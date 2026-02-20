За стажировку он получил 800 долларов.

Несколько месяцев назад производитель маршрутизаторов Netgear столкнулся с проблемой, которая заключалась в потере денег их клиентами в связи с мошенническими действиями злоумышленников, выдававших себя за сотрудников компании и выманивавших у ничего не подозревающих жертв деньги. Ситуацию спас стажёр, оказавшийся достаточно расторопным, чтобы вывести мошенников на чистую воду, пишет издание Tom's Hardware.

Сообщается, что некоторое время сотрудникам Netgear не удавалось схватить злоумышленников «на горячем», так как они быстро удаляли свои поддельные сайты, при помощи которых вводили клиентов производителя в заблуждение, но тут в дело вступил 16-летний стажёр Уайатт, хорошо разбирающийся в работе сети Интернет, что позволило ему действовать более эффективно.

Он заходил на фишинговые сайты, выдавая себя за клиента Netgear, пытаясь сделать так, чтобы злоумышленники совершили ошибку. Поначалу ничего не удавалось, так как мошенники разгадывали его план, но после того, как стажёр проработал свою «легенду», в том числе подготовив серийные номера роутеров, дело пошло на лад — ему удалось вынудить мошенников подготовить счета за фальшивые пакеты поддержки, а далее работа перешла к юристам.

Благодаря счетам удалось выяснить информацию, указывающую на злоумышленников, включая номера счетов и адреса электронной почты, а также отследить часть средств до Индии. Результатом этого стал выигранный Netgear суд, благодаря чему производитель получил от компаний, занимающихся переводом средств мошенников, около 860 000 долларов в виде компенсации.

Отмечается, что стажер, который смог помочь Netgear поймать злоумышленников, благодарен компании за возможность, хотя и получил за свою стажировку всего 800 долларов.