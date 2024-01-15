Наземная кабельная станция, расположенная во французском городе Марсель, с внешней стороны не представляет собой ничего особенного. Однако под её поверхностью скрывается широкая сеть данных, которая обеспечивает 95% всего мирового трафика, идущего по подводным кабелям. По состоянию на 2021 год, станция “Марсель Фос” была подключена к шестнадцати крупнейшим подводным кабельным хабам, включая такие глобальные узлы, как Гонконг, Сингапур, Индия, Амман, Египет, Греция, Великобритания, Португалия и Нигерия.

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В мире насчитывается около 1400 наземных станций, подобных “Марсель Фос”, которые подключены примерно к 400 действующим и будущим кабелям. Общая протяжённость глобальной сети составляет 1,4 млн км, что приближается к диаметру Солнца. Несмотря на то, что эта сеть обеспечивает бесперебойный интернет-трафик всей планете, поставка, установка и обслуживание этих кабелей являются прерогативой компаний из США, Франции, Японии, а в последнее время и Китая.

По этим кабелям ежедневно проводятся финансовые транзакции на сумму свыше 10 триллионов долларов. Всё, начиная от программ Netflix до видео на YouTube, сверхсекретные дипломатические коммуникации и военные приказы, проходят по этой подводной сети. Неудивительно, что кабельная инфраструктура представляет собой геополитический приоритет. Сегодня Китай и Америка применяют каждый из доступных им инструментов, чтобы заполучить контроль и установить паритет мощи на XXI век. От военной мысли до сбора информации, экономической войны, внутренних законов и международного права - ничто не остаётся без применения, потому что в поисках выгодного исхода безжалостность не менее полезна, чем стратегия.

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В июне 2017 года глава внешней разведки Австралии Ник Ворнер полетел на Соломоновы острова в Хониару. С 2003 года страна была оккупирована, после терактов 11 сентября 2001 года под предлогом того, что это не состоявшееся государство, нуждающееся в стабилизации. Сотрудники служб безопасности приняли на себя ключевые функции правительства, такие как охрана порядка. Прежде Ворнер стоял во главе этого вмешательства, и с приближением к концу миссии Австралии, он попытался выполнить последнее важное дело.

По прибытии Ворнер встретился с премьер-министром Соломоновых островов Манасе Согаваре для обсуждения прокладки нового оптоволоконного кабеля длиной 4.500 км, который должен был соединить Хониару и Сидней. Проект казался жизненно важной инициативой развития и изначально заслужил поддержку Запада, а также помощь от Азиатского банка развития. Но план потерпел крах, когда Согаваре отдал контракт китайской компании Huawei Marine.

Встревожился у Huawei было использовано для передачи данных в АНБ, западные разведслужбы опасались, что Пекин мог сделать то же самое. Вскоре после встречи с Ворнером, Согаваре был отправлен в отставку в результате вотума недоверия по причине обвинения в коррупции и взятках. Вернувшись на пост премьер-министра в 2019 году, он попытался добиться сближения в сфере безопасности с Пекином, но его предшественник, бывший чиновник Всемирного банка Рик Хау, уже отказался от контракта с Huawei, передав контроль над ситуацией Австралии.

Это происшествие, сегодня во многом позабытое, стало первым выстрелом в войне за мировую инфраструктуру данных. Подводные кабели делают мир таким, каким он является сегодня, но из их конструкции происходит уязвимость. Эти кабели на удивление тонкие, примерно как поливочный шланг, и они могут иметь разную конструкцию.



В общем представлении кабель состоит из внешней изоляционной оболочки из полипропилена, под которой расположен плетёный стальной защитный жгут. Внутри находится водозащитный полиэтиленовый слой, а также дополнительные стальные жгуты и полиэтилен. Ближе к сердцевине кабеля находится медная или алюминиевая трубка, защищающая его от повреждения и коррозии. Ещё глубже расположена водоизолирующая лента, а внутренний слой представляет собой тонкие оптические волокна, отделённые друг от друга и закреплённые на жиле из стекла или пластика. Оптические волокна передают сигналы лазера к приёмнику на противоположных концах кабеля.

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Однако при передаче на большие расстояния сигнал ослабевает, и поэтому через каждые 60-70 км устанавливаются повторители, корректирующие сигнал. Некоторые эксперты утверждают, что в процессе производства или обслуживания повторители могут быть модифицированы для сбора информации. Другие считают, что сигнал кабелей легко отслеживать на наземных станциях, поэтому они представляют собой ценный ресурс для разведывательных служб.

Кроме того, подводные кабели прокладываются специальными судами по всему миру. Существует около пятидесяти судов, способных прокладывать и обслуживать кабели. Следовательно, этот бизнес представляет собой огромную нишу. Иногда специалистов так не хватает, что государства начинают конкурировать за восстановление своей инфраструктуры. Это справедливо как для стран среднего уровня, так и для геополитических гигантов.

Китайские инженеры всегда работали с кабелями, принадлежащими американским компаниям, и наоборот. Поэтому при делегировании обслуживания всегда присутствует некоторый риск. На кабель могут быть установлены устройства для перехвата или порчи данных, что превратит его в проблему. Суть заключается в том, что каждый новый кабель - это геополитический гамбит. Новые связи образуют и закрепляют отношения в сфере безопасности. Неучастие отводит страны на периферию. К лучшему это или нет, но именно так на планете передаются данные. Именно поэтому подводные кабели стоят того, чтобы за них бороться.

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Спутники, напротив, передают гораздо меньше данных, и их запуск и обслуживание более дорогие. В будущем их технологии могут быть усовершенствованы, но в 2023 году спутники отвечают лишь за малую часть обмена данными между континентами. И в ближайшие десятилетия это вряд ли изменится. Так или иначе, тревожность насчёт уязвимости подводных кабелей к шпионажу или повреждениям нарастает, что вынуждает страны уделять большее внимание безопасности их территориальных вод.

Некоторые страны принимают решение о том, что прокладывать кабели в пределах их исключительных экономических зон могут лишь определённые компании. Но ставки не всегда были столь высоки. Изначально кабели для передачи данных финансировали государственными компаниями. Однако в 2000-х годах обстоятельства стали меняться. Китайские телекоммуникационные компании, такие как Huawei, вышли на рынок с недостаточным их присутствием, как Папуа-Новая Гвинея и страны Карибского бассейна. Спустя десятилетия китайские компании-лидеры в области связи образовали в кабельном бизнесе собственную нишу.

В 2015 году Китай при сотрудничестве с Huawei Marine основал для расширения этой сети цифровой Шёлковый путь. Всего за 4 года он захватил 15% мирового рынка. Для США это стало тревожным звонком. Администрация Трампа ужесточила риторику в отношении Пекина. По самой своей сути подводные кабели закрепляют различия между общественным и частным. Из-за этого индустрия превращается в цель как для национальной безопасности, так и экономической. Вашингтон не только усилил свою хватку за кабельную сеть, но и устремился к тому, чтобы на этом рынке преобладали американские компании.

Сингапур, Индонезия, Филиппины и островная территория США Гуам становятся хабами международного трафика данных, однако конкуренция распространяется и на Индийский океан. Здесь основным камнем преткновения стал крупный кабель Ci V6, соединяющий Сингапур с Парижем. Изначально его должна была проложить китайская компания HMN Tech, предложение которой было гораздо выгоднее, чем у конкурентов: стоимость в 500 млн долларов составляла лишь треть от первоначально обсуждаемой, а проект должен был повысить международную репутацию HMN Tech.

Однако Вашингтон вновь вмешался и намекнул, что применит к проекту санкции. Вполне предсказуемо, это завершилось разворотом на 180°: проект был передан компании из Нью-Джерси, Sakom, прочно связанной с разведкой США. Сама по себе Sakom появилась в 1955 году как проект времени Холодной войны, призванный усилить возможности США по противодействию подводным лодкам. Сегодня она проектирует кабели для платформ таких компаний, как Google, Amazon, Microsoft и META. Однако стратегически её самая значимая роль состоит в том, чтобы быть эксклюзивным партнёром Вооружённых Сил США, которым она помогает получать сведения о флоте ВМФ Китая.

Также Sakom является главным претендентом на прокладку кабеля к Диего-Гарсии. На этом атолле, управляемом Британией, размещена англо-американская военно-морская база численностью в 3.000 единиц. Её центральное расположение позволяет Вашингтону проецировать силу на жизненно важные участки океана, соединяющие западно-азиатских производителей нефти и восточноазиатских импортёров. Сегодня остров служит не только в качестве морской базы, но и узлом связи для разведывательной сети “Пять глаз”, соединяющей разведагентства США, Соединённого Королевства, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Действия Пекина более скромны: китайские инвестиции в Индийский океан в основном напрямую связаны с кабелями, проложенными до неудач его технологических компаний. China Mobile сыграла основную роль в прокладке кабеля to Afric, соединив Африку с Европой. Тем временем, China Unicom стал ключевым инвестором в проекте кабеля Sale протяжённостью 5.800 км, соединяющего Бразилию с Камеруном и введённого в эксплуатацию в 2020 году.

Тем не менее, за последние годы несколько подводных кабелей Китая всё же достигли Запада. Один из этих редких случаев - кабель PIS, введённый в эксплуатацию в декабре 2022 года. Линия протяжённостью 12.000 км соединяет Сингапур, Кению и Пакистан с Францией, проходя через Египет и Мальту. Финансирование и прокладка кабеля были полностью произведены китайскими компаниями, в том числе HMN Tech. Франция дала проекту зелёный свет, поскольку хотела добиться стратегической автономии в период усиливающейся напряженности между Америкой и Китаем.

Однако со временем разветвление кабелей на отдельные сети увеличит их привлекательность как военных целей. И хотя некоторые страны, как, например, Украина, попытались обойти эту угрозу путём использования спутникового интернета, эти меры не способны заменить подводные кабели, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. Особенно опасными конфликты из-за подводных кабелей делает тот факт, что случайное повреждение практически невозможно отличить от преднамеренного. Геополитические горячие точки, такие как Южно-Китайское море, представляют собой торговые узлы с плотной подводной инфраструктурой. Якоря и рыболовные сети, равно как оползни и землетрясения, регулярно приводят к выходу компонентов из строя. Всё это оставляет большое пространство для недопонимания и просчёта. Например, в 2023 году жители архипелага Мазу столкнулись с выходом из строя интернета: два основных кабеля, соединяющих острова с Тайванем, были перебиты в течение недели. Жители подозревали в этом Пекин.

Вскоре стало ясно, что прямых подтверждений вмешательства Китая не было. Одной из проблем с подводными кабелями является то, что международное право в области инфраструктуры не развито и в некотором роде устарело. И США, и Китай пытались заполнить пробелы собственными нормативными актами. Однако усилия обеих сторон оказались недостаточными, хотя и по разным причинам.

Американское законодательство слишком старо. Наиболее новый законодательный акт США, затрагивающий подводные кабели, - это акт о подводных кабелях 1888 года. Повреждение кабеля влечет штраф в 5.000 долларов и до 2 лет лишения свободы. В то же время, халатность при сбросе якоря или рыболовных сетей чревата штрафом в 500 долларов и тремя месяцами заключения. Это слабые сдерживающие факторы по отношению к действиям, влекущим расходы на восстановление до 3 млн долларов.

Между тем, законодательство Китая соблюдается в недостаточной степени. Пекин применяет наказание соразмерно степени вмешательства: повреждение кабеля, преднамеренное или нет, приводит к штрафу в 1400 долларов, но операторам может быть приказано прекратить деятельность. Лодка кабелей без разрешения также влечет штраф в 20.000 долларов, но слабое соблюдение законов приводит в Китае в среднем к 26 выходам кабелей из строя в год. Это наибольшее значение среди всех стран.

Это стало поводом для недавнего ограничения деятельности по добыче песка, бурению, привязке и траловой добыче. Суда, заподозренные в повреждении кабелей военного назначения, были задержаны. Китай настаивает, что начертание путей прокладки кабелей по континентальному шельфу лежит в компетенции владеющего им государства. На практике это подразумевает уведомления морской администрации государства и получение письменного разрешения от флота ВМФ Китая, что иногда приводит к переработке маршрута.

Только после этого оператор может запросить разрешение на вывод кабеля на территорию Китая. После чего он должен постоянно и полностью информировать власти о своей деятельности. Такое положение вещей, наверняка, повлечет противоречия, особенно поскольку Пекин утверждает, что операторы, осуществляющие деятельность в пределах линии девяти пунктиром территории, охватывающей практически все Южно-Китайское море, на которое претендует Китай, должны запрашивать его разрешение.

Процесс получения разрешения Вашингтона также сложен. Операторы, желающие работать в стране, должны получить разрешение от Федеральной коммуникационной комиссии, комитета по оценке странного участия США, армейского инженерного корпуса и, возможно, государственных и местных властей. Этот бюрократизм может привести к задержке получения разрешения на 2 года. Данный промежуток времени лишь увеличится, если будет принят новый билль, ограничивающий передачу технологий США.

Законы, словно сосиски, лучше не видеть, как их изготавливают. Устанавливая строгие требования, и Пекин, и Вашингтон пренебрегают конвенцией ООН по морскому праву. И хотя Китай ратифицировал конвенцию, а США рассматривают её как традиционное международное право, требования обеих стран для получения разрешений противоречат морскому праву. Например, статья 79 однозначно утверждает, что все страны имеют право на прокладку подводных кабелей на континентальном шельфе. Статья 112 ещё шире и включает в себя открытое море за пределами континентального шельфа.

Таким образом, в законе о подводной инфраструктуре существуют очевидные пробелы. Подводные кабели недостаточно защищены. Конвенция не криминализирует посягательство на кабели в международных водах. Также она не обязует страны защищать кабели в их территориальных водах. Если эти вопросы не найдут общего решения, каждому государству придётся решать их самостоятельно.

© Photo: Все кадры были взяты из YouTube канала "The Curious"

Подводные кабели, являющиеся мировым трубопроводом информации, становятся значимым направлением новой Холодной войны между Китаем и Америкой. Сегодняшняя инфраструктура объединяет страны будущего через торговлю, стратегию и международное право. Несмотря на то, что сейчас лидерство за Западом, возвышение Китая и укрепление кооперации “Юг-Юг” и других форматов могут образовать новую ось сотрудничества в любых обстоятельствах.

Развитие и защита проектов кабелей теперь являются геополитическим приоритетом. На протяжении долгого времени поводом для войн становился контроль над ресурсами, но сегодня центральной точкой конфликтов становится информация, самый ценный из ресурсов.

Таким образом, подводные кабели, как мировой трубопровод информации, превращаются в главное поле битвы новой Холодной войны между Китаем и Америкой. И хотя сегодня лидерство за Западом, возвышение Китая и укрепление кооперации “Юг-Юг” и других форматов могут образовать новую ось сотрудничества. В любых обстоятельствах развитие и защита проектов кабелей становятся геополитическим приоритетом. В то время как в прошлом поводом для войн становился контроль над ресурсами, сегодня центральной точкой конфликтов становится информация, самый ценный из ресурсов.

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Источник данной статьи YouTube