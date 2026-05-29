Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5600 в 007 First Light и других современных играх
Процессоры тестировались совместно с RTX 4070 Super.
Процессор AMD Ryzen 5 5500X3D, являющийся одной из самых доступных моделей с 3D V-Cache для платформы AM4, может заинтересовать геймеров, которые стараются сэкономить на фоне неблагоприятной ситуации, сложившейся на рынке. Эксперт YouTube-канала RandomGaminginHD решил проверить, насколько хорош Ryzen 5 5500X3D по сравнению с обычным Ryzen 5 5600, протестировав обе модели совместно с видеокартой GeForce RTX 4070 Super и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200.

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Оба процессора имеют 6 ядер и 12 потоков, но Ryzen 5 5500X3D снабжён 96 МБ кэш-памяти третьего уровня, в то время как Ryzen 5 5600 имеет лишь 32 МБ L3-кэша. При этом стандартная модель достигает частоты 4,4 ГГц в режиме boost, тогда как процессор с 3D V-Cache работает на максимальной частоте до 4 ГГц. В разрешении 1080p результаты средней частоты кадров/1% low были следующими:

  • 007 First Light (высокие настройки): Ryzen 5 5500X3D – 98 fps/69 fps, Ryzen 5 5600 – 90 fps/69 fps
  • Battlefield 6 (высокие настройки, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 146 fps/101 fps, Ryzen 5 5600 – 117 fps/87 fps
  • Crimson Desert (высокие настройки): Ryzen 5 5500X3D – 102 fps/67 fps, Ryzen 5 5600 – 86 fps/56 fps
  • Cyberpunk 2077 (высокие настройки): Ryzen 5 5500X3D – 106 fps/69 fps, Ryzen 5 5600 – 87 fps/56 fps
  • Forza Horizon 6 (пресет Ultra, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 136 fps/97 fps, Ryzen 5 5600 – 120 fps/89 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (пресет макс. RT, TAA): Ryzen 5 5500X3D – 114 fps/89 fps, Ryzen 5 5600 – 85 fps/66 fps
В целом, оба CPU в паре с RTX 4070 Super обеспечивают высокие показатели fps в современных играх, но процессор с 3D V-Cache выигрывает у обычной модели относительно средней частоты кадров — в частности, в 007 First Light процессор Ryzen 5 5500X3D быстрее Ryzen 5 5600 на 9 %, в Battlefield 6 производительнее на 25 %, в Crimson Desert опережает соперника на 19 %, в Cyberpunk 2077 обходит на 22 %, а в Forza Horizon 6 и Grand Theft Auto V Enhanced — на 13 и 34 % соответственно.

#ryzen 5 5600 #ryzen 5 5500x3d
Источник: youtube.com
