В определённый момент студия Santa Monica рассмотрела возможность расширения новой саги о Кратосе до трилогии игр, отражающей оригинальные приключения мстительного бога. Это заслуживает внимания, поскольку God of War Ragnarok мог быть разделён на две отдельные части и продан как таковые. Эта игра значительно превосходит God of War 2018 года во всех аспектах, и можно предположить, что другие разработчики и даже издатели могли рекомендовать создание упомянутой трилогии, принимая во внимание масштаб данного проекта.

Однако студия Santa Monica выпустила игру, которая превосходит свою предшественницу. В God of War Ragnarok происходит так много событий, что к концу игры игрок чувствует себя уставшим, но удовлетворенным. Это свидетельствует о высоком уровне творческого подхода разработчиков. Можно только догадываться, сколько усилий было вложено в создание этой замечательной игры.

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God of War Ragnarok не предполагает прохождения в течение 200 часов, однако большинству игроков понадобится около 50 часов, чтобы ознакомиться со всем, что предлагает её впечатляюще детализированный мир. По оценкам, около 30 часов из них занимает основной сюжет. При этом масштаб игры продолжает расти, она постоянно совершенствуется. Как только игроку начинает казаться, что он близок к завершению, игра переносит его к чему-то совершенно новому, и чувство удивления не ослабевает.

Однако у данной игры имеется прочная основа, на которую она опирается. По своей структуре игра схожа с первой частью серии, посвященной скандинавской мифологии: игроку предстоит путешествовать по девяти различным мирам, посещая как линейные, так и открытые локации. В этих локациях гармонично сочетаются сражения и экологические головоломки. Также в некоторых областях присутствуют дополнительные задания и множество секретов. На первый взгляд может показаться, что God of War: Ragnarök — это просто расширенная версия God of War.

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Во время презентации игры многие задумывались об этом, однако вскоре стало очевидно, что наши ожидания были слишком оптимистичны. Как выяснилось, Sony показала лишь небольшую часть возможностей Ragnarok, что, оглядываясь назад, кажется невероятным. Поэтому рекомендуется подходить к игре с максимальной непредвзятостью.

Что касается сюжетных подробностей, безусловно, они не будут раскрыты в этом обзоре, однако стоит отметить, что основная история представляет собой захватывающее приключение. События развиваются спустя несколько лет после истории God of War 2018, когда Кратос и его сын-подросток Атрей сталкиваются с трудностями. Мидгард, мир, в котором они обитают, охвачен бесконечной зимой, и Кратос, почти скованный нерешительностью, вынуждает Атрея лишь готовиться к неизбежному шторму, который ожидает их в ближайшем будущем.

Это динамичное вступление быстро переходит в активную фазу, после чего сюжет развивается стремительно. В целом, темп игры впечатляет — даже несмотря на наличие множества более спокойных эпизодов, распределённых по всему игровому процессу, — и во многом это достигается благодаря значительному количеству второстепенных персонажей в игре. Действительно, это уже не просто история Кратоса и Атрея (и Мимира), где по мере развития сюжета дуэт отца и сына объединяет вокруг себя разнообразную группу союзников.

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Как и принято ожидать от однопользовательских игр компании Sony, уровень повествования в игре чрезвычайно высок. God of War: Ragnarök продолжает стиль режиссуры предыдущей части, основанный на одиночных съёмках, и даже поднимает его на новый уровень, а талантливые актёры, занимающиеся захватом движения и озвучиванием, демонстрируют выдающуюся игру. В частности, многие взаимодействия между главными героями выглядят удивительно естественно для такой фантастической истории.

В некоторых аспектах God of War: Ragnarök демонстрирует выдающиеся кинематографические качества, однако сравнение с кинофильмом было бы несправедливым по отношению к высокому качеству игрового процесса. Как уже было отмечено ранее, всё осталось точно таким, каким его запомнили игроки, игравшие в предыдущую часть; вместо того чтобы создавать игру с нуля, разработчики существенно расширили её возможности во всех направлениях. Кратос получает множество новых игровых механик как в бою, так и вне его, что значительно углубляет игровой процесс. При этом даже для тех, кто не знаком с оригинальной игрой, продолжение отлично справляется с задачей внедрения новых элементов с контролируемой и сбалансированной скоростью.

В боевой системе также есть аспекты, требующие внимания и изучения, даже с учётом новых способностей Кратоса. Бои сохраняют свою увлекательность, а обилие новых анимаций убийств и атак дополнительно обогащает и без того сложную систему. Камера, как и в 2018 году, расположена рядом с правым плечом Кратоса, поэтому ключевое значение имеет наблюдение за противниками и обеспечение того, чтобы они не могли окружить игрока.

В то время как в боевой системе не произошло каких-либо значительных изменений на базовом уровне, увеличение разнообразия противников играет значительную роль в том, чтобы сделать God of War: Ragnarök значительным шагом вперед. Постоянно появляются новые виды существ, и, хотя многие из них были заимствованы из предыдущей игры, были приложены заметные усилия, чтобы каждые пять минут игрок не сражался с незначительно измененной группой стандартных противников.

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Также стоит отметить сражения с боссами. Одним из наиболее частых замечаний к предыдущей игре было отсутствие ярких и запоминающихся боссов, поэтому команда разработчиков студии Santa Monica уделила особое внимание созданию по-настоящему впечатляющих злодеев. В первые десять часов прохождения God of War: Ragnarök игрок встретит больше уникальных боссов, чем за всё время игры в God of War 2018, и каждый из этих боссов является выдающимся. Это значительное улучшение.

Касательно усовершенствований, в предыдущей игре система снаряжения и развития персонажа была улучшена, но остается неясным, насколько существенно это влияет на игровой процесс. В новой части серии God of War применяется система, позволяющая улучшать снаряжение с использованием ресурсов, а повышение ранга оружия и брони увеличивает общую силу Кратоса. Увеличение уровня облегчает сражение с более мощными противниками.

Система снаряжения представляет собой инструмент для расширения игрового контента. Повышение уровня позволяет повторно посещать уже пройденные миры и побеждать в битвах, которые ранее казались невозможными. С точки зрения дизайна можно понять логику такого подхода, однако выглядит несколько неестественно, когда Кратос побеждает обычных воинов-нежити только лишь благодаря более высокому уровню и изменению цвета полоски здоровья противника. Хотя улучшение снаряжения создает видимость прогресса, это впечатление не совсем соответствует действительности.

К счастью, ни разу не получилось столкнуться с ситуацией, когда набедренная повязка Кратоса была бы недостаточно хороша и мешала бы нашему погружению в сюжет. К концу игры было более чем достаточно ресурсов, чтобы обеспечить Кратоса высокоуровневым снаряжением несколько раз. Даже если вы не используете все доступные дополнительные материалы, вы всё равно получите снаряжение, которое поможет вам успешно завершить кампанию. Разумеется, это потребует от вас несколько больших усилий, но таковы условия игры.

Таким образом, есть ещё одно замечание: визуальная составляющая God of War: Ragnarök не вполне соответствует нашим ожиданиям. Стоит подчеркнуть, что игра порой демонстрирует исключительную красоту, но в целом её художественное оформление, а не техническое совершенство, определяет общее впечатление. Иными словами, можно сказать, что эта игра относится к другому поколению и не является значительным шагом вперед по сравнению с игрой 2018 года.

Тем не менее, частота обновления в 60 кадров в секунду на консоли PlayStation 5 обеспечивает безупречное качество изображения. Более предпочтительным является игровой режим «performance», поскольку динамичные сцены реализованы на высоком уровне, и не нужно идти на компромисс в этом отношении. Однако доступна и опция с частотой 30 кадров в секунду и сверхчетким разрешением 4K для тех, кто готов пожертвовать плавностью геймплея ради качества изображения.

Также стоит отметить поддержку контроллера DualSense. Играя в Ragnarok на новейшей консоли Sony PlayStation, вы получаете невероятные ощущения, поскольку все виды тактильной обратной связи зависят от ваших действий. Это делает сражения еще более захватывающими и помогает использовать мощные движения Кратоса при перемещении по игровому миру. Кроме того, звуковое сопровождение игры дополняется резкими и громкими звуковыми эффектами.

God of War Ragnarok представляет собой выдающуюся игру. В ряду выдающихся проектов PlayStation Studios она занимает особое место, являясь шедевром — результатом искусной работы разработчиков, который превосходит ожидания игрока на протяжении всего прохождения. Масштабность и размах Ragnarok настолько велики, что God of War 2018 года кажется по сравнению с ней прологом — и это, возможно, самая высокая похвала, которую возможно высказать в адрес сиквела.