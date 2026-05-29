GOTREK
В Петербурге с мёртвой точки сдвинулось строительство метро «Шуваловский проспект»
Станцию планируют открыть к 2034 году.
В Петербурге случилось то, чего жители Приморского района ждали, кажется, вечность. Опубликован конкурс на первые работы по продлению «фиолетовой» ветки – объявлен тендер на обустройство шахты.

Проект многократно хоронили и воскрешали. Впервые станцию «Шуваловский проспект» пообещали ещё в начале 2010-х. Тогда казалось, что метро придёт в новые кварталы чуть ли не к 2015 году. Но планы менялись, сроки растягивали, а жители только вздыхали.Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru

В 2013-м Смольный утвердил новую дату — 2020 год. Не случилось. Потом были другие корректировки, но по-настоящему проект ожил только в середине 2020-х, когда город наконец нашёл деньги и подписал контракты с метростроевцами.

Самое болезненное решение случилось, когда дошли до инженерных изысканий. Изначально между «Шуваловским» и «Коломяжской» хотели разместить ещё одну станцию — «Каменку». Но не позволили грунты – плывун. К тому же расстояние получилось бы меньше километра, что для петербургского метро нонсенс.

В итоге от «Каменки» отказались. А станцию «Магистраль 31» перенесли ближе к зелёной зоне между рекой Каменкой и Ржавым ручьём. Местные жители, конечно, возмущались — целые кварталы остались без шаговой доступности. Но в КГА развели руками: бюджет не резиновый, а траволаторы за бюджетный счёт никто тянуть не будет.

В общем, история у станции долгая и нервная. И вот теперь, кажется, наступает момент, когда многолетние обещания начинают превращаться в реальные тоннели.

11 июня завершатся торги на поиск подрядчика, который займётся шахтой № 610. Победитель получит почти 110 миллионов рублей, за которые он должен:

  • проложить временные бетонные дороги, чтобы потом перемещать тоннелепроходческие щиты;
  • смонтировать тротуары в обход стройки;
  • выровнять и укрепить грунт под шахтный ствол.

Контракт действует до конца 2026 года, но на саму подготовку дают всего полгода. То есть к началу 2027-го площадка должна быть готова под запуск щитов.

В документах проект числится как продолжение линии от «Комендантского проспекта» до будущей станции «Коломяжская». Но для пассажиров главная точка — всё-таки «Шуваловский проспект». Именно она станет новой конечной на ближайшие годы.

Общая длина нового участка — больше четырёх километров. Копать собираются с двух сторон одновременно. От «Коломяжской» на юг пойдёт двухпутный щит «Надежда» (тот самый, который только что закончил проходку под «зелёной» «Каменкой»). А от «Комендантского» навстречу ему выдвинутся два обычных однопутных щита.

Плюс для станций построят новое электродепо «Коломяжское». Без него пускать поезда на удлинённую линию нельзя — старые парки составов уже трещат по швам. Ведь «Комендантский» и «Старая Деревня» работают на пределе, наземный транспорт в часы пик стоит колонной.

«Шуваловский проспект» должен всё изменить. По плану, здесь организуют пересадку на «зелёную» ветку — а именно на строящуюся станцию «Каменка». Получится первый пересадочный узел метро на севере города. Хотите в центр — поедете по «фиолетовой», нужно на Васильевский остров или правый берег — пересядете на «зелёную». Это не просто новая станция, а целая новая логистика для десятков тысяч человек.

Официально открытие станции намечено на 2034 год. Да, это почти десять лет. И да, это разочарует всех, кто надеялся на «через пару лет». Но давайте честно: петербургская геология — это ад для метростроителей. Плывуны, насыщенные водой грунты, плотная застройка. Каждый километр здесь стоит бешеных денег и времени. По городской программе, на продление «фиолетовой ветки» до 2034 года заложено 198 миллиардов рублей. Только отрезок от «Комендантского» до «Шуваловского» потянет на 120 миллиардов.

То, что конкурс объявлен уже сейчас, — обнадёживающий знак. Проект перестал быть «вечно перспективным» и превратился в стройку с реальным бюджетом и реальными сроками.

Источник: share.google
