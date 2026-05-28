Это даже не сотня, а сильно больше.

На сегодняшний день судьба Северного морского пути как транспортной артерии между Европой и Азией в условиях происходящих сейчас геополитических потрясений и падения реального уровня жизни в некогда процветающем «райском саду» под большим вопросом. Впрочем, ситуация такова, что всё может практически в один момент измениться, и востребованность данного маршрута, полностью лишённого пиратства, независящего от воли третьих стран, и гораздо более эффективного по сравнению с традиционными морскими путями, возрастёт многократно.

Источник изображения: ChatGPT.

По всей видимости, именно из такого кажущегося сегодня фантастически позитивным сценария исходят в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). Так, в пресс-службе ОСК заявили, что для эффективного развития Северного морского пути России до 2035 года необходимо обзавестись свыше полутора сотнями судов различного класса. Среди них порядка 100 грузовых судов, 18 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного назначения.

Как отметил замгендиректора ОСК по гражданскому судостроению Кирилл Торопов, речь идёт не просто о развитии Северного морского пути, а о создании Трансарктического транспортного коридора, который объединит морские грузоперевозки, а также связанные с ними автомобильную, портовую, железнодорожную и речную инфраструктуры.

Предполагается, что в перспективе по Трансарктическому транспортному коридору будет перевозиться свыше 100 миллионов тонн грузов ежегодно.