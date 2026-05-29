This_is_the_way
«Яковлев» разработал новый силовой отсек для носовой части самолёта
Специалисты ПАО «Яковлев» (в структуре ОАК) совместно с Минпромторгом РФ запатентовали инженерное решение для монтажа оборудования в передней части фюзеляжа. Конструкция позволяет надёжно фиксировать сменные блоки аппаратуры внутри самолёта.
Согласно данным, опубликованным в реестре Роспатента, Минпромторг России и ПАО «Яковлев» (предприятие входит в состав Объединённой авиастроительной корпорации) оформили патент на новую техническую разработку. Изобретение касается конструкции передней части фюзеляжа воздушного судна, где размещается блок оборудования. Главная цель — обеспечить прочное и устойчивое крепление этого модуля.

Изображение: yakovlev.ru

Разработанная конструкция носового отсека включает несколько ключевых элементов: несущий каркас, внешнюю обшивку и аэродинамический колпак, который закрепляется на этом каркасе. Силовой набор, в свою очередь, состоит из двух кольцевых шпангоутов (первого и второго), двух продольных силовых балок, двух вертикальных стенок, двух поперечных балок и вспомогательных технологических накладок.

Верхняя часть отсека соединяется с помощью продольных балок. Для нижней части используются вертикальные стенки и поперечные элементы. Каждая из стенок имеет вертикальную полку, которая фиксируется ко второму шпангоуту. У каждой поперечной балки имеется горизонтальная полка, соединённая с соответствующей стенкой. Первый шпангоут оснащён двумя выступами с плоскими площадками, которые располагаются на одном уровне с поперечными балками.

Второй шпангоут получил собственную вертикальную стенку. К ней поперечные балки прикрепляются через пару кронштейнов. Технологические накладки устанавливаются поверх каждой горизонтальной полки балки, а также на соответствующие плоские площадки выступов первого шпангоута.

В итоге разработчикам удалось добиться жёсткой и надёжной фиксации съёмного блока с аппаратурой внутри носовой части фюзеляжа. Патент на данное техническое решение уже официально получен. Разработка может применяться как на гражданских, так и на военных летательных аппаратах, где требуется оперативная установка и замена оборудования в переднем отсеке.

#ростех #гражданская авиация #мс-21 #оак #роспатент #объединённая авиастроительная корпорация #яковлев #иркутский авиационный завод #минпромторг россии
