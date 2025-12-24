Анонимные торговцы и покупатели в Китае используют мессенджер Telegram для обхода государственных запретов на криптовалюты и организации торговли на черном рынке

Согласно расследованию компании Elliptic, основными площадками стали Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти платформы обслуживают преимущественно китайскоязычных пользователей и специализируются на отмывании средств, продаже персональных данных, фишинговых сайтов и инструментов на базе искусственного интеллекта для дипфейков. Также на них размещаются объявления, связанные с торговлей людьми и эксплуатацией несовершеннолетних.

Несмотря на блокировки со стороны Telegram, площадки продолжают функционировать. После запрета Huione Guarantee активность переместилась на Tudou Guarantee, где сейчас фиксируют оборот в $1,1 млрд в месяц. Xinbi Guarantee после аналогичной блокировки перезапустилась и достигла объема в 850 млн долларов ежемесячно.

При этом Elliptic подчеркивает, что Huione Guarantee суммарно провел транзакций более чем на $27 млрд, а общий объем операций Huione и Xinbi за время их существования превышает $35 млрд.

Для сравнения, крупнейший даркнет-рынок AlphaBay обрабатывал около миллиарда долларов за два с половиной года. Hydra из России за семь лет провела транзакций более чем на пять млрд долларов. Нынешние криминальные площадки в Telegram превосходят их по скорости оборота и масштабу.