Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Архангельской области добыли первый в текущем году особо крупный алмаз
Его масса составила более 228 карат. Или чуть больше 45 граммов.

Даже если этого многие не знали, но факт остаётся: в Архангельской области добываются алмазы, причём периодически там попадаются весьма крупные и, соответственно, ценные образцы. Так, пресс-служба компании «АГД Даймондс» отрапортовала о добыче на месторождении имени В. Гриба первого в этом году уникального особо крупного алмаза.

Может быть интересно

Источник изображения: пресс-служба «АГД Даймондс».

Масса добытого драгоценного камня составила 228,62 карата, или, в переводе на привычные единицы измерения, 45,724 грамма. При этом размеры алмаза составили 50,5 х 30,6 х 18,6 мм (длина, ширина, глубина соответственно).

Как отметили в пресс-службе «АГД Даймондс», особо крупными алмазами считаются камни, масса которых превышает 50 карат. Так что герой данного материала не просто «особо» крупный, а один из крупнейших в своей классификации.

Уникальным, впрочем, его делает не масса, а химический состав. По словам руководителя компании Михаила Бакова, добытый 228-каратный алмаз отличается минимальным содержанием азота: такой характеристикой отличаются менее 1% добываемых природных алмазов.

#россия #экономика #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
4
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
3
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
2
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
24
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
12

Сейчас обсуждают

Котэ
21:07
Даже враги с новым искусственный интеллектом в игре стали умнее амудешников?
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:04
Ну здравствуй пропеллер. Я смотрю ты в математике не силён, как и все амудеи.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
21:04
DOOMEternalx64vk добавили не только улучшения графики но и врагам добавили искусственный интеллект они стали умные и убитать их стало намного сложнее.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
21:00
Почему амудятлы любят ставить минусы? Им нравится всё, что красного цвета ухахахахахаа ))))))) Они таким образом показывают свою признательность и превосходство зелёных.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
20:55
Даже зарезанная сайтом картинка выглядит лучше чем у амудешников в оригинале.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Котэ
20:54
Амудешники, тихо плачут под заборчиком и ставят минусы в бессильной злобе и скрепя зубами завидуют попивая свою красную мочу. На большее эти дятлы не способны.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Китя.
20:54
Здесь картинку режет сайт. Вот полная картинка. когда играю аж капает с кончика от удовольствия. https://disk.yandex.ru/i/e7foBPQ9SjKUkg
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
3vova1vova2
20:41
за 5 мин поиска на авито 😎 MB Материнская плата MSI B550 Gaming Plus 9000р new CPU AMD Ryzen 7 5700Х 12000р Coller Id Cooling SE224 1700р new RAM Adata XPG 16Gb(2/8Gb) xmp 3200Mhz DDR4 8500р VGA Вид...
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Котэ
20:35
И тут выяснится, что Апельсинчик и лопоухий Рубио с Венсом - инопланетяне. А Венс ещё и коммунист.
Трамп распорядился раскрыть документы о внеземной жизни и неопознанных летающих объектах
Bernigan
20:26
Вот это я понимаю графон, амудешникам такое и не снилось
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter