"Поздравляем с большой победой, Assassin's...Creed Valalhal"

Впервые в истории на сегодняшней церемонии вручения премии "Грэмми" была выделена категория для саундтреков к видеоиграм. И первым победителем в этой новой категории стала игра Assassin's Creed Valhalla от Ubisoft. Поздравляем! Знаменательное событие для всех участников, а для остальных - еще и очень забавный момент в прямом эфире.

Хотя видеоигры и раньше номинировались (например, Kirby в 2021 году) и даже выигрывали "Грэмми" - вступление к Civilization IV Кристофера Тина. Сейчас же официально дебютировала совершенно новая категория, названная "Лучший саундтрек к видеоиграм/интерактивным медиа".

Номинантами стали композитор-ветеран игр Остин Уинтори (забавно, учитывая его предыдущую работу для Aliens: Fireteam Elite), Беар Маккрири (Call of Duty: Vanguard), Ричард Жак (Guardians of the Galaxy), Кристофер Тин снова (для Civ-like Old World) и Стефани Эконому для Assassin's Creed: Valhalla в расширении Dawn of Ragnarok.

Ещё более запоминающимся событием для всех, кто наблюдал за происходящим дома, стало то, что ведущему и комику Рэнди Рэйнбоу (также номинированному сегодня за лучший комедийный альбом) вручили конверт, на котором было написано "Assassin's Creed Valhalla", после чего он прочитал его следующим образом: "Congratulations on the big win, Assassin's...Creed Valalhal", что можно перевести как "Поздравляем с большой победой, Assassin's...Creed Valalhal".