Артистка, выступающая под псевдонимом Tyla, победила в номинации «Лучшее африканское музыкальное исполнение»

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва поздравила южноафриканскую исполнительницу Тилу Лауру Ситал, известную как Tyla, с получением ее первой премии «Грэмми». Тайла получила премию «Грэмми» за лучшее африканское музыкальное исполнение на 66-й ежегодной церемонии награждения.

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Об этом сообщает Pretoria News, партнер TV BRICS. «Победа Тайлы на премии «Грэмми» еще раз подтверждает ее статус мировой суперзвезды. Её стремительный успех действительно вдохновляет, и впереди еще много интересного. Она является послом искусства и культуры Южной Африки».

«Я поздравляю Тилу с исторической победой на премии «Грэмми», которая произошла еще до того, как она выпустила свой первый полноформатный альбом», — сказал министр.

Тревор Ноа вел церемонию в четвертый раз и был номинирован на «Лучший комедийный альбом». Группа Just 6 была номинирована в категории «Лучшая аранжировка, инструментальная или а капелла», а Musa Keys был номинирован в категории «Лучшее африканское музыкальное исполнение».

В 2024 году Академия звукозаписи добавила три новые номинации на премию «Грэмми»: «Лучшее африканское музыкальное исполнение», «Лучший альтернативный джазовый альбом» и «Лучшая запись поп-танцев».