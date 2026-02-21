Сайт Конференция
goldas
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
Покупателям решившим отдать за него 876 долларов не стоит беспокоиться о гарантии, так как компания дает собственную

Компания Thermal Grizzly начала продавать AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки, в качестве модифицированного процессора для розничной продажи, по цене 876,33 долларов США или 749 евро. На странице товара он позиционируется как тщательно протестированный процессор и указывается, что он имеет как гарантию Thermal Grizzly, так и стандартную гарантию розничного продавца. Снятие крышки лишает процессор встроенного теплоотвода, но обычно аннулирует гарантию производителя. Thermal Grizzly решает эту проблему, предоставляя собственную гарантию.

Источник: Thermal Grizzly

Этот продукт ориентирован на сборщиков ПК, которые уже используют кастомные системы охлаждения, включая системы с прямым охлаждением кристалла и водоблоки, и которые хотят снизить температуру без самостоятельного снятия крышки. Thermal Grizzly также связывает продукт со своей собственной экосистемой систем с прямым охлаждением кристалла и рекомендует жидкий металл, а также свои решения с прямым охлаждением кристалла для достижения наилучших результатов разгона.

Каждый процессор поставляется с сертификатом тестирования, сохраненным в виде скриншота на прилагаемой USB-флешке, а также микроскопическим изображением процессора без крышки. Thermal Grizzly также отмечает, что во время снятия крышки могут возникать незначительные косметические дефекты. Существуют также строгие условия использования процессора. Thermal Grizzly заявляет, что штатный радиатор входящий в комплект, использовать нельзя и что его использование аннулирует гарантию Thermal Grizzly, ссылаясь на разницу высот. Также указывается, что процессор Ryzen 7 9850X3D без крышки несовместим с рамками AMD.

#amd #процессоры #ryzen #процессоры amd #процессоры ryzen #ryzen 7 9850x3d #thermal grizzly #процессоры для игр
Источник: videocardz.com
