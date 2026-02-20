Его масса составила более 228 карат. Или чуть больше 45 граммов.

Даже если этого многие не знали, но факт остаётся: в Архангельской области добываются алмазы, причём периодически там попадаются весьма крупные и, соответственно, ценные образцы. Так, пресс-служба компании «АГД Даймондс» отрапортовала о добыче на месторождении имени В. Гриба первого в этом году уникального особо крупного алмаза.

Источник изображения: пресс-служба «АГД Даймондс».

Масса добытого драгоценного камня составила 228,62 карата, или, в переводе на привычные единицы измерения, 45,724 грамма. При этом размеры алмаза составили 50,5 х 30,6 х 18,6 мм (длина, ширина, глубина соответственно).

Как отметили в пресс-службе «АГД Даймондс», особо крупными алмазами считаются камни, масса которых превышает 50 карат. Так что герой данного материала не просто «особо» крупный, а один из крупнейших в своей классификации.

Уникальным, впрочем, его делает не масса, а химический состав. По словам руководителя компании Михаила Бакова, добытый 228-каратный алмаз отличается минимальным содержанием азота: такой характеристикой отличаются менее 1% добываемых природных алмазов.