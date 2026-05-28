Обеспечение стабильной мобильной связью должно быть осуществлено на всех участках автомобильных дорог федерального значения, где присутствует соответствующая инфраструктура.

К 2031 году планируется обеспечить полное и стабильное покрытие мобильной связью на всей протяжённости федеральных автомобильных дорог России. Данный проект реализуется Министерством цифрового развития Российской Федерации в сотрудничестве с ведущими операторами связи. Об этом информирует агентство ТАСС.

Цель проекта — повысить уровень безопасности на дорогах и обеспечить доступность цифровых сервисов для всех участников дорожного движения. Устранение «мёртвых зон» позволит водителям использовать надёжные навигационные системы, банковские приложения, телематические устройства и возможность совершать телефонные звонки в течение всей поездки. Для служб экстренного реагирования это означает, что они смогут оперативно реагировать на аварии и другие чрезвычайные ситуации, что, в свою очередь, напрямую влияет на спасение человеческих жизней.

В Российской Федерации общая протяжённость федеральных автомобильных дорог превышает 66 тысяч километров. В последнее время многие новые трассы вводятся в эксплуатацию не полностью, а лишь частично. Реализация проекта сопряжена с серьёзными вызовами для операторов. Им предстоит возвести базовые станции в регионах, с низкой интенсивностью движения и проблемами с энергообеспечением. Это наиболее дорогостоящий путь развития инфраструктуры.

Проект станет закономерным этапом в реализации стратегии по развитию транспортных магистралей, которая уже успешно претворяется в жизнь на трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток». В рамках проекта будет осуществляться ежегодный мониторинг хода работ, результаты которого будут предоставляться в правительство в форме отчётов.