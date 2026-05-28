Razg0n_blog
Google Pixel 11 не будет конкурировать с топовыми смартфонами Apple и Samsung по производительности
Преимущество линейки Pixel, как и ранее, будет выражено уникальным пользовательским опытом, а не цифрами в бенчмарках
По данным аналитической компании Omdia, во втором квартале 2026 года было отгружено 800 000 смартфонов Google Pixel, что меньше, чем 900 000 экземпляров, реализованных годом ранее. При этом доля рынка составляет всего 3%. Для сравнения, Apple и Samsung суммарно удерживают 84% внимания пользователей.

Изображение: notebookcheck.net

Линейка Pixel в 10-м поколении не показала себя выдающейся. Несмотря на скидку в $300 на Amazon, Pixel 10 Pro XL со своими невзрачными в плане производительности характеристиками стоит приличные $1019. Для сравнения, Samsung Galaxy S26 Ultra за $1049,99 пусть и имеет 256 ГБ памяти, а не 512 ГБ, предлагает гораздо больший потенциал по железу, лучшую автономность, стилус и многое другое.

Ситуация осложняется ростом цен на DRAM, из-за чего будущему Pixel 11 будет непросто конкурировать по части ценообразования. Пожалуй, единственным существенным козырем можно назвать новый процессор Tensor G6, который будет выполнен по 2-нм техпроцессу TSMC. По аналогичным нормам будут произведены Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и A20 Pro, но они, кроме этого, предложат архитектурные изменения.

Изображение: wccftech

В общем, с натяжкой Pixel 11 на Tensor G6 можно было бы отнести к передовым флагманам, если бы не одно весомое «но». Графическое ядро в Tensor'ах сильно устарело и отстает от современных GPU лет на пять. В результате мы получаем смартфон, который стоит дорого, не предлагая при этом производительности топовых решений.

Так в чем же тогда заключается сила Google Pixel? Несколько лет назад Soniya Jobanputra из Google заявила, что Tensor никогда не создавался для установления рекордов скорости, а его фишкой является предоставление лучшего пользовательского опыта. Похоже, что с выпуском Tensor G6 компания продолжает следовать выбранному пути.

В конце концов, чистая версия Android, устанавливаемая на Google Pixel, позволяет ему быть довольно шустрым. И те, кто не ставит игры во главу угла, получают в свои руки действительно неплохой девайс, особенно если дожидаются приемлемых цен.

#смартфон #pixel #pixel 11
Источник: wccftech.com
