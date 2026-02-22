Более двух лет назад Amazon подала в суд на сеть сайтов, продававших пиратские DVD-диски с эксклюзивными сериалами. Ответчики, предположительно базирующиеся в Китае, так и не явились в суд.

В 2023 году Amazon подала иск против ряда сайтов, продающих пиратские DVD с сериалами, доступными исключительно на Prime Video. В их число входят такие сериалы, как «Властелин колец: Кольца власти», «Пацаны» и «Ферма Кларксона». Проблема заключалась не только в том, что диски были нелегальными — издание Torrentfreak, освещавшее это дело, сообщает, что Amazon вообще не выпускала DVD-версии некоторых из этих фильмов, поэтому материал, вероятно, был получен из нелегальных источников.

Изображение: нейросеть freepikРечь идет о как минимум восьми сайтах, в том числе dvdshelf.com.au, dvds.trade и dvd-wholesale.com. Все они были связаны с одними и теми же организациями: DVD Trade Int. Ltd, Media Wholesale UK и неким Янчуном Чжаном, предположительно проживающим в Китае. Представители Amazon провели более двадцати контрольных закупок, и Ассоциация кинопроизводителей подтвердила, что каждый приобретенный образец был пиратской копией.

Ответчики были уведомлены о судебном разбирательстве в апреле 2024 года, но так и не явились в суд. Однако юристы Amazon отметили, что некоторые домены были закрыты и заменены новыми. Это говорит о том, что операторы знали о судебном иске — просто игнорировали его, вместо того чтобы защищаться.

Это классическая схема в делах о нарушении авторских прав с участием иностранных компаний. Ответчики надеются, что географическая удаленность и трудности с исполнением решения суда сделают весь процесс бессмысленным. Однако Amazon решила доказать, что даже в таких обстоятельствах стоит бороться за свои права.

Судья из Центрального округа Калифорнии полностью удовлетворил ходатайство Amazon. Общая сумма присужденных средств составила 6 075 000 долларов. Сообщается, что 3 075 000 долларов компания получит за нарушение авторских прав на 78 эпизодов семи разных сериалов. Суд присудил 75 000 долларов за каждый эпизод для произведений, на которые Amazon обладает исключительными правами, и пропорционально меньшие суммы для произведений, находящихся в совместной собственности. Второй элемент иска — 3 000 000 долларов за умышленное нарушение трех зарегистрированных товарных знаков Amazon — по 1 миллиону долларов за каждый.

Хостинг-провайдеры, получившие уведомление о решении суда, должны приостановить предоставление услуг пиратским сайтам и наложить на них административные блокировки.