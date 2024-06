Хотя сериал и был создан крупной компанией Amazon, к просмотру сериала я подходил со смешанными эмоциями: было очень любопытно, но в то же время и страшно наблюдать за развитием такой популярной франшизы в медиа. Особенно, после провала Fallout76 в год релиза.

Не секрет, что адаптировать игру под формат сериала, с таким сложным сюжетом и образами, но при этом с относительно простым и строгим повествованием, будет очень непростой задачей.

Многие игроки, вероятно, знакомы со вселенной Fallout. Однако то, какие именно эмоции вызовет у игрока данная франшиза, во многом зависит от того, какую часть и как именно проходил, поскольку эта популярная постапокалиптическая RPG от Bethesda может затянуть вас в бесконечное приключение, где основной сюжет часто отходит на второй план.

Но те, кто решит погрузиться полностью во вселенную Fallout, могут быть поражены обилием информации, деталей, персонажей, сообществ, культур и фракций, которые были созданы за 30 лет существования игры в четырёх частях серии.

Я только недавно смог досмотреть 8 первый сезон, который был доступен к ознакомлению еще несколько месяцев назад, начиная с 11 апреля. После многих лет, заядлые игроки были убеждены, что никто не сможет создать фильм, который бы соответствовал оригиналу или хотя бы понравился тем, кто играет с первой части.

Однако буду вынужден признать, что Джонатан Нолан, Лиза Джой и особенно шоураннер Женева Робертсон-Дворет смогли сильно удивить.

Погружение в огромную вселенную

Я постараюсь не раскрывать подробности сюжета, но многие элементы повествования, в этом сериале, завязаны напрямую с игрой от Bethesda и очень многое придется понимать с трудом.

В качестве примера можно взять успешный сериал «The Last of Us» от HBO. Сценаристы попытались перенести сюжет видеоигры на экраны, чаще всего просто копируя его. И «Fallout», хоть и разворачивается во вселенной игры, но рассказывает совершенно новую историю, хоть и с некоторыми отсылками к игровой вселенной.

Действие сериала разворачивается в 2296 году, спустя 9 лет после событий в Fallout 4. Во вселенной Bethesda, основные части серии расположены последовательно, а спин-оффы исследуют периоды времени до или между ними. Поэтому история от Нолана и Робертсон-Двореты можно рассматривать как своеобразную Fallout 5, по крайней мере, в зачаточном состоянии.

Тодд Говард подчеркнул, что все события, описанные в сериале, должны считаться каноном и являются неизбежной точкой перехода, которая приведет нас, в будущем, к настоящей пятой части франшизы. Стоит отметить, что в сериале есть как минимум парочка событий, которые окажут значительное влияние на повествование.

В первом сезоне, состоящем из восьми эпизодов продолжительностью около 55–60 минут, основное внимание уделяется трем главным героям, чьи истории переплетаются между собой на протяжении всего экранного времени, приводя к тесно взаимосвязанному финалу.

Главная героиня — Люси, которую играет талантливая и замечательная актриса Элла Пурнелл. Её персонаж очень близок к традиционному образу героев Fallout. Люси — жительница убежища и ей 33 года. Она выросла в подземном бункере со свинцовым фундаментом и была воспитана на типичных убеждениях, которые пропагандирует компания Vault-Tec.

Конечно, в первом эпизоде подробно рассказывается, почему она будет вынуждена покинуть убежище и оказаться на, зараженной радиацией земле, которая совсем не похожа на то, о чем ей рассказывали в течении 20 лет жизни под землёй.

Второй персонаж, о котором в скором времени дадут узнать и который, возможно, наименее важен во всём сериале, — это Максимус, будущий оруженосец Братства Стали. Его играет Аарон Мотен. Максимус будет стараться стать рыцарем или как-то ещё благородно проявить себя в военизированной организации, знакомой всем игрокам Fallout.

Этот персонаж появляется реже остальных и его роль кажется несколько натянутой. Однако его поведение можно объяснить спецификой военной службы, которой он занимался с детства. Постоянные метания Максимуса между искренним непониманием и безрассудным коварством заставляют задуматься, насколько осознанно он действует. Возможно, это не такой уж и негативный аспект для сюжета сериала.

Завершает трио самый интересный протагонист — охотник за головами, по кличке Гуль. Его играет талантливый актёр Уолтон Гоггинс, который часто получает роли второго плана, но знаком поклонникам сериала «Щит».

Гуль — единственный из троицы, кто пережил бомбардировку 2077 года, которая породила постапокалиптический мир сериала. Вокруг его жизни, до и после взрыва, сосредоточены ключевые моменты повествования.

Это хорошо проработанный персонаж с врожденной жестокостью. События с его участием будут постоянно привлекать внимание зрителей к особенностям этой вселенной.

Действие сериала разворачивается недалеко от западного побережья США, в Калифорнии, а точнее в Лос-Анджелесе. Это соответствует месту действия первых двух частях серии видеоигр.

Что именно мне понравилось в данном сериале?

Джонатан Нолан, известный брат Кристофера Нолана, создавшего шедевр под названием «Мир Дикого Запада», Лиза Джой и особенно шоураннер Женева Робертсон-Дворет отлично справились со своей задачей — полностью передать атмосферу видеоигр.

Сериал Fallout, несомненно, вписывается во франшизу, в нём чувствуется привязанность, понимание и уважение к истокам. А учитывая огромное количество истории и лора, это было непросто.

В играх сочетаются драма, ирония, а иногда, даже юмор. В них много сцен насилия, которые могут быть чересчур кровавыми и содержать в себе нецензурную лексику. Это касается сцен с ампутациями и взрывающимися головами. Те, кто провёл много времени в игре за режимом S.P.E.C.I.A.L.S, найдут в сериале много отсылок.

По сюжету постоянно идет противопоставление наивности Люси и реальности внешнего мира. Смерть может подстерегать за любым углом, персонажи чувствуют угнетение и рискуют быть преданными. Всё это создаёт диссонанс, который является отличительной чертой сериала.

Цветовая палитра, которая используется в сериале, напоминает стиль видеоигр, очень насыщенные, почти пастельные. Они обрамляют разрушительные события, наполненные смертью и отчаянием. Это и делает сериал похожим на игровую вселенную.

Конечно, у сериала есть недостатки. Например, темп в первых эпизодах мог быть и лучше. Кроме того, в сериале слишком много сюжетных линий, которые могут запутать тех, кто не знаком с видеоигрой. Ещё одна проблема — это частые случайные встречи персонажей. Они выглядят неубедительно, особенно в мире, где люди должны были бы редко видеть друг друга.

Тем не менее поклонники Fallout получат удовольствие от, как минимум, двух эпизодов. Они узнают много нового о Братстве и Vault-Tec. Эта информация полностью изменит их представления об игре.

Постановка

Можно отметить, что создатели сериала активно используют реквизит и опираются на реализм, пытаясь отказаться от дешевой компьютерной графики. Однако результат не всегда соответствует ожиданиям, и зрители могут заметить, что актеры взаимодействуют с пластиковыми предметами, а не с настоящими элементами брони или оружием.

Некоторые монстры и людские фигуры, которые появляются во время сражений, могут вызвать споры. Однако это, возможно, соответствует «мультяшному» стилю, который характерен даже для игровой франшизы серии Fallout.

Звуковое сопровождение в сериале выполнено на высочайшем уровне. Особенно хочется отметить мастерскую интерпретацию техасского акцента Гуля Гоггинса.

Саундтрек тоже заслуживает высших похвал. Он во многом похож на музыку из Fallout 3 и 4, включая в себя несколько композиций, которые идеально вписываются в атмосферу 1950-х годов.

Хотя Fallout не может сравниться с The Last of Us по популярности и медийности, перенос видеоигры на экраны смартфонов был выполнен с большим вниманием к деталям и мастерством, порой превосходящим работу над проектом HBO. Сериал может заинтересовать даже тех, кто ничего не знает о необычном сеттинге 1950-х годов и постапокалиптическом мире, созданном Black Isle и Тимом Кейном. Это отличное начало для сериала, и я надеюсь, что второй сезон будет ещё лучше первого.