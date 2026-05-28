Global_Chronicles
Bugatti создает новый эксклюзивный гиперкар на базе Chiron с дизайном в стиле Bolide и Tourbillon
Bugatti продолжает работу над новым эксклюзивным гиперкаром подразделения Programme Solitaire. По данным источников, модель построят на базе Chiron и оформят с элементами Tourbillon и Bolide.
Пока Bugatti завершает разработку Tourbillon, компания параллельно занимается ещё одним ограниченным проектом. Речь идет о новой модели подразделения Programme Solitaire, которое выпускает лишь несколько автомобилей в год.

Изображение: Сarscoops

Programme Solitaire представило первый автомобиль летом прошлого года. Тогда компания показала уникальный Brouillard на базе Chiron. Позже линейку пополнил FKP Hommage, созданный как современная версия Veyron. Теперь подразделение готовит еще один эксклюзивный гиперкар. По информации The Supercar Blog, новинка снова использует платформу Chiron, однако внешний вид объединит черты Tourbillon и трекового Bolide.

Tourbillon сохранил узнаваемые элементы Bugatti, включая фирменную решетку радиатора и характерную боковую линию кузова. Bolide отличается совершенно другим подходом. Этот гиперкар получил агрессивную аэродинамику и кузов, ориентированный на максимальную прижимную силу.

Новая модель, по сути, соединит оба направления дизайна. При этом автомобиль сохранит 8,0-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами. Ранее компания планировала завершить историю мотора моделью Mistral.

По предварительным данным, Bugatti может представить автомобиль в конце текущего квартала или в третьем квартале. Одной из вероятных площадок для премьеры называют автомобильную неделю в Монтерее.

#автомобили #bugatti #гиперкары #bugatti tourbillon #bugatti chiron #bugatti bolide #programme solitaire #w16
Источник: carscoops.com
