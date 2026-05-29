Global_Chronicles
Приобрести суперкар Toyota GR GT за $220.000 просто так нельзя: покупателям придётся пройти проверку
Toyota готовит для GR GT отдельную систему продаж с проверкой покупателей.
Toyota меняет подход к продаже дорогих спортивных моделей. Для будущего GR GT компания создает отдельную схему обслуживания и отбора клиентов.

 

Гибридный суперкар Toyota GR GT выйдет в 2027 году и станет одной из самых дорогих моделей бренда. По предварительным данным, стоимость автомобиля превысит $220 тысяч. При этом компания считает, что высокая цена сама по себе не должна становиться главным критерием для покупки.

Директор программы Gazoo Racing Sports Car Джефф Бал рассказал Autoblog, что Toyota долго изучала будущую аудиторию конкретно этой модели. По его словам, бренд раньше не работал с подобными клиентами ни через дилеров Toyota, ни через Lexus.

Продажи GR GT в США организуют через салоны Lexus. Обычные дилерские центры Toyota в этой схеме участвовать не будут. С покупателями станут работать специальные консультанты GR Meister. Они будут сопровождать клиента на всех этапах — от первого обращения до получения автомобиля и дальнейшего обслуживания.

Toyota также собирается внимательно проверять потенциальных владельцев. Джефф Бал сравнил этот процесс с собеседованием. Компания пока не раскрывает точные требования, но уже ясно, что одного статуса или известности окажется недостаточно. Производитель хочет видеть среди владельцев людей, которые действительно планируют пользоваться автомобилем, а не перепродавать его сразу после покупки.

GR GT получит гибридную установку на базе 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Ожидаемая мощность составит не менее 641 лошадиной силы, а крутящий момент достигнет 850 Нм.

#автомобили #toyota #lexus #суперкар #gazoo racing #gr gt #toyota gr gt #гибридные суперкары #гибридный двигатель v8
Источник: carscoops.com
