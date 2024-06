Во время церемонии The Game Awards 2023 актёр Кристофер Джадж, озвучивающий Кратоса, пошутил, что его речь на вручении премии в прошлом году была длиннее, чем сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 3. Эта шутка вызвала споры в контексте года, выделившийся увольнениями, когда The Game Awards также не смогла отметить создателей, которых должна была наградить.

Некоторые разработчики Call of Duty ответили на комментарий Джаджа в удалённых твитах, причём некоторые из них подчеркнули, что вовлеченность игроков в их многопользовательский шутер выше, чем в линейные игры с упором на повествование, такие как God of War.

Иронично, что в 2023 году на церемонии Game Awards был анонсирован God of War Ragnarok: Valhalla — roguelite, который демонстрирует, что ни одна из сторон в этом споре не была права. Комментарии Джаджа и разработчиков Call of Duty были в некоторой степени некорректными; обе стороны сосредоточились на неправильной стороне однопользовательских игр. Valhalla, как оказалось, является компромиссом между этими точками зрения.

Замечательное дополнение Valhalla к God of War Ragnarok демонстрирует, как свежий цкилический контент способен заинтересовать игроков даже спустя больше года после выхода игры, а также предлагает увлекательный сюжет, который становится заключением для всей серии. Это идеальное сочетание.

Триумфальная развязка

Начиная играть в дополнение, я надеялся увидеть обновлённую версию впечатляющих сражений из Ragnarok с добавлением некоторых элементов повествования. Однако я не ожидал встретить сюжет, который станет полноценным финалом всей серии God of War. Если вы разочарованы тем, что в новых играх God of War мало внимания уделяется событиям оригинальной трилогии, то Valhalla обязательна к ознакомлению.

После событий God of War Ragnarok Фрейя просит Кратоса стать новым богом войны для северных королевств, чтобы помочь ей восстановить их после поражения Одина. Кратос опасается, что вернётся к своим старым привычкам и не заслуживает такой власти после всего, что он сделал, но путешествие по Вальгалле помогает ему переосмыслить свою жизнь. В этом дополнении рассматриваются темы любви к себе, прощения и того, как можно признать свои прошлые ошибки, но при этом стремиться к светлому будущему.

После долгих лет хаоса и разрушений, которые Кратос сеял в предыдущих играх God of War, в дополнении Valhalla он обращается к своим внутренним конфликтам, мучившим его ещё со времён оригинальной God of War. Локации, персонажи и события из прошлого возвращают нас к сюжетам старой трилогии. Разработчики из Sony Santa Monica мастерски связали это с игровым процессом, а один особенно запоминающийся момент отсылает к головоломке из первой God of War, где Кратос сжигал пленника заживо, чтобы пройти дальше. Если в двух последних играх God of War Кратос менялся ради своего сына, то в Valhalla он меняется ради себя.

Эта история идеально вписывается в концепцию бесплатного дополнения в жанре roguelike, ведь постоянное повторение жестоких действий отражает чувство обреченности Кратоса и его желание следовать старым привычкам. Она подводит итог всей франшизе God of War и приковывает мое внимание, когда я вижу, как кусочки этой истории складываются в единое целое. Бесплатное дополнение, которое я изначально рассматривал как забавный бонус, оказалось обязательной мини-игрой для каждого поклонника God of War.

Переделан в рогалик

Пройдя через массивную дверь в Вальгаллу, я перемещаюсь по аренам, сражаясь с различными сочетаниями противников из Ragnarok и оригинальной трилогии. Бои в God of War Ragnarok всё ещё имеют свои особенности: например, бывает сложно незаметно подойти к врагам, атакующим сзади. Но в Вальгалле сражения особенно захватывающие. Кроме того, несколько новых боссов с уникальными схемами атак заставляют меня искать новые подходы, используя доступные мне инструменты.

В конце каждой комнаты я нахожу сундук, который даёт мне прирост характеристик, глифы, дающие боевые преимущества, и специальные лёгкие и тяжёлые рунические атаки, уникальные для этого прохождения. По пути я зарабатываю валюту, которую можно потратить на усиление и улучшение способностей в святилищах между аренами.

Это не инновационная система геймплея, но она делает один аспект гораздо лучше, чем её аналоги в этом жанре: она побуждает экспериментировать между прохождениями.

Перед каждым запуском Valhalla выделяет определённые способности Relic, Shield и Spartan Rage, которые дают дополнительную награду при использовании в следующем запуске. Это, а также множество миссий, за выполнение которых можно получить ресурсы и которые связаны с использованием оружия и способностей, мотивирует меня постоянно менять свой подход. Я — игрок в roguelike, который стремится найти лучший путь развития событий и придерживаться его как можно дольше, поэтому я рад, что Valhalla выводит меня из зоны комфорта, как это происходит с Кратосом в его истории.

Копьё Драупнира, которое я никогда не использовал в основной игре, наконец пригодилось мне во время прохождения, когда мои улучшения были в основном сосредоточены на нём. Теперь это одно из моих любимых видов оружия. Бои редко бывают одинаковыми, и это один из лучших комплиментов, которые я могу сделать roguelike. God of War Ragnarok: Valhalla показывает, что увлекательный геймплей и длинная, захватывающая история не противоречат друг другу. В Valhalla есть история с четким концом, но вы можете вернуться к ней и после титров.

Единственный заметный минус Valhalla — это то, что за час игры я прошёл почти все уровни, где можно сражаться, кроме пары арен в конце. Боевые комнаты и святилища между ними каждый раз меняются случайным образом, но это единственный аспект, где повторяющаяся природа roguelite и повторное использование ресурсов из God of War Ragnarok действительно вызывает утомление. К счастью, все остальные элементы игры детально проработаны, и, хотя я уже прошёл её до конца, она всё равно не оставляет меня равнодушным.

Итог

Когда я вернулся в Валгаллу после завершения основного сюжета этого DLC, я вспомнил шутку Джаджа на церемонии The Game Awards. Я провёл много времени в этом DLC, и оно увлекло меня, хотя по продолжительности оно сравнимо с Call of Duty: Modern Warfare III. Однако это не имеет значения, потому что подход к созданию игры показал, что эти два аспекта могут сосуществовать.

Мне нравится, что теперь у меня есть повод вернуться к God of War Ragnarok и я чувствую удовлетворение, просто пройдя путь Кратоса. Даже если кто-то бросит Valhalla после нескольких часов игры, они всё равно получат захватывающий эпилог одной из самых культовых игровых франшиз. А те, кому понравятся боевая и ролевая системы, будут возвращаться в Valhalla снова и снова.

Вместо того чтобы критиковать работу друг друга, мы, подобно Кратосу, должны найти в себе силы двигаться вперед и становиться лучшей версией себя, не беспокоясь о таких мелочах, как удержание игроков или продолжительность игры.