Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux

Установка и распространение программ в Linux и FreeBSD с давних времен были сущим кошмаром для пользователей, и для решения этой проблемы успешно разрабатывается Installer-SH.

Однажды я решил попробовать Linux и пришёл в ужас от того, насколько данный класс операционных систем отсталый, несостоятельный и проблемный. Что тут говорить: разработчики современных дистрибутивов Linux остались практически на том же уровне, что и три года назад. Новые ядра поставили (сломав совместимость со старыми драйверами и оборудованием), системные библиотеки обновили (сломав совместимость со старым софтом), сменили обои на рабочем столе — и готово. И так устроены практически все дистрибутивы Linux.

реклама



А потом я начал создавать свой дистрибутив под названием Chimbalix, потому что я бы не выдержал снова заниматься настройкой ОС после переустановки. Да, Linux тоже нужно переустанавливать, и даже чаще, чем Windows, потому что образовавшийся при обычном использовании ад зависимостей сам себя не рассосёт. Спасибо линуксоидным репозиториям, пакетным менеджерам и общей технической непродуманности, за накапливающийся хаос и проблемы в системе пользователя.

По сей день я не видел ни одного дистрибутива Linux, который смог бы превзойти Chimbalix в плане пользовательского опыта и проработанности в реальном использовании. Каждый раз, пробуя прочие дистрибутивы, я испытываю те же чувства, что когда-то заставляли меня бежать назад на Windows — острое желание поскорее вернуться в комфортную среду. Но вернёмся к истории.

Изрядно поработав над Chimbalix, я почувствовал необходимость решить проблему распространения программ. Так родилась спецификация PortSoft, а после был рождён самодостаточный формат распространения софта под названием Installer-SH. Как видно на скриншоте ниже, количество софта в PortSoft уже давно вышло за рамки пары тестовых программ.

реклама



Изначально Installer-SH разрабатывался исключительно для Chimbalix. Но, начиная с версии 1.8, влияние формата распространилось на остальные дистрибутивы Linux. А с недавнего времени Installer-SH работает даже в среде FreeBSD.
           

На данный момент формат Installer-SH развивается силами одного человека. Это позволяет мне сохранять чистоту архитектуры и быстро внедрять экспериментальные фичи, не вступая в бесконечные дискуссии о стандартах.

реклама



Как можно заметить, я уже работаю над Installer-SH v2.7 и решил поэкспериментировать с искусственным интеллектом при разработке новой версии самодостаточного установочного пакета. Однако искусственный интеллект недолго продержался в разработке и довольно быстро начал склонять меня к тому, чтобы я поскорее выпустил релизную версию.

А ведь я не так уж и много сделал за то время, когда привлекал ИИ к работе над проектом... Обычно я вношу гораздо больше улучшений и исправлений при выпуске новых версий Installer-SH. Раз уж искусственный интеллект уже сдался, назвав мой проект одним из самых надёжных и продуманных инструментов для Linux, то перейду к иному способу разработки.

реклама



Теперь я снова вернусь к разработке, опираясь на собственные ощущения и идеи по совершенствованию проекта. Последние исправления преимущественно затрагивали комментарии, проводилось наведение порядка в исходном коде, а также была существенно переработана функция обновления меню после установки и удаления программ. Теперь обновление меню происходит с помощью XDG-инструмента под названием update-desktop-database. Больше никаких перезапусков панелей рабочего окружения.

Также стоит отметить переработанное окно справки, вызываемое аргументом help в терминале. Описания были обновлены, а сокращения приведены к единой форме из трёх символов.

Среди изменений, улучшающих пользовательский опыт, можно отметить перенос ярлыков обслуживания в отдельную категорию Service. Там находятся ярлыки удаления и открытия каталога с программой. В этот момент у меня появилась одна интересная идея.

Как некоторые могли заметить, у меня уже довольно много программ установлено в формате Installer-SH и каждая — со своим уникальным разделом в меню. Не сказать, что это проблема, но если пользователю нужен десяток разных версий одной программы, то у него будет целый десяток уникальных разделов в меню.

Пока программы в формате Installer-SH можно было пересчитать по пальцам — всё выглядело хорошо и удобно. Но сейчас у нас десятки разных программ в этом формате, и когда их станут сотни и тысячи, это может привести к проблемам. Поэтому я внесу одну незначительную правку в одну строку исходного кода, которая окажет значительное влияние на всю структуру установленных программ.

Похоже, получилось не совсем так, как хотелось бы.

У меня каждая программа создаёт собственные разделы в меню и ярлыки, чтобы не мешать другим программам и не вызывать конфликтов. Судя по всему, нельзя просто взять и объединить разные версии одной программы в один раздел меню, без вмешательства в уже установленное ПО.

Хотя есть у меня тут один нюанс. Возможно, получится обойтись малой кровью...
           

И это отлично сработало. Теперь одноимённые программы будут находиться в одном разделе, а сервисные ярлыки расположились в своём уголке и не мешают пользователю при навигации по меню.

Это называется работой над улучшением пользовательского опыта. Именно это и делает мой самодостаточный формат распространения софта под названием Installer-SH серьёзным инструментом, решающим реальные проблемы Linux, пока остальные бесконечно форкают (клонируют под новыми именами с доработками) изначально несостоятельные репозитории и пакетные менеджеры.

Да, это всё требует поддержки вложенных категорий меню со стороны рабочего окружения согласно спецификациям XDG, что является проблемой. Многие дистрибутивы игнорируют стандарты вложенности меню, из-за чего список приложений превращается в неструктурированный поток ярлыков. Это усложняет навигацию, особенно когда установлено много профессионального софта или разных версий одной программы.

Спецификации XDG существуют не первый год, и то, что разработчики в 2026 году не осилили вложенные категории меню в своих дистрибутивах Linux — это позор и некомпетентность. Так быть не должно. Это крайне плохой пользовательский опыт, когда человек открывает меню приложений и видит кашу из ярлыков, разбросанных по экрану как попало.

Современный подход с централизованными репозиториями кое-как работает при наличии быстрого интернета, если сервисы исправны и у пользователя нет ограничений со стороны провайдера, но в автономных условиях всевозможные пакетные менеджеры вроде Snap, Flatpak и APT становятся недееспособными от слова «совсем». Тем временем Installer-SH сохраняет работоспособность даже в полной изоляции от любых сетей, но при этом никто не запрещает распространять софт в формате ISH, используя репозитории. Installer-SH — это просто другой уровень надёжности и сохранности ПО, недосягаемый для современных репозиториев.

И это действительно серьёзная проблема, потому что невозможно подстроиться под операционные системы, находящиеся в статусе перманентного хаоса и функциональной ущербности. Даже если бы я попытался поддерживать неполноценные рабочие окружения, работающие с нарушениями спецификаций XDG, это ни к чему хорошему не привело бы. Увы.

Я думал поработать над улучшением совместимости Installer-SH с разными ОС, но работать, по сути, не над чем. С моей стороны всё работает как задумано, а отсутствующие вложенные категории в меню приложений в сторонних дистрибутивах Linux — проблема сугубо разработчиков, не соблюдающих спецификации.

Эта ситуация бесит, особенно учитывая, как разработчики дистрибутивов Linux заявляют на официальных сайтах, мол, их дистрибутивы якобы дружелюбны и просты в использовании... Но останавливаться на этом смысла нет, надо двигаться дальше. Вопрос только: куда? Что делать дальше?
           

Я уже не знаю, куда дальше улучшать самодостаточный установочный пакет Installer-SH. Он просто работает.
                               

Как улучшать то, что и так отлично работает?
                               

Точно, в программе удаления можно убрать лишние две строчки исходного кода, которые больше не используются из-за смены принципов обновления меню приложений.

Ну а дальше осталось только упаковать какое-нибудь приложение, разработанное компетентными разработчиками, не требующее тысячи всевозможных зависимостей от системы и провести тестирование в реальных условиях.

Похоже, найти полезную, бинарно независимую программу, которую можно было бы протестировать в широком диапазоне дистрибутивов Linux, будет затруднительно. Из-за специфики философий Open Source и Linux, где софт иногда распространяют только в виде исходного кода, а одна библиотека может использоваться десятками разных приложений, найти полезную и независимую программу для Linux крайне сложно.

Так что я решил взять крайне простую игру 2048 в терминальном исполнении, но, присмотревшись внимательнее, обнаружил зависимость от GLIBC 2.34, что печально.

Делать нечего, придётся скомпилировать программу самому, по-человечески, потому что имеющиеся исполняемые файлы для Linux непригодны для распространения по причине характерного «ада зависимостей».

Вот уже совсем другое дело! Конечно, размер исполняемого файла увеличился с 18 до 758 килобайт, но разве это проблема? Совершенно нет. Это даже для компьютеров нулевых годов не было проблемой, потому что уже были HDD на десятки гигабайт. Зато теперь программа полностью самодостаточна и не требует наличия специфических версий системных библиотек, а значит, потенциально может запуститься практически в любом дистрибутиве Linux.

Игра увлекательная, но это как-то несерьёзно для развёртывания целого установочного пакета. Хотя если Installer-SH даже с этим справится, то это лишний раз подтвердит состоятельность моего самодостаточного формата.

Немного изучив исходный код игры, я пришёл к выводу, что специализированный лаунчер формата Installer-SH нет смысла применять для запуска данной игры, разве что оставить его в качестве прослойки для перехвата кода ошибки, если что-то пойдёт не так при запуске программы. Иначе программа тихо закроется без моей прослойки ISH, никак не оповестив пользователя об ошибке.

А ещё обнаружилось несколько функций, активируемых аргументами запуска. Для всего этого нужно будет создать ярлыки. Негоже заставлять пользователя ковыряться в терминале, когда всё это можно реализовать в виде удобных ярлыков.

Единственное мне не нравится как программа закрывает терминал при выходе, а это значит, что игрок не увидит свой результат в конце игры если терминал сразу закроется.

Добавляем простенькое условие в конец вспомогательного скрипта для запуска приложения.

И теперь игра не закрывается самопроизвольно. Пусть это и мелочь, но достойная внесения в основной исходный код установочного пакета, ибо приносит реальную пользу при использовании. Именно на таких реальных случаях использования и разработан мой формат распространения софта, что и делает его гораздо лучше прочих способов распространения софта для Linux.

Ну а в процессе заполнения информации о программе в установочном пакете Installer-SH я запнулся на поле URL. В итоге пошёл искать разработчика и нашёл его репозиторий на GitHub, а там явно гораздо более свежая версия игры лежит, чем та, что я достал из репозиториев Debian.

Скомпилировал последнюю доступную версию игры из исходного кода. Благо разработчик адекватный и проблем с зависимостями не было. Ну и осталось подготовить ярлыки для размещения на рабочем столе и в меню приложений. На рабочем столе размещу лишь один ярлык, но он будет содержать в себе "действия", которыми можно запустить игру в любых доступных вариациях.

Я не добавляю сюда варианты запуска вроде help и version, потому что в справке говорится про режимы запуска через терминал, которые уже реализованы ярлыками, а версия и так указана в ярлыках.

Также переключаю архиватор на системный tar вместо 7-Zip, так как исполняемые файлы архиватора весят многократно больше самой игры. Кто-то скажет, мол, архиватора tar может и не быть в каком-нибудь Linux, но у меня тогда возникает вопрос: а что такой Linux вообще может, если в нём нет даже базового архиватора tar? Это уже не операционная система по факту, там и спецификации XDG наверняка не будут реализованы. Так что это уже не моя проблема, если вдруг в системе не окажется крайне базовой утилиты под названием tar.

Окно конфигурации файлов отключаю, так как программа крайне проста и не вмешивается в домашний каталог пользователя во время работы. Нет необходимости выносить что-либо в отдельный каталог для предотвращения замусоривания.

Настроив файлы с ярлыками, я упаковал архивы с игрой. Похоже, нужно будет доработать модуль архивации, работающий в режиме tar, а то информативность страдает. Благодаря реальному использованию выявляются и исправляются такие недостатки формата Installer-SH.

Я впервые упаковываю данную игру в новый формат Installer-SH, поэтому провожу ручную проверку и тестирование собранного пакета. И только если всё будет в порядке, я проведу чистку, запустив Installer-SH с аргументом clean.

Всё работает как положено.

Теперь можно вычистить весь мусор и собрать распространяемый tar-архив с игрой в формате Installer-SH.

Итого имеем установочный архив с игрой весом всего 470 килобайт.

Эту игру, упакованную в самодостаточный Installer-SH, буквально можно разместить на дискете, и ещё останется свободное место. Хотя tar сжимает хуже, чем 7-Zip, даже так файлы игры общим размером около 860 килобайт были сжаты до 350 килобайт (program_files.tar.xz).

Около 9 килобайт ушло на архив с ярлыками и базовыми файлами самодостаточности, подготовку разделов меню и спецификации PortSoft. 88 килобайт отвелось под основной установочный файл со всей логикой программы установки, а 13 килобайт — на файл русской локализации. Как можно заметить, даже в таких суровых условиях основная часть приходится на игру, и лишь малая — на сам Installer-SH. И да, программа оценки занятого места на диске учитывает фактически занятый объем с учётом размера кластера, поэтому значения округлены с шагом 4 килобайта, даже если размер файла меньше.

Осталось загрузить самодостаточный установочный пакет игры в репозиторий GitHub. Возможно, я и использую сейчас репозиторий, но по факту программа в формате Installer-SH стоит на уровне выше репозиториев и не ограничивается ими в плане распространения.

https://github.com/Shedou/Chimbalix-Software-Catalog/releases/tag/2048c103

Данный установочный пакет вполне реально распространять даже дискетами. Причём на одну дискету влезет три таких архива. Таким образом, мне не удалось выявить серьёзных проблем в процессе использования актуальной на текущий момент версии Installer-SH, требующих срочного исправления и доработки. По идее, уже можно выпускать финальную версию 2.7. Но если подумать, у меня ведь нет актуальной инструкции по работе с установочным пакетом для разработчиков...

Точно, пока повременю с выпуском релизной версии ISH - нужно разработать инструкцию, даже если в ней по сути нет смысла. Я же разрабатываю Installer-SH таким образом, чтобы в нём можно было разобраться без каких-либо инструкций, если, конечно, есть желание разбираться. В любом случае разработку инструкции уже оставлю для другой статьи.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Добавить в закладки

Теги

игры linux chimbal chimbalix разработка тестирование test debian installer-sh freebsd
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming OC
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 1000W White
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
Asus анонсировала 18-дюймовый ноутбук Tianxuan 7 Pro Max с Ryzen 9 9955HX и RTX 5070 Ti
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
«Коммерсант»: Роскомнадзор начинает атаки на западных разработчиков видеоигр
Группа физиков: Скручивание атомарно тонких слоев позволяет передавать информацию без электричества
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
Начало серийного производства авиалайнеров МС-21 перенесли на I квартал 2027 года
Core Ultra 5 225 оказался всего на 13,7% быстрее Core i5-12400F в играх
Brembo разработала принципиально новые тормоза Sensify без гидравлики
Минпромторг поддержал введение НДС в размере 22% на зарубежные товары с маркетплейсов
Глава Минпромторга Алиханов: Ил-114-300 превосходит зарубежных конкурентов по многим параметрам

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter