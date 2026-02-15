Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Владелец Ryzen 7 9800X3D сообщил о сбое процессора при загрузке менее 10% на материнской плате ASUS
Издание WCCFTech сообщает об очередном случае выхода из строя процессора Ryzen 7 9800X3D. На этот раз инцидент произошел на материнской плате ASUS TUF Gaming X870-Plus при загрузке процессора менее 10%.

На Reddit появилось сообщение пользователя под ником u/seklay о том, что его Ryzen 7 9800X3D перестал работать. Компьютер простоял включенным всю ночь с несколькими фоновыми приложениями, а на следующий день система зависла. После перезагрузки ПК не прошел POST-тест. WCCFTech изучило детали случившегося.

По словам пользователя, в момент сбоя загрузка процессора не превышала 10% (материнская плата ASUS TUF Gaming X870-Plus). Система зависла, хотя индикатор питания мигал, намекая на возможный переход в спящий режим. При этом вентиляторы корпуса вдруг раскрутились до 100%. После принудительного выключения и повторного включения монитор не показал сигнала, а Q-LED индикатор DRAM горел оранжевым постоянно.

Может быть интересно

Светодиод оперативной памяти при таком сбое — классический признак проблем с процессором, хотя многие ожидают увидеть индикатор CPU. Пользователь проверил теорию: заменил 9800X3D на другой процессор, и система заработала нормально. Осмотр сокета не выявил следов перегрева.

В BIOS у него были активированы AMD EXPO и PBO, но никакого ручного разгона он не делал. Версия прошивки, судя по всему, довольно старая — начала 2025 года. Производители материнских плат уже не раз рекомендовали обновлять BIOS для защиты от подобных сбоев. ASUS недавно выпустила апдейт с AGESA 1.3.0.0a, но успел ли его установить пострадавший владелец, неизвестно.

Статистика возвратов по гарантии у Ryzen 7 9800X3D держится на уровне других процессоров серии Ryzen 9000, но каждый новый случай заставляет присматриваться к связке «чип + материнская плата» внимательнее.

* Все фото - Reddit

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#amd #asus #ryzen 7 9800x3d #wccftech #x870 #сбой процессора
Источник: wccftech.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст проверил возможности ПК на Core i5-4690 с GTX 960 в популярных играх в 2026 году
2
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
1
В MxBenchmarkPC сравнили качество картинки и fps на RTX 5070 с DLSS 4.0 и DLSS 4.5 Ultra Performance
+
В Узбекистане планируют нарастить производство автомобилей до 510 тысяч в год
+
Предполагаемый Xiaomi 18 оказался похож на iPhone 16 Pro на появившемся в сети изображении
+
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
6
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
2
Темпы предзаказов Samsung Galaxy S26 отражают спад интереса к серии
+
Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос конкурируют между собой и Китаем в освоении Луны
+
Раскрыта генетика грибов, способных превращаться в две разные формы жизни подобно оборотням из мифов
+
РИА Новости: Пользователям iPhone приходится скачивать Max для доступа к «Госуслугам»
1
Полностью прокачать 52-ядерные Nova Lake смогут лишь топовые материнские платы с чипсетом Intel Z990
+
Счастливчик купил матплату за $50 и получил с ней четыре SSD общей стоимостью более $1600 бесплатно
1
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
4
Ученые нашли метод охлаждения квантовых схем, меняющий подход к созданию квантовых компьютеров
+
Tom's Hardware сравнили в играх Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D
+
В США могут отказаться от использования в автомобилях системы «старт-стоп»
+
Пользователи Рунета в пятницу столкнулись с недоступностью множества сервисов
+
В Швейцарии пройдёт референдум по введению ограничений на численность населения страны
5
Lenovo продемонстрировала модуль LPCAMM2 от Samsung объёмом 96 ГБ и со скоростью 9600 МТ/с
+

Популярные статьи

Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
16
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
13
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
+

Сейчас обсуждают

Дима
19:31
Кого ты слуханул. найди набором Месхистрим 1, и до зоо, она везде. У неё все жанры почитай ниже ответ link1p
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
19:23
Найди МЕСХИСТРИМ 270 в ВК, ютубе т.д. например послушай "солнышко в руках" а там по таймкодам посмотри. Она везде, у нее более 270 роликов. сейчас все разбросано В репертуаре более 2000 песен на разны...
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Димасик
18:47
Ну да, система стабильно год работала и тут нате вам!)
Владелец Ryzen 7 9800X3D сообщил о сбое процессора при загрузке менее 10% на материнской плате ASUS
daring
16:47
а зачем держишь? с балкона его
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Котэ
16:39
когда не помогает, ИрэнПёзду на помощь проползает Avenger в леопардовых стрингах и весь в масле
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter