Инсайдеры подтвердили существование RTX 5090 Ti и раскрыли ряд технических характеристик новинки

По данным авторитетного инсайдера Moore's Law Is Dead, компания NVIDIA работает над новым флагманом среди видеокарт — GeForce RTX 5090 Ti. Инсайдеры не только подтвердили существование этого устройства, но и раскрыли некоторые его технические характеристики.

RTX 5090 Ti построена на том же GPU GB202, что и текущая топовая модель RTX 5090. Число ядер CUDA увеличилось примерно на 5% относительно стандартной версии карты. Стандартный уровень энергопотребления (TDP) заявлен на уровне 750 Вт. Тем не менее, согласно источникам, были протестированы экспериментальные образцы, стабильно работающие даже при мощности до 1000 Вт.

Предварительные тесты показывают улучшение производительности примерно на 10% по сравнению с обычным вариантом RTX 5090. Финальная серийная версия обещает ещё больший рост — около 15–20% благодаря лучшему качеству отобранных чипов.

Источник также обращает внимание на внушительные размеры нового продукта, отмечая, что карта настолько крупная, что её удобно переносить, только держа двумя руками одновременно.

Стоит отметить, что сам MLID изначально сомневался в правдивости слухов о появлении RTX 5090 Ti ввиду дефицита высокоскоростной видеопамяти на рынке и крайне высокой стоимости предшественника, превышающей отметку в 3000 долларов США. Большинство других информаторов также пока молчат о данном устройстве, однако наличие проверенного образца свидетельствует о серьёзности намерений компании выпустить мощнейшую игровую карту.