралес. Он был создан Брайаном Майклом Бендисом и Сарой Пичелли в 2011 году. С течением времени персонаж набирал популярность и даже стал главным героем видеоигры от Insomniac - Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

В фильме, после того как главный герой и другие люди-пауки спасли мультивселенную, прошёл всего один год. За это время Майлз повзрослел быстрее, чем ожидалось, и принял супергеройскую идентичность, лишенную остроты. Он чувствует отдаление от родителей, Джеффа и Рио, как и любой другой подросток в его возрасте. У Гвен также не всё гладко: она становится всё более одинокой и находит утешение в команде межпространственных людей-паков, которые под руководством Человека-паука 2099 по имени Мигель О’Хара борются за защиту мультивселенной от вмешательства, способного нарушить так называемый «канон».

В ситуации, когда один из антогонистов — Пятно, безумный учёный, ставший жутким суперзлодеем в результате взрыва ускорителя «Алхимакс» в первом фильме, — обращает своё внимание на Майлза, последний против своей воли оказывается втянут в события куда большего масштаба, хотя и является невольной ключевой фигурой.

В данной картине сценаристами Филом Лордом и Кристофером Миллером, известными по работе над фильмом прошлой частью и Lego Movie, была написана история с чётко проработанными деталями. В ней особое значение приобретают нюансы: иногда Гвен оказывается в центре внимания больше, чем Майлз, который чаще всего просто наблюдает за происходящим и оказывается в эпицентре различных конфликтов, включая супергеройские, семейные и эмоциональные. Фильм акцентирует внимание именно на этих конфликтах, которые являются гораздо более важными, чем захватывающие погони или боевые сцены, и могут найти отклик у зрителей любого возраста.

Также поднимаются темы страха детей перед взрослением и страха родителей отпустить их. Фил Лорд и Кристофер Миллер с невероятным чувствительностью и реализмом описывают столкновение поколений, которое является основой многих историй о юных супергероях. Особую глубину сюжету придаёт необычайная выразительность CGI-персонажей.

Неудивительно, что антагонисты фильма, и особенно Пятно, проработаны на столь высоком уровне. Более того, определение «антагонист» идеально характеризует некоторых персонажей, а Фил Лорд и Кристофер Миллер смогли создать их образы таким образом, чтобы они не были предсказуемыми. В этом контексте Spider-Man: Across the Spider-Verse можно рассматривать как сложный кинокомикс, в котором рефлексии уделено больше внимания, чем экшену. Фильм имеет тенденцию замедлять темп повествования в середине, но делает это постепенно и равномерно, не создавая ощущения стагнации.

Необходимо отметить, что первая часть фильма казалась наименее убедительной из-за хаотичной череды столкновений и погонь, которые зачастую представляются излишне запутанными. Однако следует подчеркнуть, что фильм демонстрирует уникальный подход к созданию сценарных, визуальных и цветовых решений, объединяя элементы из разных вселенных. Преодолев начальное препятствие в виде, возможно, чрезмерно энергичного вступления, фильм развивается с изменением тональности, становясь более зрелым вместе с главными героями по мере увеличения ставок и приближения к финалу, который характеризуется напряжением и драматизмом. В частности, этому способствует практически идеальная музыка Дэниела Пембертона.

Spider-Man: Across the Spider-Verse успешно реализует элементы, которые в современном контексте принято называть фансервисом. Однако в данном случае такое определение едва ли уместно, поскольку этот элемент органично вписан в структуру повествования, представляя собой своеобразную игру между фильмом и зрителем. При этом создатели избегают полного раскрытия всех персонажей, появляющихся в штаб-квартире Spider-Society, чтобы сохранить интригу и интерес аудитории. По мере развития сюжета, фильм обогащается разнообразными и всё более абсурдными персонажами, что отражается и в визуальном стиле их представления. Фил Лорд и Кристофер Миллер продолжают тонкую работу по объединению различных фильмов о Человеке-пауке после событий No Way Home.

Фильм разрушает традиционный сюжетный ход рядом смелых решений, которые могут повлиять на дальнейшее развитие истории. Однако, чтобы узнать, чем она завершится, зрителям придётся подождать как минимум до следующего года: новый фильм заканчивается на самом интересном месте, оставляя множество вопросов без ответов и намекая на продолжение. Это, пожалуй, единственный минус фильма, который служит переходным моментом и напоминает серию «Звёздных войн». Режиссёрская работа Хоакима Дос Сантоса, Кемпа Пауэрса и Джастина К. Томпсона вносит значительный вклад в развитие идей первого фильма и улучшает их с помощью технических инноваций. Визуально Spider-Man: Across the Spider-Verse впечатляет, это CGI-фильм редкой красоты, который удивляет зрителя, хотя некоторые приёмы могут показаться знакомыми ещё по первому фильму.

Таким образом, невозможно обойти стороной значимость анимационного фильма такого масштаба, он представляет собой неповторимый зрительский опыт, который пролетает незаметно, несмотря на продолжительность почти в два с половиной часа. Этот фильм обязателен к просмотру всем поклонникам Человека-паука.