Global_Chronicles
Эксперт Денис Иванов назвал «Газете.Ru» причины цен в 600–700 рублей за куриную грудку
Цены на куриную грудку в сетевых магазинах достигли 600–700 рублей за килограмм. Эксперт Денис Иванов объяснил «Газете.Ru», из‑за чего дорожает мясо птицы и когда можно ожидать снижения цен.

Управляющий оптовым сегментом на Мытищинской ярмарке Денис Иванов прокомментировал ситуацию с подорожанием куриного мяса. Он считает, что текущие цены на грудку в 600-700 рублей продержатся минимум до лета. 

Изображение - ChatGPT

Иванов советует не обобщать информацию из соцсетей. Фотографии ценников по 700 рублей обычно сняты в конкретных магазинах, часто в престижных районах, и не отражают общую картину. По его наблюдениям, оптовые цены на курицу поднялись на 7-9% за последний месяц. Торговые сети добавляют к этому свою наценку, которая может увеличить стоимость в полтора-два раза. Именно так и появляются те самые ценники, которые шокируют покупателей.

Эксперт выделяет несколько факторов, повлиявших на удорожание продукта. Прежде всего, выросли затраты на производство. Комбикорма стали дороже, за ними потянулись расходы на перевозку, зарплаты персонала и энергию. Промышленные тарифы на электричество повысились, топливо тоже не дешевело. Ко всему этому добавились расходы на воду, утилизацию и обязательную маркировку товаров.

Налоговая нагрузка тоже внесла свою лепту. Повышение НДС в 2026 году ударило по закупочным ценам, особенно для небольших магазинов на упрощенной системе. Для крупных сетей прибавка составила 2-3 процента.

Удивительно, но на внутренние цены влияет и экспорт. Россия активно продает курицу за границу — в Китай, Саудовскую Аравию и соседние страны. Там платят больше, и производители предпочитают работать с валютной выручкой. В прошлом году поставки за рубеж выросли на 6-7%, а в этом ожидается увеличение еще на 12%. Меньше товара остается внутри страны — выше цена.

Сезонность тоже играет роль. Зимой и в начале весны люди чаще садятся на диеты и выбирают филе и грудку. Это самые прибыльные части тушки для производителей, поэтому они дорожают активнее. Остальные части курицы растут в цене медленнее.

Покупатели уже начали реагировать на подорожание. Многие переходят с грудки на бедро или крыло, чтобы сэкономить. По оценке Иванова, потребление курицы за последние недели снизилось на 3-5 процентов. Но этого недостаточно, чтобы развернуть ценовой тренд.

По прогнозу эксперта, дешеветь курица начнет не раньше лета. Весной поголовье птицы сокращается, энергоресурсы дорожают, а в мае традиционно растет спрос на шашлыки. Первое удешевление возможно не раньше июня-июля, когда начнутся поставки молодой птицы, выращенной на новом урожае зерна. Если с кормами все будет хорошо, к осени цены могут понизиться на 5-7 процентов.

Иванов считает, что 700 рублей за грудку — это потолок для столичных магазинов в сезон. Превысить этот порог рынку не даст сам покупатель: при цене выше 750 рублей многие начнут присматриваться к индейке или покупать целую тушку и разделывать ее самостоятельно.

В качестве совета эксперт рекомендует искать альтернативные места покупки. На оптовых рынках и ярмарках, где нет наценки за упаковку и бренд, цены остаются более приемлемыми.

Источник: gazeta.ru
