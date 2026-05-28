Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Все федеральные трассы России планируют обеспечить устойчивым покрытием мобильной связи к 2031 году
Обеспечение стабильной мобильной связью должно быть осуществлено на всех участках автомобильных дорог федерального значения, где присутствует соответствующая инфраструктура.
реклама

К 2031 году планируется обеспечить полное и стабильное покрытие мобильной связью на всей протяжённости федеральных автомобильных дорог России. Данный проект реализуется Министерством цифрового развития Российской Федерации в сотрудничестве с ведущими операторами связи. Об этом информирует агентство ТАСС.

Цель проекта — повысить уровень безопасности на дорогах и обеспечить доступность цифровых сервисов для всех участников дорожного движения. Устранение «мёртвых зон» позволит водителям использовать надёжные навигационные системы, банковские приложения, телематические устройства и возможность совершать телефонные звонки в течение всей поездки. Для служб экстренного реагирования это означает, что они смогут оперативно реагировать на аварии и другие чрезвычайные ситуации, что, в свою очередь, напрямую влияет на спасение человеческих жизней.

реклама

В Российской Федерации общая протяжённость федеральных автомобильных дорог превышает 66 тысяч километров. В последнее время многие новые трассы вводятся в эксплуатацию не полностью, а лишь частично. Реализация проекта сопряжена с серьёзными вызовами для операторов. Им предстоит возвести базовые станции в регионах, с низкой интенсивностью движения и проблемами с энергообеспечением. Это наиболее дорогостоящий путь развития инфраструктуры.

Проект станет закономерным этапом в реализации стратегии по развитию транспортных магистралей, которая уже успешно претворяется в жизнь на трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В рамках проекта будет осуществляться ежегодный мониторинг хода работ, результаты которого будут предоставляться в правительство в форме отчётов.

#россия #технологии #инфраструктура #операторы связи #инфраструктурные проекты россии #дороги в россии #федеральные трассы
Источник: tass.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженеры «Яковлева» нашли новое решение для крыла МС-21
Китайская ENGINEAI запустила завод по производству роботов мощностью 1 единица каждые 15 минут
Первые 45 обзоров игры 007 First Light дали среднюю оценку 88 баллов на портале Metacritic
Acer может готовить игровые КПК с процессорами Intel Arc G3
Electrek сообщает о высоком спросе на электрический хэтчбек Honda Super-One в Японии
Gas Monkey Garage представила шестиколесный Ferrari Testarossa с мотором Corvette за $1,5 млн
Футуристичный концепт флагманского кроссовера Tindaya официально поступит в серийное производство
NVIDIA GeForce Game Ready 610.47: отказ от панели управления, поддержка 007 First Light и других игр
Двигатель от истребителя Су-57 адаптируют для снабжения городов электричеством
Утилита CPU-Z показала 96 МБ кэша L3 у нового процессора AMD Ryzen 7 7700X3D
NASA испытало электроракетный двигатель мощностью 120 кВт для будущих миссий на Марс
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Core i5-12400F с DDR4 и DDR5 в ряде популярных игр
«КАМАЗ» показал на CTT EXPO/COMvex-2026 более 25 новинок поколения К5
Thermalright представила компактные блоки питания ATX 3.1 серии GN с мощностью от 650 до 850 Вт
Топовые видеокарты AMD показали выдающуюся производительность в 007 First Light
Эксперимент на БАК нашел странности в распаде частиц
В Техасе обнаружили окаменелости нового вида рептилии длиной 13 метров — вдвое крупнее белой акулы
007 First Light протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia от GTX 1650 до RTX 5050
В новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 610.47 нашли опции для DLSS 5
Роутер ASUS ROG Rapture GT-BN98 Pro становится первым потребительским устройством компании с Wi-Fi 8

Популярные статьи

Топ-5 телевизоров диагональю от 55 дюймов для покупки в 2026 году
«Мандалорец и Грогу» — еще одно разочарование в некогда великой вселенной
Печальные размышления о презентации Ferrari Luce — когда традиции уступают «зелёной повестке»
Угон аккаунтов PlayStation и бан устройств – как работает цифровой гулаг современных корпораций
Обзор ридера Onyx Boox Go 10.3 (Gen II) Lumi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter