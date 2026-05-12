Любое живое интернет-сообщество — это прежде всего баланс между свободой самовыражения и порядком. Модераторы и администрация на уважающем себя ресурсе — это не «надзиратели» с кнутом, а скорее садовники. Их главная задача — создавать питательную среду для дискуссий, отсекая сорняки (спам и прямые оскорбления), но не вырывая с корнем самобытные идеи и авторские мнения.

К сожалению, иногда те, кто должен оберегать сообщество, сами становятся источником токсичности, превращая площадку в закрытый клуб «для своих». Именно о таком опыте столкновения с предвзятостью на ресурсе linux.org.ru я и хочу рассказать.

реклама





Моя история знакомства с ресурсом linux.org.ru началась в 2025 году. Тогда я написал одну-единственную статью про свой формат распространения и установки софта для Linux. В то время я работал над старой версией Installer-SH 2.3, но уже тогда установочный пакет значительно превосходил прочие способы распространения и установки софта для Linux в удобстве использования, надёжности и жизнеспособности.

Однако содержание статьи не столь важно, как поведение администрации ресурса linux.org.ru. Без каких-либо предупреждений и попыток связаться с автором статьи, модератор сходу назвал проекты автора специфическими, обвинил в «предвзятом взгляде на десктопный Linux», заявил, что материал не тянет на статью, и перенёс статью вглубь форума, сопроводив это комментарием, который фактически обесценивал проделанную работу.

реклама





Скриншоты первой статьи и комментариев, в том числе от модератора, прилагаю. При этом можно заметить, что модераторы совершенно лояльны к пользователям, которые комментировали в откровенно грубой и деструктивной форме разработанные автором спецификации PortSoft.

Я решил не тратить время на бессмысленные споры в условиях агрессивной модерации и сосредоточился на разработке. Какой смысл спорить, если всё и так уже давно решили без меня, автора статьи? Так я и забыл про linux.org.ru на год. Но работу не забрасывал, и к текущему моменту Installer-SH развился до такой степени, что обзавёлся поддержкой FreeBSD помимо Linux. Установочный пакет стал гораздо совершеннее и функциональнее.

Более того, я сделал установочный пакет игры «2048», которую скомпилировал без зависимостей для Linux и FreeBSD, и упаковал её в единый установочный пакет для Linux и FreeBSD. При этом формат настолько самодостаточен, что его можно развернуть из любого конечного распространяемого пакета с софтом. Никакие AppImage или Flatpak — в принципе не способны на подобную гибкость и надёжность.

реклама





Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD

Успешно завершив работу над новой версией Installer-SH, я вспомнил про linux.org.ru и решил написать там новую статью. А то вдруг, первая статья действительно была настолько ужасной, что модераторам не оставалось ничего иного, кроме как убрать её подальше? Хотя, учитывая, что я не первый день пишу статьи и вполне разбираюсь в этом деле, такой вариант практически невозможен, и дальше станет ясно почему.

Прежде чем писать вторую статью на печально известном ресурсе, я предварительно ознакомился со статьями других людей, уже одобренными администрацией. Темой новой статьи стала та самая игра «2048» в формате Installer-SH, скомпилированная и распространяемая для Linux и FreeBSD единым пакетом. Я тщательно проработал свою новую статью, чтобы она не уступала по уровню публикациям других авторов.

реклама





Описал процесс загрузки, установки и запуска игры. Объяснил разнообразные нюансы, с которыми может столкнуться пользователь в процессе установки и запуска игры. Всё же установочный пакет универсальный и охватывает почти все дистрибутивы Linux. Также объяснил, как устанавливать игру для всех пользователей в системном режиме, что для этого потребуются root-права, и что нужно делать, если дистрибутив не следует спецификациям XDG и не имеет базовых утилит, вроде uname, cp и всё становится совсем печально. Разумеется и про сам установочный пакет под названием Installer-SH сказал пару слов.

Сначала ничего не происходило. Спустя некоторое время появился вопрос от одного из пользователей ресурса по поводу проверки кода с помощью инструмента shellcheck. Я провёл проверку и предоставил результаты. Человек поставил мне за это реакцию «палец вверх», что, как я полагаю, его удовлетворило. Так как статья была написана очень подробно и по существу, иных вопросов от пользователей не последовало.

Однако к вечеру подтянулись модераторы ресурса, и первый же модератор начал с фразы: «Это троллинг такой?...» Потом подтянулся второй модератор. Второй просто привёл ссылку на .deb-пакет из репозитория Debian и с издевательским тоном повторил заключительную фразу из моей статьи: «Собственно, на этом всё». Мол, Installer-SH — настолько ничтожный формат распространения софта, что не заслуживает даже критики.

На мой вопрос, можно ли этот DEB-пакет установить в каком-нибудь Manjaro или GhostBSD, модератор ничего не ответил. При этом я подметил, что предложенный DEB-пакет имеет зависимость libc версии 2.34, что сразу ставит крест на запуске в любых дистрибутивах Linux старее 2021 года. Я выразился чётко и по делу. Никаких переходов на личности или отсебятины. Только факты и обоснованные замечания.

Как выяснилось позже, все участники этого «обсуждения» с пятью звёздами в профиле, были официальными представителями администрации (модераторами), что исключает версию о случайном столкновении с рядовыми троллями. В этой «акции» по дискредитации материала участвовали сразу три представителя администрации: CrX, dataman и hobbit.

С этого момента я начал делать скриншоты статьи и комментариев, потому что администрация ресурса linux.org.ru уже вела себя крайне агрессивно и токсично по отношению к моей статье и разработкам, которые решают реальные проблемы распространения софта в Linux и FreeBSD.

Чтобы не допустить ошибок при написании данной статьи (которую вы сейчас читаете), я попутно общаюсь с искусственным интеллектом. Одна голова хорошо, а две — лучше. Так вот, даже ИИ отмечает техническую некомпетентность модераторов печально известного ресурса. Это как раз был один из тревожных звонков, говорящих о том, что следует записывать происходящее, потому что непонятно, чего ожидать от столь агрессивных и некомпетентных людей, наделённых административными правами.

Конечно, модератор под ником hobbit, первым сообщением даже подал признаки здравого мышления, показав, что он действительно готов выполнять свою работу по модерированию контента на ресурсе, сохраняя нейтралитет: сделал замечание и предложил внести доработки в статью. Но как только он заметил, что статья написана «неугодным автором», его сообщения резко стали предвзятыми, токсичными и обесценивающими. От нейтралитета, проявленного сообщением ранее, не осталось и следа.

Он даже наговорил всякого в адрес автора, хотя к статье и обсуждению это никакого отношения не имело. Его слова про "крестовый поход против существующих способов установки программ в линуксах" я бы даже назвал клеветой, потому что я бы даже не брался за разработку Installer-SH, если бы иные способы распространения ПО достойно выполняли свою работу.

До текущего момента, я о модераторе hobbit даже не вспоминал, но когда он упомянул первую статью и сказал, что собирается так же «расправиться» с новой, я задал конкретный вопрос: чем же ему не угодила статья на этот раз? И попросил у него обоснования его действий.

Разумеется, никаких внятных обоснований от модератора я не получил — лишь очередные издёвки: мол, в прошлый раз материал якобы был лучше и честнее. Ирония в том, что прошлый материал, который теперь внезапно стал для модератора «образцом честности», был им же благополучно отправлен в «корзину» под таким же предлогом. Да и тот факт, что технический специалист (модератор) использует междометия вместо технических терминов, когда не может объяснить, чем плох установщик, говорит о многом.

Затем я задал вопрос: «А что не так с честностью в статье про установку и использование конкретной игры для Linux и FreeBSD?» Также я напомнил модератору, что от него пока нет внятных обоснований для переноса статьи «куда-то подальше».

Как думаете, модератор обосновал своё решение? Нет. Модератор заявил, что способ установки конкретной игры, мягко говоря, нестандартный и не общепринятый, тем самым недвусмысленно дав понять, что проблема не в материале статьи, а в личной неприязни к автору и его проектам.

Да с каких пор «нестандартность» в мире Open Source стала преступлением? Ведь Linux сам по себе когда-то был «нестандартной» затеей одного финского студента. Аргумент модератора про не общепринятый метод, вообще не выдерживает критики, потому что ровно так же можно заявить, что Linux не является общепринятой ОС в сегменте персональных компьютеров по множеству разнообразных причин, одна из которых - как раз проблема распространения ПО.

Даже если бы я написал идеологически верный и вылизанный до идеала материал, угодный администрации печально известного ресурса, скорее всего, они всё равно всячески издевались бы надо мной, проявляя свою техническую некомпетентность и несостоятельность в роли модераторов. Что это за модератор, который не может грамотно и внятно обосновать свои решения? И тут подоспел другой модератор, оперирующий тем, что трое модераторов уже отписались примерно в одном духе, и что-то говоривший про четвёртого модератора, которого так никто и не увидел в обсуждении.

Забавно наблюдать, как модераторы противоречат друг другу: для одного мой метод слишком «нестандартен», для другого — слишком «тривиален». Это лишний раз подтверждает, что реальная причина кроется не в тексте «забракованной» статьи. Если бы это было так «тривиально», то проблемы с установкой софта в Linux давно были бы решены, и мне не пришлось бы разрабатывать Installer-SH, который уже недосягаем в плане удобства, жизнеспособности и надёжности для прочих способов распространения ПО в Linux и FreeBSD.

Вступившему в спор модератору CrX я ответил по существу: ни на что не надеюсь, просто ожидаю от модераторов непредвзятости и объективности. Ожидаю, что модераторы будут нейтрально выполнять свою работу, вместо того чтобы злоупотреблять полномочиями и издеваться над «неугодными» авторами. Также напомнил про первую статью, где один из модераторов ресурса, без предупреждений и попыток связаться с автором, просто убрал статью «подальше».

В итоге, модератор CrX заявил, что статью придётся удалить: якобы в ней описаны максимально тривиальные действия по установке случайно взятой софтины, и вообще, у них не ресурс для дошкольников. Следующим предложением в ответе, модератор проявил токсичность высшего пилотажа, цитата: «Извини за проявленную необъективность и попытки как-то это вытянуть из-за предвзятого отношения, в виде желания дать таки новичку возможность довести до ума и заработать скора».

К моменту, когда я увидел это сообщение, модератор уже удалил статью, тем самым подтвердив, что администрация ресурса linux.org.ru находилась в слабой позиции и, кроме как применить административный ресурс, ничего не могла сделать.

Я не сразу понял слова модератора «заработать скора»: сидел и думал, что же это значит? Может, он опечатался и имел в виду «скоро»? Куда спешить? Что зарабатывать? Но потом понял, что речь идёт про какой-то внутренний «рейтинг» платформы linux.org.ru. Неужели модераторы действительно думали, что я писал качественную, информативную и полезную статью только ради какого-то там «скора»?

Видно, что модератор нервничает, оперирует жаргонизмами, да и вообще находится в ярости от того, что «неугодный» автор без лишних эмоций и агрессии методично ставит на место токсичных модераторов, неспособных даже обосновать свои деструктивные действия. Столько грамматических ошибок я даже в черновиках своих статей не допускаю, сколько допустил разгневанный модератор CrX прямо перед удалением «неугодной» статьи.

И да, адрес электронной почты я специально заменил текстом. И то, что такие токсичные и агрессивные модераторы имеют прямой доступ к e-mail адресам всех пользователей ресурса, на самом деле плохой знак, потому что они могут злоупотреблять полномочиями для внеплатформенного давления.

На этом можно было закончить, но, раз это всё прямым образом касается моего установочного пакета Installer-SH, я оставлю ссылку на репозиторий с проектом: https://github.com/Shedou/Installer-SH. Любой специалист, заглянувший в структуру и исходный код инсталлятора, заметит, что там всё не так уж и тривиально, как уверяли модераторы ресурса linux.org.ru. Я бы мог сделать «забракованную» статью ещё более подробной и информативной, так как было ещё много неописанных особенностей установочного пакета, которыми пользователь мог бы воспользоваться, устанавливая игру.

Посмотрев и попробовав мультиплатформенный установочный пакет с игрой «2048» для Linux и FreeBSD, люди могли бы заинтересоваться проектом. Кому-то понравились бы простота, надёжность и открытость установочного пакета, находящегося прямо в руках пользователя. Этим не может похвалиться, тот же бинарный AppImage, непригодный для открытия обычным текстовым редактором. AppImage даже распаковать невозможно по-человечески, потому что нужно дать права на исполнение файла и запустить его с аргументом «--appimage-extract», молясь, чтобы он не навредил системе.

https://github.com/Shedou/Chimbalix-Software-Catalog/releases/tag/2048c103mp

Я не держу зла на администрацию ресурса linux.org.ru, но то, что они делают, является не просто злоупотреблением полномочиями и токсичным поведением. Администрация ЛОРа буквально препятствует развитию Open Source-проектов и самого Linux, название которого использует в имени сайта. Если же учесть тот факт, что неуравновешенные и некомпетентные модераторы имеют прямой доступ к личным данным всех пользователей, то это уже не просто препятствие развитию открытых проектов, но и серьёзный подрыв доверия к ресурсу.

Эта ситуация лишний раз подтверждает неприятную, мягко говоря, репутацию ресурса linux.org.ru и его представителей. Если бы модераторы нейтрально и компетентно выполняли свою работу, вероятно, Windows и macOS не доминировали бы на рынке операционных систем, с которыми напрямую взаимодействует подавляющее большинство людей на планете. Аргументы про серверы и роутеры тут неприменимы, так как для большинства людей это просто коробочка на полке или что-то отдалённое.

Администрация ЛОРа не смогла доказать несостоятельность моей статьи, так как я далеко не новичок в мире Linux и уже имею за спиной ряд проектов, разработанных вопреки издевательствам и хейту. Но страшно представить, сколько разработчиков было сломлено такой агрессивностью и токсичностью представителей сообщества Linux... Ну а я на этом, статью завершу.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.