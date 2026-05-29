Toyota готовит для GR GT отдельную систему продаж с проверкой покупателей.

Toyota меняет подход к продаже дорогих спортивных моделей. Для будущего GR GT компания создает отдельную схему обслуживания и отбора клиентов.

Изображение: Сarscoops

Гибридный суперкар Toyota GR GT выйдет в 2027 году и станет одной из самых дорогих моделей бренда. По предварительным данным, стоимость автомобиля превысит $220 тысяч. При этом компания считает, что высокая цена сама по себе не должна становиться главным критерием для покупки.

реклама

Директор программы Gazoo Racing Sports Car Джефф Бал рассказал Autoblog, что Toyota долго изучала будущую аудиторию конкретно этой модели. По его словам, бренд раньше не работал с подобными клиентами ни через дилеров Toyota, ни через Lexus.

Читайте: Флагманский Lucid Air ломался слишком часто — производителю пришлось вернуть деньги владельцу





Продажи GR GT в США организуют через салоны Lexus. Обычные дилерские центры Toyota в этой схеме участвовать не будут. С покупателями станут работать специальные консультанты GR Meister. Они будут сопровождать клиента на всех этапах — от первого обращения до получения автомобиля и дальнейшего обслуживания.

Изображение: Сarscoops

Toyota также собирается внимательно проверять потенциальных владельцев. Джефф Бал сравнил этот процесс с собеседованием. Компания пока не раскрывает точные требования, но уже ясно, что одного статуса или известности окажется недостаточно. Производитель хочет видеть среди владельцев людей, которые действительно планируют пользоваться автомобилем, а не перепродавать его сразу после покупки.

Читайте: Представлен внедорожник Fortress на базе Ford F150 Raptor за $285000 с бронепакетом и V8 на 850 л.с.





Изображение: Сarscoops

GR GT получит гибридную установку на базе 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Ожидаемая мощность составит не менее 641 лошадиной силы, а крутящий момент достигнет 850 Нм.