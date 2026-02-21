Его место займёт Аша Шарма, которая уже сделала первое обещание относительно ИИ

Microsoft объявила об увольнении главы игрового подразделения (Microsoft Gaming) Фила Спенсера (Phil Spencer), который проработал в компании 38 лет. В 2014 году Спенсера назначили руководителем подразделения Xbox, что принесло ему медийную известность. Восстановление обратной совместимости платформы Xbox, слияние Mojang и Bethesda, развитие MineCraft, создание Xbox Game Pass, адаптированный контроллер, поддержка Nintendo Switch, запуск xCloud и активная внутренняя разработка видеоигр – всё это произошло за последние 12 лет при Филе Спенсере.

В сообщении компании говорится, что Спенсер решил покинуть Microsoft в прошлом году. С тех пор компания обсуждала, кем его заменить. В качестве преемника была выбрана Аша Шарма, которая вступила в должность главы Microsoft Gaming. Фил Спенсер поддерживает данное решение, подчёркивая, что он останется в качестве её советника в течение лета, чтобы обеспечить плавную передачу дел. Помимо этого, на должность исполнительного вице-президента и директора по контенту был назначен Мэтт Бути (Matt Booty). Аша Шарма (Asha Sharma) и Мэтт Бути (Matt Booty)

Источник изображения: MicrosoftАша Шарма планирует продолжить курс Спенсера, расширив возможности внутренних студий и продолжив выход на новые категории и рынки, учитывая заинтересованность игроков. Руководитель Microsoft Gaming также планирует продолжать работу над Xbox, чтобы обеспечивать «бесшовную, мгновенную работу и соответствие потребностям сообщества».

Шарма добавила, что Microsoft Gaming не будет идти на поводу развития искусственного интеллекта (ИИ), внедряя «бездушный мусор» в видеоигры ради краткосрочной эффективности. Игровое подразделение по-прежнему ориентировано на контент, создаваемый реальными людьми, а не ИИ.