Технология SATA приходит на выручку пользователям

Бум ИИ затронул не только оперативную память, но и SSD-накопители, которые также выросли в цене. Компания Sandisk взялась хотя бы частично исправить положение, снабдив пользователей ПК более доступными вариантами.

Гигант индустрии задумал вернуть на конвейер широко распространенные ранее SATA-диски, на данный момент стремительно вытесняемые технологией NVMe. Информацию об этом раскопал инсайдер momomo_us, который обнаружил накопители Sandisk 320 и Sandisk 520 в каталоге ритейлера Amazon UK.

реклама

На данный момент технические характеристики будущих продуктов представлены в ограниченном виде. Оба SSD выполнены в форм-факторе 2,5" и имеют узкий профиль с толщиной 7 мм. Таким образом, они отлично подойдут для ультрабуков последнего поколения, а также тонких и легких ноутбуков, не поддерживающих стандартные диски толщиной 9,5 мм.

Младший Sandisk 320 позиционируется производителем в качестве решения для массового сегмента. Диапазон емкостей составляет от 320 ГБ до 2 ТБ, максимальная скорость последовательного чтения равна 545 МБ/с, а записи — 525 МБ/с. Sandisk 520, в свою очередь, нацелен на профессионалов, создателей контента и продвинутых пользователей. Он отличается от Sandisk 320 скоростью чтения — до 560 МБ/с, что выше на 2,7%.

Что касается используемого контроллера, то до официального анонса он, по всей видимости, останется неизвестен. Но обычно Sandisk закупает чипы у сторонних поставщиков, включая Marvell, Silicon Motion и SandForce.

А вот насчет памяти в карточке товара четко указано, что в SSD будет применена собственная 3D NAND от Sandisk. Однако завышать ожидания здесь не стоит, так как микросхемы скорее всего будут не самого последнего поколения. В дополнение Amazon указал еще одну цифру — TBW для модели Sandisk 520 на 4 ТБ, и равно данное значение 1000 ТБ.