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Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"

Сегодня мы протестируем инди-новинку, созданную по самым секретным документам и вышедшей в Steam.
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  Как вам уже наверное таки известно три дня назад в Steam состоялся релиз инди-проекта, созданного по самым секретным  историческим документам и самым ржачным мемам Тырнета - "Русы против Ящеров" (Lizards must Die). И таки да, ви все правильно поняли - сегодня мы будем разбирать по косточкам сию новинку.

Сюжет

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В данной игре он еще проще, чем в порнофильме. На Гиперборею древних русов напали

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и наш герой должен пойти и всех убить. Убивать иродов мы будем в пяти миссиях.

Графика

4К/Низкие

4К/Средние

4К/Высокие

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4К/Ультра

   В целом графически игра напоминает проекты конца 90-х/начала 2000-х

  Несмотря на то, что проект создан на движке Unity, его возможностями разработчики не смогли воспользоваться в полной мере.

Геймплей и производительность

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  Нажав на кнопка "Игра" мы можем выбрать одного из трех бойцов - с мечом и щитом (Радислав), с бердышем(Дрочислав) или с двумя клинками(Всеслав). Самый удобный (на взгляд автора) - Радислав. У него быстрые атаки и малый радиус замаха, в сравнении с остальными двумя персонажами.

   После выбора героя нас переносит к меню выбора миссии(арены). Всего их пять. Но только в третьей (Вторжение иродов в Байкальск) нас ждет битва с боссом

в остальных - приготовление окрошки из засады, которую нам подготовили мобы разных мастей

В конце второй миссии атаковать вас будут сразу с трех сторон

  Пятая миссия (Осада Тывы) - это по своей сути "Царь Горы". Вам нужно укокошить всех нападающих и не дать дуба самому - тогда миссия считается успешно пройденой.

 А теперь немножечко о плохом.

   Несмотря на довольно демократичные системные требования оптимизация у данного проекта оставляет желать лучшего.

2560х1440/Ультра

3840х2160/Ультра

   Несмотря на скромное потребление ресурсов, управление в игре немного ватное. ИИ мобов - на уровне игр 90-х. Мне почему-то вспомнилась "Крестоносцы Меча и Магии" (может быть потому что в этих играх схожий геймплей ?).

  Озвучка игры - тут сразу чувствуется, что ее делал робот, так как в большинстве слов ударения расставлены неверно. Но с другой стороны от этого игра выглядит еще ржачнее.

Спецэффекты также на уровне "Крестоносцев" (а ведь эта игра вышла еще в 1998г!).

  Запас "байкальской воды" (лечение) имеет кап в 6 единиц. Отхил медленный и одна кружка восстанавливает не более 25% вашего здоровья. Способности комбо-атак имеют достаточно большой таймер перезарядки. Также к недостаткам можно отнести отсутствие действительно серьезных боссов

 в виде Змея Горыныча и его старших братьев и сестер ( семи-, девяти- и двенадцатиглавых огнедышащих змеев), а только мелкая шелупонь

в виде внуков и правнуков Змея Горыныча. 

Итоги

  Такие проекты, как "Русы против Ящеров" стоит расценивать скорее как игры-тролли или как демо, но не как проекты с заявкой. Хотя если учесть на основании чего создавался этот проект (а создавался он на целом ворохе мемов и "секретных документов"), то в принципе его реализацию можно считать успешной. Самый удачный элемент данной игры - это ее саундтрек. На то, чтобы убить час-полтора (пока вы добираетесь до работы или просто кого то ждете дома) этой "игры" вполне хватит.

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  С пивом и воблой - вполне сойдет. Хотя можно было бы и получше.

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мем русы против ящеров the bratans тест игры
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