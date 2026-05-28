Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
BYD начала выпуск собственного 4-нм чипа Xuanji A3 для систем автономного вождения уровня L3 и L4
BYD представила собственный 4-нм чип Xuanji A3 для ИИ систем управления автомобилем. Компания заявила, что разработка поддерживает функции автономного вождения уровня L3 и L4.
реклама

Автопроизводители все активнее разрабатывают собственные микросхемы для систем помощи водителю и автопилота. Китайская BYD теперь решила сократить зависимость от сторонних поставщиков и перейти на собственную платформу. 

Изображение: Electrek

Во время презентации Intelligent Strategy Launch компания BYD показала чип Xuanji A3, который стал первым разработанным в Китае 4-нм процессором для интеллектуального управления автомобилем. Глава компании Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) заявил, что система поддерживает автономное вождение уровней L3 и L4.

реклама

По данным BYD, новая платформа работает вместе с фирменными алгоритмами God’s Eye и архитектурой Xuanji. Компания утверждает, что это позволило увеличить эффективность вычислений вдвое.

Система использует сразу три чипа, а суммарная производительность превышает 2100 TOPS — показатель вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта и обработки данных с датчиков автомобиля. BYD также сообщила, что Xuanji A3 уже перешел в стадию массового производства.

В компании отдельно подчеркнули, что BYD самостоятельно разрабатывает не только программное обеспечение, но и ключевые электронные компоненты автомобилей. По словам Ван Чуаньфу, такой подход помогает контролировать поставки, снижать затраты и быстрее внедрять новые технологии.

#электромобили #byd #автономное вождение #4-нм чип #god’s eye #wang chuanfu #xuanji a3
Источник: electrek.co
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
АвтоВАЗ показал Lada Azimut снаружи и внутри в преддверии скорых продаж
Метал-группа Sepultura отыграет последний в своей истории концерт в Сан-Паулу
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
Зрители и критики высоко оценили новый фильм Стивена Спилберга «День раскрытия информации»
Минтранс России представил законопроект о постоплате парковок на общественное обсуждение
Металлоискатель нашёл в Румынии редкие золотые ожерелья возрастом 3000 лет
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
На севере Петербурга появится новый путепровод
Quarterhorse Mk 2.1 – самый быстрый частный беспилотный сверхзвуковой реактивный самолет в мире
Стали известны цены на автомобили возрождённого бренда Volga
Россияне активно ищут альтернативные мессенджеры на замену МАКС и Telegram
Энтузиаст сравнил игровую производительность пяти поколений PCIe на ПК с RX 9070 и RTX 5070
Nvidia отказалась от панели управления GeForce после 20 лет использования
Китай отправил синтетические человеческие эмбрионы на орбиту для изучения их развития в космосе
Процессоры Nova Lake и Zen 6 будут поддерживать ОЗУ DDR5-9600
Европа рискует стать зоной распространения опасного вируса чикунгунья к концу века

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Сколько оперативной памяти на самом деле нужно смартфону в 2026 году по версии издания GizmoChina
«Mouse: P.I. for Hire»: очень стильный шутер (краткий обзор игры)
Какой игровой ПК я купил бы летом 2026 года и почему видеокарта в нём будет не от Nvidia
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter