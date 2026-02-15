Издание WCCFTech сообщает об очередном случае выхода из строя процессора Ryzen 7 9800X3D. На этот раз инцидент произошел на материнской плате ASUS TUF Gaming X870-Plus при загрузке процессора менее 10%.

На Reddit появилось сообщение пользователя под ником u/seklay о том, что его Ryzen 7 9800X3D перестал работать. Компьютер простоял включенным всю ночь с несколькими фоновыми приложениями, а на следующий день система зависла. После перезагрузки ПК не прошел POST-тест. WCCFTech изучило детали случившегося.

По словам пользователя, в момент сбоя загрузка процессора не превышала 10% (материнская плата ASUS TUF Gaming X870-Plus). Система зависла, хотя индикатор питания мигал, намекая на возможный переход в спящий режим. При этом вентиляторы корпуса вдруг раскрутились до 100%. После принудительного выключения и повторного включения монитор не показал сигнала, а Q-LED индикатор DRAM горел оранжевым постоянно.

Светодиод оперативной памяти при таком сбое — классический признак проблем с процессором, хотя многие ожидают увидеть индикатор CPU. Пользователь проверил теорию: заменил 9800X3D на другой процессор, и система заработала нормально. Осмотр сокета не выявил следов перегрева.

В BIOS у него были активированы AMD EXPO и PBO, но никакого ручного разгона он не делал. Версия прошивки, судя по всему, довольно старая — начала 2025 года. Производители материнских плат уже не раз рекомендовали обновлять BIOS для защиты от подобных сбоев. ASUS недавно выпустила апдейт с AGESA 1.3.0.0a, но успел ли его установить пострадавший владелец, неизвестно.

Статистика возвратов по гарантии у Ryzen 7 9800X3D держится на уровне других процессоров серии Ryzen 9000, но каждый новый случай заставляет присматриваться к связке «чип + материнская плата» внимательнее.

* Все фото - Reddit

