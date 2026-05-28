BYD представила собственный 4-нм чип Xuanji A3 для ИИ систем управления автомобилем. Компания заявила, что разработка поддерживает функции автономного вождения уровня L3 и L4.

Автопроизводители все активнее разрабатывают собственные микросхемы для систем помощи водителю и автопилота. Китайская BYD теперь решила сократить зависимость от сторонних поставщиков и перейти на собственную платформу.

Во время презентации Intelligent Strategy Launch компания BYD показала чип Xuanji A3, который стал первым разработанным в Китае 4-нм процессором для интеллектуального управления автомобилем. Глава компании Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) заявил, что система поддерживает автономное вождение уровней L3 и L4.

По данным BYD, новая платформа работает вместе с фирменными алгоритмами God’s Eye и архитектурой Xuanji. Компания утверждает, что это позволило увеличить эффективность вычислений вдвое.

Система использует сразу три чипа, а суммарная производительность превышает 2100 TOPS — показатель вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта и обработки данных с датчиков автомобиля. BYD также сообщила, что Xuanji A3 уже перешел в стадию массового производства.

В компании отдельно подчеркнули, что BYD самостоятельно разрабатывает не только программное обеспечение, но и ключевые электронные компоненты автомобилей. По словам Ван Чуаньфу, такой подход помогает контролировать поставки, снижать затраты и быстрее внедрять новые технологии.