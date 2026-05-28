Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Sandisk возвращает на рынок SATA SSD для противостояния высоким ценам на накопители
Технология SATA приходит на выручку пользователям
реклама

Бум ИИ затронул не только оперативную память, но и SSD-накопители, которые также выросли в цене. Компания Sandisk взялась хотя бы частично исправить положение, снабдив пользователей ПК более доступными вариантами.

Гигант индустрии задумал вернуть на конвейер широко распространенные ранее SATA-диски, на данный момент стремительно вытесняемые технологией NVMe. Информацию об этом раскопал инсайдер momomo_us, который обнаружил накопители Sandisk 320 и Sandisk 520 в каталоге ритейлера Amazon UK.

реклама

На данный момент технические характеристики будущих продуктов представлены в ограниченном виде. Оба SSD выполнены в форм-факторе 2,5" и имеют узкий профиль с толщиной 7 мм. Таким образом, они отлично подойдут для ультрабуков последнего поколения, а также тонких и легких ноутбуков, не поддерживающих стандартные диски толщиной 9,5 мм.

Младший Sandisk 320 позиционируется производителем в качестве решения для массового сегмента. Диапазон емкостей составляет от 320 ГБ до 2 ТБ, максимальная скорость последовательного чтения равна 545 МБ/с, а записи — 525 МБ/с. Sandisk 520, в свою очередь, нацелен на профессионалов, создателей контента и продвинутых пользователей. Он отличается от Sandisk 320 скоростью чтения — до 560 МБ/с, что выше на 2,7%.

Что касается используемого контроллера, то до официального анонса он, по всей видимости, останется неизвестен. Но обычно Sandisk закупает чипы у сторонних поставщиков, включая Marvell, Silicon Motion и SandForce.

А вот насчет памяти в карточке товара четко указано, что в SSD будет применена собственная 3D NAND от Sandisk. Однако завышать ожидания здесь не стоит, так как микросхемы скорее всего будут не самого последнего поколения. В дополнение Amazon указал еще одну цифру — TBW для модели Sandisk 520 на 4 ТБ, и равно данное значение 1000 ТБ.

#ssd #sandisk #твердотельный накопитель #sata
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
Thermalright представила компактные блоки питания ATX 3.1 серии GN с мощностью от 650 до 850 Вт
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
Солнце 19 дней подряд излучало мощный радиосигнал — это в четыре раза дольше прежнего рекорда
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter