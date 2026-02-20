Сайт Конференция
link1pc
Der8auer скальпировал предварительно замороженный Ryzen 7 9850X3D и снизил температуру чипа на 13°C
Предварительное охлаждение процессора путем помещения его в морозильную камеру на полчаса заметно облегчает процедуру скальпирования

Известный оверклокер Der8auer опубликовал видеоролик, в котором подробно описал процесс снятия теплораспределительной крышки с нового процессора AMD — Ryzen 7 9850X3D. Помимо традиционного удаления тепловой крышки, он также протестировал новый способ подготовки процессора перед процедурой скальпирования — предварительное охлаждение чипа путем помещения его в морозильную камеру на полчаса.

Автор:Der8auer Источник:youtu.be

В итоге эксперимент показал, что данная методика позволяет значительно облегчить снятие теплоотводящей пластины с процессора. После того как Der8auer достал замороженный чип из холодильника, он использовал фирменный инструмент Thermal Grizzly Scalpator и успешно удалил заводскую теплораспределительную крышку.

Автор:Der8auer Источник:youtu.be

Следующим этапом стала замена стандартного теплопроводящего материала на жидкий металл. Для эффективного отвода тепла была установлена система жидкостного охлаждения формата Direct-to-Die.

Автор:Der8auer Источник:youtu.be

По итогам тестирования в популярных синтетических тестах производительности, включая Cinebench R23, максимальная температура ядра снизилась на целых 13 градусов Цельсия относительно температуры нескальпированного процессора со стандартным термоинтерфейсом.

#ryzen 7 9850x3d #жидкий металл #скальпирование процессора #der8auer #замена термоинтерфейса
Источник: youtu.be
+
Написать комментарий (0)
