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Recording Academy объявила о новых правилах в премии «Грэмми»
Музыка, содержащая элементы, созданные ИИ, имеет право на участие
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В прошлом месяце Recording Academy объявила о ряде изменений в премии «Грэмми», чтобы лучше отразить развитие музыкальной индустрии. «Работа, в которой нет человеческого авторства, не подходит ни для одной категории», — частично гласят правила.

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По мере того как музыкальная индустрия продолжает приспосабливаться к новой технологии, то же самое произойдет и с Грэмми, говорит генеральный директор и президент Recording Academy Харви Мейсон-младший.

«ИИ или музыка, содержащая элементы, созданные ИИ, абсолютно подходят для участия и рассмотрения для номинации на Грэмми. Точка», — сказал Мейсон Associated Press. «Чего не произойдет, так это того, что мы не собираемся присуждать премию «Грэмми» или номинацию на «Грэмми» за работу искусственного интеллекта».

Если ведущий вокал в песне исполняется с помощью искусственного интеллекта или программы моделирования голоса, трек будет подходить, например, для категории написания песен, но не для категории исполнения, потому что «то, что исполняется, не является человеческим творением», — объясняет он. «И наоборот, если песня была спета реальным человеком в студии, но текст или трек написал ИИ, песня не будет подходить для категории композиции или написания песен».

«Пока человек вносит более чем минимальный вклад, что для нас означает значимый путь, он всегда будет рассматриваться для номинации или победы», — продолжил он. «Мы не хотим, чтобы технологии заменяли человеческое творчество. Мы хотим, чтобы технологии улучшали, украшали или дополняли его. Вот почему мы заняли именно эту позицию».

Recording Academy уже давно рассматривает возможность установления правил, связанных с ИИ, в связи с популярностью новых песен, созданных вместе с технологией ИИ: «Emin-AI-em» Дэвида Гетты, ИИ-композиции пользователя TikTok @ghostwriter977, программное обеспечение ИИ для моделирования голоса Граймса.

Чтобы установить свои принципы ИИ, Recording Academy провела обширные исследования, в том числе провела технические саммиты. «Я встречался с отделом авторских прав. Мы говорили о будущем и о том, как оно выглядит на федеральном и законодательном уровне», — сказал Мейсон, добавив, что разговоры об ИИ «действительно достигли апогея за последние шесть месяцев».

О новых протоколах Grammy AI было объявлено через три дня после того, как Пол Маккартни сообщил, что «последняя пластинка Beatles» была создана с использованием искусственного интеллекта для извлечения голоса Джона Леннона из старой демо. Не зная масштабов технологии, Мейсон не мог подтвердить или опровергнуть, будет ли песня иметь право на номинацию на Грэмми.

«Посмотрим, чем это обернется», – сказал он. «Но я бы предположил, исходя из ранних описаний, которые я слышал, что в творении будут компоненты, которые будут абсолютно приемлемы».

Итак, могут ли зрители «Грэмми» ожидать, что работа, хотя бы частично созданная с помощью ИИ, будет номинирована на премию уже в следующем году?

Предсказать, что будет представлено, невозможно. Но, как утверждает Мейсон, люди уже используют эту технологию. Он предполагает, что в этом году она будет задействована во многих записях и песнях, так что пока непонятно, будут ли некоторые из них номинированы или нет.

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Церемония вручения премии «Грэмми» 2024 года проведут в Лос-Анджелесе в воскресенье, 4 февраля 2024 года.

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#искусственный интеллект #музыка #grammy #грэмми
Источник: techxplore.com
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