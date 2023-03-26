Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Программирование 2d ускорения на 8514/A в связке с ATI Match 8.

Рассказ ( С картинками! ) про первый ускоритель от ATI и IBM и пример написания программы использующей 2D ускорение.
[ ] для раздела Блоги
+
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Добрый день, друзья!

реклама

Сегодня я расскажу о практической работе с одним из первых графическим ускорителей 8514/A. на базе чипов ATI и IBM.


рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

1. Краткий обзор карты

На момент своего выхода карта в своей наиболее совершенной конфигурации поддерживала разрешение 1024х768 с 256 цветами и имела на борту целый мегабайт памяти. Для работы карта использовала шину ISA. Вывод осуществлялся на монитор MDA, EGA или VGA.

реклама

На момент выхода версии карты от ATI в 1990 году уже было выпущено много карт с чипом 8514/A от других производителей, однако особенностью карты от ATI было использование в паре с чипом 8514/A своего 2d ускорителя ATI Mach 8. Оба чипа использовали цифровой интерфейс для обмена данными друг с другом.

На изображении печатной платы представленной выше, слева внизу распаяны 512кб памяти,над ними в слотах установлено еще столько же памяти. Чип без маркировки снизу по центру это IBM 8514/A. Над которым распаян 2d ускоритель от ATI.

Кстати, цена на подобную карту в то время была такой же как сейчас на Nvidia 4080 RTX - 1290 $ и это только за базовую версию.

реклама


  2. Программирование ускорителя 2d графики.

Перейдем пожалуй, к самой интересной части данной статьи,а именно к вопросу о том как заставить это чудо ускорить вывод линий, прямоугольников и их закраску, ускорение операций BitBLT.

реклама

Вот здесь и возникает главная проблема. Особенностью карты является отсутствие возможности работать с регистрами напрямую. Все программирование карты осуществляется через специальный интерфейс,что само по себе медленнее чем прямой доступ к железу. К преимуществам данного подхода можно отнести не зависимость от железа то есть в качестве 2d ускорителя в паре с чипом 8514/A может работать любой чип например чип Texas Instruments TMS340x0 также использовался  другими производителями в аналогичных картах.

Однако ,к счастью для работы с интерфейсом на просторах интернета нашлась документация от IBM.

 Из этой документации следует, что плата поддерживает команды горизонтальной (начинаются с буквы H) и вертикальной (начинаются с буквы V) отрисовки примитивов, а также позволяет установить их цвет и цвет фона.

Теперь, когда есть инструмент для работы можно приступить к написанию кода.

Потратив некоторое время получилась следующая программа на языке C.


В результате трудов, после успешной компиляции и запуска программы на мониторе радостно заплясали разноцветные треугольники. Без ускорителя один такой треугольник рисовался бы минуту. А с ускорителем за секунду несколько тысяч получается вывести на дисплей.


3.Вместо итогов

Работая над программой для использования 2d ускорения графики я осознал,что появление 2d ускорителей было продиктовано бизнес необходимостью. Ведь если бы выводом изображения занимался центральный процессор, то для отрисовки открытия нового окна, например в windows 95 с современным на тот момент процессором х286 уходило бы пара минут и говорить о продуктивной работе в Word, Excel или Paint не представлялось возможным. Поэтому можно сделать вывод что прогресс в железе диктуется бизнес необходимостью.

Надеюсь вам понравился небольшой экскурс в историю графики.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ibm ati graphics 2d 8514 acceleration blitter mach 8
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
3
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
11
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing RC-135 не рискнул совершить полёт рядом с Крымом без сопровождения двух истребителей
9
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
126
Вышел документальный фильм о бойцах ЧВК "Вагнер", пришедших в компанию из тюрем и лагерей
2
5 популярных видеокарт, которые не подходят для игр и вызывают раздражение и негатив у владельцев
5
В ВСУ рассказали об успешном применении планирующих авиабомб самолетами Су-35 ВКС РФ
6
Пригожин сообщил о выходе фильма о добровольцах ЧВК "Вагнер" - фильм уже доступен для просмотра
3
Перенос квантовой информации между разными технологиями открывает путь к квантовому интернету
3
У Соловьёва допустили комплектование бронетанковой дивизии из Т-34, снятых с постаментов
20
Почему беспорядки во Франции не имеют ничего общего с пенсионной реформой
10
Иранские ракеты и дроны прорвали ПВО военной базы США в Сирии "перегрузив" ЗРК NASAMS
3
Supercell назвала время отключения игроков из РФ и РБ от серверов
4
Космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил экзопланету с облаками раскаленного гравия
+
Украина использует против России иранские ракеты
4
GeForce GTX 1080 из Китая за 5000 рублей запускает Atomic Heart с 60 FPS на высоких настройках
7
Роботы помогают индуистским священнослужителям при проведении ритуалов
+
Никаких платежей - Arkane заявила, что не добавит в Redfall микротранзакции и магазин
+
Ремейк Resident Evil 4 получил высоченные оценки и стартовал в Steam с рекордным пиковым «онлайном» для серии
1
Россия показала, чем встретит немецкие "Леопарды" в зоне спецоперации
44
AMD рассказала, когда выйдут процессоры Ryzen 8000 Zen 5, и на что они будут способны
6
Объёма видеопамяти в 8 Гбайт недостаточно для ремейка Resident Evil 4 с рейтрейсингом — тест CB
24

Популярные статьи

Северная Корея создала дрон с ядерной боеголовкой и сможет топить корабли США «радиоактивным цунами»
7
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Март)
12
США намерены разместить на Тайване склады боеприпасов рассчитывая на блицкриг в битве с Китаем
4
Как правильно настроить любую видеокарту AMD Radeon - решение возникающих проблем
44
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 4
2
Как поиграть 24-26 марта в открытую бету Diablo IV в России - краткая инструкция
31
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
229
Ограниченное тестирование Counter Strike 2 - как получить доступ и что в него входит
4
Билл Гейтс объявил о начале эпохи искусственного интеллекта и рассказал о рисках, которые она несет
17
Иранские дроны и ракеты ударили по военной базе США в Сирии, а ЗРК NASAMS не смогли отразить атаку
7

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:58
Хрень какая-то сплошная пошла. В данном виде примерно "Кто хочет поговорить со всезнающим дебилом?". Или "Раскрасьте в странные цвета фотку своего котика". Занимался бы Хуанг лучше видеокартами!!!! Г...
NVIDIA запустила набор облачных сервисов AI Foundations для создания уникальных чат-ботов, генераторов картинок, видео и другого контента
mo3ulla
00:58
Press F
Ушёл из жизни Гордон Мур — один из основателей Intel и автор известного закона
N1ghtwish
00:53
Кому они нужны с такими конскими ценами на платы и память? АМД слишком рано начала борзеть, еще и АМ4 платы стали в дефиците.
Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 продаются в Китае ниже рекомендованной розничной цены
Сергей Шевченко
00:50
Кубиты всякие, квантовая механика... и тут же банальный гидрораспределитель на фото...
Перенос квантовой информации между разными технологиями открывает путь к квантовому интернету
Madarator
00:48
Проблемы высосаны из пальца. Большинство комиксов являются адаптацией для немеющих читать американцев. Так было раньше. И да, требовать от Марвел серьезного кино, это как-то по-детски если честно. Но...
Почему киновселенная Марвел уже не интересна: причины и последствия
DonCarleone
00:44
ну да, сегодня только 650 всушников полегло на запорожском направлении
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
DonCarleone
00:42
Чем вы утилизировать собрались, рогатками и палками?
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
DonCarleone
00:41
это железный гроб выпустит по сотне снарядов сначала
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
DonCarleone
00:38
А ваш халоп о таком и не мечтал даже, товарищ Си даже не позвонил нюхачу))))) и не позвонит.
Россия расконсервировала Т-54 – может ли танк, созданный во время Второй мировой, отправиться на СВО
LifeX
00:37
Можно и так и с максимально ужатыми первичками(хотя бы CL) для каждой частоты, для наглядности влияния задержки памяти.
Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем