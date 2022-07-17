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Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве

Однажды я уже уличил CPU-Z в занижении результатов процессоров AMD Ryzen во встроенном бенчмарке, и даже приметил подмену версий со стороны разработчиков CPU-Z...
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Предисловие

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Однажды я уже уличал CPU-Z в занижении результатов процессоров AMD Ryzen во встроенном бенчмарке, и даже приметил подмену версий со стороны разработчиков CPU-Z...

С моей предыдущей статьей про CPU-Z можно ознакомится здесь:
Бенчмарк CPU-Z занижает результаты AMD, а разработчики подменяют версии - моё исследование

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И тут мне захотелось повторно провести тесты, вдруг я был не прав в своих выводах про занижение результатов процессорам от AMD, на этот раз я собирался использовать все версии CPU-Z имеющие в себе встроенный тест производительности, но тут я столкнулся с фактом массовой подмены версий в официальном архиве от разработчиков.

Изначально я думал немного рассказать про подмену версий и сразу же заняться сравнительными тестами на разных системах, однако посмотрев на масштабы подмены версий CPU-Z, было решено сделать статью только про сам факт массовой подмены версий в архиве разработчиков.

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Сравнение результатов встроенного теста в разных версиях CPU-Z я вынужден оставить для отдельной статьи...

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Лицензия и подмена версий в "архиве"

Прежде всего следует отметить один важный нюанс.

Было довольно сложно найти лицензионное соглашение для CPU-Z, на сайте я не нашел лицензию на CPU-Z, рядом с утилитой лицензии тоже нет, как и в ReadMe файле, только в установочном пакете нашлось довольно неоднозначное лицензионное соглашение.

CPU-Z по сути бесплатная утилита, но выдают её как "free software", хотя на самом деле она не относится к свободному ПО, как минимум потому что эта утилита с закрытым исходным кодом.

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Еще в лицензионном соглашении четко указано, что CPU-Z является проприетарным "продуктом".

Теперь перейдем к подмене версий.

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Раньше я уже примечал факт подмены архивных версий разработчиками CPU-Z, тогда же я выкачал все доступные версии CPU-Z чтобы были на всякий случай, ибо нет больше доверия к архиву от разработчиков.

Теперь я взял все версии CPU-Z в которых присутствует встроенный тест производительности, готовился к сравнительному тестированию, но...

Когда я начал смотреть начинку скачанных архивов, было обнаружено огромное количество подмененных версий разработчиками CPU-Z, я просто не могу провести объективное сравнительное тестирование при таком огромном количестве подмен.

На скорую руку я начал делать пометки каждой версии CPU-Z, это не окончательные пометки, я мог не заметить некоторые нюансы.

Архивы с пометкой "exe_дата_!: Дата и версия в "readme" файле совпадает с заявленной версией и датой, но дата компиляции самого CPU-Z отличается от заявленной и указанной в файле "readme".

Архивы с пометкой "версия_!": В скобках указана реальная версия программы, количество восклицательных знаков говорит о том, чтобы я не забыл обратить особое внимание на некоторые файлы.

Архивы без особых пометок: Ничего странного не обнаружено при быстром осмотре.

Для надежности я скачал заново архив версий с официального сайта (2022-07-16), и по размеру zip файлов не обнаружил никакой разницы с ранее скачанными файлами в 2021 году, это хорошо, мне не нужно будет перепроверять каждый архив дополнительный раз.

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Общая картина подмененных версий CPU-Z

Кроме версий CPU-Z имеющих в своем составе тест производительности, я проверю версии CPU-Z существовавшие до появления встроенного теста производительности, чисто для полноты картины, скачаны они из официального архива версий CPUID, как и все остальные версии программы участвующие в сравнении.

Начну пожалуй с таблицы куда я внес версии CPU-Z в которых нет встроенного теста производительности, и уже тут обнаружил 7 подмененных версий, версия 1.71 вовсе отсутствует, хотя в интернете можно найти про неё информацию, и лишь 3 версии без следов подмены.

При этом версия 1.68 была подменена без каких-либо упоминаний в файле readme, а версию 1.71 разработчики удалили полностью, в том числе из списка изменений (changelog) в файле readme, что крайне некрасиво с их стороны.

Теперь перейдем к версиям CPU-Z в составе которых есть встроенный тест производительности.

Здесь я обнаружил 20 подмененных версий CPU-Z, причем некоторые судя по номерам подменялись не менее 8 раз, и было обнаружено 9 версий CPU-Z без явных следов подмены.

Причем среди подмененных было обнаружено 10 версий которые подменены, но это никак не отражено в readme файле, т.е. подмена есть, но про неё ничего не сказано от слова "совсем".

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Заключение

Конечно, я узнал про подмену версий CPU-Z когда в прошлом году делал сравнительное тестирование, но я и представить не мог, что разработчики CPU-Z (CPUID) подменили больше половины всех архивных версий, и при этом даже не удосужились исправить даты на сайте где расположен официальный архив старых версий...

Как вообще это можно теперь называть архивом старых версий если там почти все версии были подменены разработчиками? Причем половина подмен абсолютно никак не отражена в файле readme.

Это можно было бы оправдать безграмотностью разработчиков в программировании, если бы это были единичные случаи в самом начале разработки CPU-Z...

Но как оправдать эту ситуацию банальной безграмотностью разработчиков если они с 2013 по 2022 год злоупотребляют подменой версий в своём архиве? Я не знаю как эту ситуацию оправдать, это уже никак нельзя оправдать, ибо за 9 лет разработки не научиться базовым вещам при разработке ПО просто невозможно...

Это был неприятный пример проприетарного ПО которое выставляют как свободное (free software), бесплатный проприетарный софт с закрытым исходным кодом и свободное ПО (free software) это не одно и то же...

Очень сомневаюсь что свободный софт с открытым исходным кодом попал бы в подобную ситуацию с подменами и "потерянными" лицензиями которых нет в папке с приложением.

Я могу лишь посоветовать разработчикам не повторять подобную практику с подменой версий ПО, и уж тем более не трогать архивные версии софта, это не только говорит о безграмотности разработчика, что за долгие годы разработки не научился грамотно прописывать версию своему софту, но и дает основания для подозрений в сторону разработчика (раз подменил значит что-то плохое сделал и скрывается).

Одно дело по неопытности неправильно прописать версию своему софту (для начинающих рекомендую обратить внимание на SemVer), но совершенно другое дело на протяжении 9 лет разрабатывать утилиту и не научиться грамотно прописывать версию, и уж тем более вмешиваться в архив старых версий...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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