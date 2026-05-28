Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Учёные из Швейцарии разработали генератор абсолютно случайных чисел на основе квантовой запутанности
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) впервые получили идеально случайные числа на основе квантовой запутанности
реклама

Случайные числа нужны для шифрования, цифровых подписей и защищённой связи. Однако даже лучшие современные генераторы обладают микроскопическими отклонениями — одни числа выпадают чуть чаще других. В криптографии такие погрешности могут стать уязвимостью.

Изображение: Grok

Профессор ETH Zurich Ренато Реннер пояснил, что невозможно создать идеально симметричную монету или идеальный игральный кубик — одна грань всегда будет выпадать немного чаще. Даже квантовые генераторы на фотонах не свободны от систематических ошибок. Команда Реннера применила метод «усиления случайности»: из несовершенной случайности получили идеальную.

реклама

Эксперимент опирался на тест Белла — стандартный квантовый метод проверки запутанности частиц. Два кубита охладили почти до абсолютного нуля и связали через микроволновые фотоны. Расстояние в 30 метров между чипами гарантировало, что никакая информация (даже со скоростью света) не успеет повлиять на измерения. Затем исследователи намеренно использовали неидеальный генератор для выбора настроек измерений и обработали результаты специальным алгоритмом.

По словам Реннера, новая последовательность нулей и единиц стала по-настоящему совершенной, и это можно сертифицировать. Андреас Валльрафф, соавтор работы, добавил, что успех стал возможным благодаря улучшенному тесту Белла.

Квантовая запутанность уже давно используется для криптографии, но получение сертифицированных идеальных случайных чисел качественно меняет дело. Любое предсказуемое отклонение в генераторе делает шифр потенциально взламываемым, но теперь эта проблема решена физически. Технология может стать таким же стандартом для случайных чисел, каким атомные часы стали для точного времени. Правда, практическое применение потребует удешевления и компактизации установок с 30-метровыми охлаждаемыми трубками.

#исследование #швейцария #шифрование #квантовая запутанность #криптография #квантовая защита шифрования #квантовая криптография #случайные числа #тест белла
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
Солнце 19 дней подряд излучало мощный радиосигнал — это в четыре раза дольше прежнего рекорда
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Стали известны цены на автомобили возрождённого бренда Volga
На севере Петербурга появится новый путепровод
NVIDIA прекратила поддерживать свою панель управления после двух десятилетий работы
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter