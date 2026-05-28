Американская компания Rezvani расширила линейку необычных внедорожников новой моделью Fortress. Автомобиль сочетает платформу Ford F-150 Raptor, доработанное шасси и набор защитных систем для экстремального офф-роуда.

Rezvani впервые показала Fortress в начале месяца, а теперь раскрыла подробности проекта. Производитель называет модель «тактическим внедорожником» и предлагает для нее несколько пакетов защиты.

Автомобиль построен на базе Ford F-150 Raptor. Fortress получил полностью переработанный кузов с угловатыми панелями, массивным передним бампером и новым капотом с воздухозаборниками. Также появились расширенные крылья, дополнительные световые элементы и увеличенный дорожный просвет.

Покупатели смогут выбрать 17-, 18- или 20-дюймовые колеса с внедорожными шинами диаметром до 40 дюймов. Подвеска ориентирована на бездорожье, а клиренс достигает 381 мм. Сзади установили оригинальные фонари и выпускную систему с четырьмя патрубками.

Салон сохранил архитектуру Ford, однако Rezvani добавила фирменные логотипы и новые варианты отделки сидений. Для модели подготовили более десяти вариантов оформления интерьера.

За доплату компания предложит бронированный пакет стоимостью $85 000. В него входят пуленепробиваемые стекла, усиленные панели кузова, защищённое днище и специальные шины с возможностью движения после прокола.

Базовым мотором стал 3,5-литровый V6 мощностью 450 л.с. Альтернативой выступает 5,2-литровый V8 с наддувом, который развивает 850 л.с. и 880 Нм. Оба двигателя работают с десятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Цена Fortress начинается от $285 000, а тираж ограничат 100 экземплярами.